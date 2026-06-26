Zarůstající chloupek je v podstatě vlas, který se místo růstu směrem ven stočí a začne růst zpět do kůže, nebo se mu nepodaří prorazit povrch pokožky. Tělo pak na tento stav reaguje stejně jako na cizí předmět, což vyvolává lokální zánět, zarudnutí, svědění a někdy i hnisavé puchýřky.
Zarůstající chloupky po holení trápí ženy hlavně v létě. Pomáhá změnit jednu věc v rutině
Léto je v plném proudu a s ním i sezona minisukní a hladké pokožky. Právě v tomto období však mnoho žen bojuje s nepříjemným nepřítelem: zarůstajícími chloupky. Tyto malé, červené a často bolestivé hrbolky dokážou znepříjemnit i ten nejhezčí den u vody. Pokud vás trápí, nemusíte zoufat. Podle odborníků často stačí změnit jediný návyk v péči o pokožku a potíže se mohou výrazně zlepšit.
Nejvíce ohroženy jsou partie s kudrnatými nebo silnějšími chloupky, jako je oblast třísel, podpaží či obličej. Rizikovým faktorem je také suchá pokožka, která chloupku brání v přirozeném průchodu na povrch.
Správná exfoliace jako gamechanger
Pokud vás tento problém trápí opakovaně a dlouhodobě, tou nejzásadnější změnou ve vaší pečující rutině by měla být pravidelná a správná exfoliace. Tedy odstranění odumřelých kožních buněk, což uvolní ucpané folikuly a umožní chloupkům růst správným směrem.
- Chemická exfoliace: Dermatologové doporučují produkty s obsahem kyseliny salicylové, glykolové nebo mléčné.
Tyto složky jemně pomáhají uvolnit vazby mezi odumřelými kožními buňkami, takže se pokožka lépe obnovuje a zůstává hladká.
- Mechanická cesta: V domácích podmínkách kromě běžně dostupných peelingů dobře funguje i jednoduchý cukrový peeling, který si můžete snadno připravit smícháním cukru s olivovým olejem nebo medem. Pokožku lze ale také jemně masírovat vlhkou žínkou nebo měkkým kartáčkem, a to krouživými pohyby, které pomáhají šetrně odstranit odumřelé buňky a zanechávají kůži krásně hladkou.
- Důležité varování: Pokud už chloupek zarostlý máte a místo je zanícené, s peelingem počkejte, abyste oblast dále nedráždili.
Praktický manuál pro dokonalé oholení
Nejen exfoliace, i samotná technika holení hraje v prevenci zásadní roli. Chcete-li se vyhnout zarostlým chloupkům a nehezkým pupínkům, držte se těchto pravidel:
- Příprava teplem: Před holením pokožku navlhčete teplou vodou nebo přiložte teplý obklad, aby chloupky změkly.
- Kvalitní skluz: Nikdy se neholte „na sucho“. Vždy použijte hydratační gel nebo krém určený na holení, který necháte pár minut působit.
- Směr růstu je zásadní: Chloupky vždy holte ve směru jejich růstu, nikoliv proti němu. Holení proti směru sice zajistí hladší pocit, ale zároveň chloupek seřízne příliš blízko kůži pod ostrým úhlem, což vede k jeho zarůstání.
- Ostrá čepel: Používejte ostrou žiletku a po každém tahu ji opláchněte. Žiletku vyměňte po pěti až sedmi použitích.
- Netahat: Při holení pokožku nenapínejte, jinak se seříznutý chloupek po uvolnění kůže stáhne hlouběji do folikulu.
Co dělat, když už se chloupek zanítí?
Pokud objevíte zanícené místo, vyhněte se především mačkání nebo hloubkovému rýpání do kůže, které může způsobit jizvy nebo infekci. Pomoci může teplý obklad, který zjemní kůži a povzbudí chloupek k cestě ven. Jakmile se špička chloupku objeví nad kůží, můžete ho jemně vytáhnout sterilní pinzetou, ale nevytrhávejte ho úplně, dokud se místo nezahojí.
Pro zklidnění zánětu lze použít i čajovníkový olej (tea tree oil), který má antibakteriální vlastnosti. V případě, že se potíže stávají chronickými nebo se objeví silná infekce, je vhodné zvážit laserovou epilaci, která růst chloupků trvale omezuje, a tím pádem se problém eliminuje hned u zdroje.