Jak na to, co na podzim přidat, nebo naopak vynechat, na co nezapomenout v jídelníčku a další praktické, konkrétní rady či tipy prozrazuje v rozhovoru Barbora Blahůšková, kosmetička a vizážistka spolupracující se značkou BiOrganica.
Podzimní restart pro pleť: Co přidat, co ubrat a na co nezapomenout
Chladnější rána, studený vítr a topná sezona dávají pleti zabrat. To, co jí v létě stačilo, může být na podzim najednou málo – pokožka se vysušuje, pne a její svěží „šťavnatý“ vzhled se začíná vytrácet. Právě teď je proto čas kosmetickou rutinu trochu překopat a dopřát pleti více výživy a hydratace.
Co se s pletí děje, když přijde podzim a chladnější počasí?
S příchodem podzimu a ochlazením venkovního vzduchu se pleť začíná více vysušovat. Může se objevit pocit pnutí, suchá místa nebo celkově citlivější a podrážděnější pokožka. U lidí, kteří mají sklony k ekzémům, se mohou tyto potíže v tomto období zhoršit.
Jaké jsou podle vás nejčastější chyby v péči o pleť během podzimu?
Za nejčastější chybu považuji to, že lidé pokračují ve stejné péči o pleť, jakou používali během léta. Ta ale s příchodem chladnějšího počasí často přestává být dostačující a je potřeba pleť podpořit výživnější péčí. U klientek často pozoruji, že stav pokožky nesouvisí pouze s kosmetikou, ale také s pitným režimem. V létě máme přirozeně větší potřebu pít a příjem tekutin bývá často vyšší. Jakmile ale odezní vedra, pocit žízně se sníží a na dostatečný pitný režim máme tendenci zapomínat. I to se může následně projevit na vzhledu a hydrataci pokožky.
Měli bychom na podzim změnit kosmetickou rutinu oproti létu? A pokud ano, jak?
Určitě bychom měli s příchodem podzimu kosmetickou rutinu trochu upravit. Vzhledem k chladnějšímu počasí je vhodné zařadit výživnější produkty – například olej, balzám nebo hutnější krém. Podle potřeb pleti můžeme přidat také výživnější sérum. Zároveň bych ale nezapomínala na výživu zevnitř. Je důležité hlídat si dostatečný pitný režim a dbát také na pestrou a vyváženou stravu. Já osobně ráda doporučuji zařazovat kvalitní oleje i do jídelníčku – například do kaší, smoothie nebo podle chuti i samostatně. Péče o pleť by podle mě měla fungovat komplexně, tedy nejen zvenku, ale také zevnitř.
Patří SPF do podzimní péče, i když už není tolik sluníčka?
SPF do podzimní rutiny určitě patří, i když už slunce není tak intenzivní jako v létě. Zároveň ale podle mě záleží na našem životním stylu a na tom, kolik času skutečně trávíme venku. Pokud ráno přejedeme autem do kanceláře, většinu dne strávíme uvnitř a ven se dostaneme až večer, není třeba volit stejně vysokou ochranu jako v létě při celodenním pobytu venku, ale na nižší úrovni by měla zůstat součástí běžné denní péče. Pokud však víme, že budeme trávit delší dobu venku, například o víkendu na výletě nebo při jiných venkovních aktivitách, určitě doporučuji SPF zařadit a pleť před slunečním zářením chránit.
Co doporučujete pleti, která je po létě vysušená, citlivá nebo naopak více mastná?
V takovém případě bych poradila obrátit se na odborníka, který dokáže aktuální stav pleti správně posoudit a doporučit vhodnou péči na míru. Každá pleť může na změnu ročního období reagovat jinak, a proto není ideální řídit se pouze univerzálními doporučeními. Odborník vám navrhne, jaké produkty správně zařadit do každodenní rutiny a jaké profesionální ošetření pomůže pleť po létě zklidnit, hydratovat a celkově dostat zpět do rovnováhy.
Jaké ingredience bychom měli na podzim v kosmetice vyhledávat?
Především výživnější a ochranné ingredience. Vhodné jsou například kvalitní oleje, balzámy nebo včelí produkty. Mám ráda také oleje zahuštěné například včelím voskem, protože na pokožce vytvářejí příjemný, sametový ochranný film a pomáhají chránit pleť před vysušováním. Určitě bych zařadila také vhodné sérum. Jednou z ingrediencí, která je v poslední době hodně vyhledávaná, je například bakuchiol. Jedná se o rostlinnou látku, která se často označuje jako přírodní alternativa retinolu. Může pomoci pleť vyhladit, sjednotit a podpořit její celkově mladistvější vzhled. Zároveň bývá dobře snášen i citlivější pletí.
Jak by podle vás měla vypadat jednoduchá podzimní rutina – ráno a večer?
Základem péče o pleť v každém ročním období je především její správné a šetrné čištění. Na podzim bych volila jemné čisticí produkty, které pokožku zbytečně nevysušují a nenarušují její přirozenou kožní bariéru. Velmi příjemnou volbou mohou být například olejové čisticí produkty, které pomáhají rozpouštět maz, make-up a další nečistoty, aniž by pleť zbytečně zbavovaly jejích přirozených lipidů.
Ráno bych po vyčištění pleti zařadila vhodné tonikum, ideálně bez zbytečně vysušujících složek, následně sérum a výživnější denní péči. Podle typu pleti to může být olej, balzám nebo krém. A samozřejmě bych nezapomínala ani na SPF, pokud jsme během dne vystaveni slunečnímu záření. Večer je důležité pleť opět důkladně ale šetrně vyčistit, případně použít tonikum a následně sérum a výživnější noční péči, která podpoří regeneraci pokožky.
A stejně jako u předchozích doporučení bych zdůraznila, že péče o pleť není jen o kosmetice. Důležitý je také dostatečný pitný režim, vyvážená strava a celková péče o organismus. Kosmetika může pleti hodně pomoci, ale sama o sobě samozřejmě nedokáže ovlivnit úplně všechno.
Když se podíváme na portfolio BiOrganica, čím vás zaujalo?
Na BiOrganica mě zaujala především moje vlastní zkušenost. Před zhruba třinácti lety jsem pracovala s luxusními konvenčními kosmetickými značkami a postupně se u mě objevil kontaktní ekzém. Pokožka na rukou mi začala praskat natolik, že jsem vlastně nemohla dál pracovat. To byl pro mě impulz začít se více zajímat o přírodní kosmetiku. Tehdy ale podle mě ještě nebyla přírodní kosmetika na takové úrovni jako dnes. Značek, které by nabízely kvalitní přírodní složení a zároveň přinášely opravdu viditelný efekt, bylo poměrně málo. A pokud jsem našla produkt, který se mi líbil složením, často mi zase chyběl ten luxusní pocit, který od kosmetiky očekávám.
Inlight, který u nás prodává právě BiOrganica, mě v tomto ohledu opravdu ohromil. Už tehdy mě zaujaly nádherné a luxusně působící obaly, ale především mě dostala vůně – byla to pro mě láska na první přivonění. Líbilo se mi složení, ale úplně nejdůležitější pro mě bylo, že ty produkty skutečně fungovaly. Ten efekt byl podle mě viditelný už po prvním použití. Pleť působila okamžitě komfortněji, vyživeněji a zářivěji. A právě tyhle „wow“ efekty mám na kosmetice ráda – když žena produkt nanese a téměř okamžitě vidí a cítí rozdíl.
Pro jaký typ pleti byste produkty z portfolia BiOrganica doporučila?
Právě to je jedna z věcí, která se mi na BiOrganica líbí nejvíc – její jednoduchost a univerzálnost. Produkty bych doporučila v podstatě všem typům pleti i různým věkovým kategoriím. Mám ráda, že značka pracuje s minimalismem a produkty jsou zároveň velmi univerzální a multifunkční. Není potřeba mít doma desítky různých produktů pro každého člena rodiny. Klidně si dokážu představit, že v jedné domácnosti žijí třeba tři ženy z různých generací, každá má jiný typ pleti, a přesto mohou používat velmi podobnou, jednoduchou péči. Myslím si, že kvalitní péče nemusí být složitá a že méně produktů, které jsou dobře zvolené a opravdu fungují, může být často mnohem lepší cestou.
Který produkt z portfolia BiOrganica by podle vás neměl na podzim v kosmetické taštičce chybět a proč?
Pokud bych měla vybrat jeden produkt BiOrganica, který by podle mě na podzim neměl v kosmetické taštičce chybět, byl by to určitě balzám na rty od Couleur Caramel. Je to podle mě skvělý produkt i z hlediska dostupnosti, takže si ho může dopřát opravdu téměř každá žena. Právě na podzim se totiž často začínáme potýkat se suchými a popraskanými rty, a proto je dobré věnovat jim větší péči. Mnoho lidí v tomto období sahá po klasických balzámech na rty, které sice vytvoří na povrchu ochranný film a přinesou okamžitý pocit úlevy, ale ne vždy poskytují rtům skutečně pečující výživu. Tento balzám je založený na přírodním složení a já ho vnímám spíše jako intenzivně pečující produkt – takovou malou masku pro rty. Pokud tedy začnou být rty na podzim suché, napjaté nebo popraskané, určitě bych doporučila mít tento balzám po ruce.
Je něco z nabídky BiOrganica, co vás osobně v praxi příjemně překvapilo?
Mě osobně v praxi asi nejvíce příjemně překvapil deodorant od značky Aloés by BiOrganica. Najít kvalitní přírodní deodorant s opravdu čistým složením, který zároveň dobře funguje, podle mě není úplně jednoduché. U přírodních deodorantů jsem se dříve setkávala s tím, že sice měly sympatické složení, ale jejich účinek nebyl vždy dostatečný. Oproti tomu tento deodorant obstojí i při sportu a zároveň má krásnou, příjemnou bylinkovou vůni. Velmi oceňuji také to, že pokožku nijak nedráždí, a to ani při aplikaci bezprostředně po holení. Díky obsahu aloe vera gelu je na pokožce příjemný a šetrný. A z osobní zkušenosti vím, že si ho oblíbili i muži, takže je to podle mě opravdu univerzální produkt.
Jak při péči o klientky vybíráte konkrétní produkty – podle typu pleti, aktuálního stavu nebo kombinujete obojí?
Já pracuji možná trošku jinak než klasické kosmetičky. Při výběru produktů samozřejmě vždy zohledňuji typ pleti i její aktuální stav, ale zároveň pracuji hodně celostně a snažím se ke každému člověku přistupovat individuálně. Věřím, že kůže je určitým zrcadlem celého těla a že se na ní může odrážet spousta věcí – nejen to, jakou kosmetiku používáme, ale také co jíme, jaký máme pitný režim, jak se cítíme, jestli jsme odpočatí nebo naopak ve stresu. To všechno se proto snažím do svých kosmetických péčí určitým způsobem zahrnout.
Samozřejmě chci, aby klientky i klienti odcházeli s krásně rozzářenou, šťavnatou a odpočatou pletí a měli pocit, že jejich pleť vypadá po ošetření výrazně lépe. Pro mě je ale možná ještě důležitější, aby si během ošetření opravdu odpočinuli. Chci jim dopřát čas, kdy se o ně někdo postará, kdy mohou na 90 minut úplně vypnout, zpomalit a nemuset nic řešit. Věřím totiž, že celkový stav člověka, jeho odpočinek a psychická pohoda se mohou projevit i na pokožce.
Kdybyste měla sestavit jednoduchou podzimní rutinu pouze z produktů z portfolia BiOrganica, jak by vypadala?
Začala bych určitě čisticím rituálem, který používáme ráno i večer. Z produktů Inlight bych zařadila čisticí balzám a pleťové tonikum, které pleť nejen šetrně připraví na další péči, ale zároveň pomáhají zachovávat její přirozenou ochrannou bariéru. Následně bych doporučila sérum od Aloés by BiOrganica, které pomáhá podporovat přirozený mikrobiom pleti. Ten je důležitou součástí přirozené ochrany pokožky – pomáhá podporovat její obrannou funkci a zároveň přispívá k udržení optimální hydratace. Na podzim, kdy je pleť více vystavena chladu a změnám teplot, proto považuji tuto péči za velmi důležitou. Na noc bych zařadila noční balzám Inlight, který dokáže pleť krásně vyživit a během noci podpořit její regeneraci. Ráno pak pleť působí odpočatě, prozářeně a krásně šťavnatě. Na den bych zvolila krém Aloés by BiOrganica, který je zároveň výbornou volbou jako denní péče pod make-up.
Myslím si, že součástí denní rutiny může být i kvalitní make-up, který je zároveň pečující. Z řady Couleur Caramel bych proto doporučila hydratační make-up Hydra Jeunesse. A protože se na podzim pokožka často začíná více vysušovat, nebála bych se trochu změnit ani způsob líčení. Klasické pudrové produkty můžeme vyměnit za krémová multifunkční líčidla, která na pleti působí přirozeněji, dodají jí svěžest a krásný, šťavnatý vzhled.
Za mě tedy podzimní rutina nemusí být nijak složitá. Důležité je pleť dobře, ale šetrně vyčistit, podpořit její přirozenou ochrannou bariéru, dodat jí potřebnou hydrataci a výživu a zároveň ji zbytečně nezatěžovat velkým množstvím produktů.