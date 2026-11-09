Mikrojehličkování už dávno není výsadou dermatologických ordinací. Stalo se součástí nabídky kosmetických salonů a stále častěji se s jeho principy setkáváme také v domácí péči. Nyní se ale do popředí dostává další metoda, která pracuje s podobnou myšlenkou, avšak bez použití klasických jehliček a mikrojehličkovacích přístrojů.
Mikrojehličkování bez jediného vpichu? Nový trend mění pravidla omlazování pleti
O klasickém mikrojehličkování už slyšela snad každá žena toužící po mladistvém vzhledu a pleti bez vrásek. V poslední době se ale mluví také o dalších metodách, využívajících podobný princip stimulace pokožky. Pracují s mikroskopickými spikulami a peptidy a slibují řešení některých problémů, se kterými se pleť postupem času potýká - od ztráty pevnosti přes rozšířené póry až po pigmentové skvrny.
Řeč je o spikulích. Mikroskopických strukturách připomínajících drobné jehličky, které se staly jedním z diskutovaných témat současné korejské kosmetiky. Získávají z mořských či sladkovodních houbiček a v estetické dermatologii představují způsob, jak překonat jednu z největších výzev péče o pleť, kterou je přirozená kožní bariéra.
Podle dermatologických výzkumů totiž u běžných krémů a sér proniká do hlubších vrstev pokožky méně než 1 % aktivních látek. Na rozdíl od mechanického mikrojehličkování, které vyžaduje fyzické vpichy jehlami a způsobuje mikroporanění doprovázená krvácením či nutností hojení, funguje spikulová terapie zcela neinvazivně.
Mikroskopické spikule vytvářejí v pokožce pouze dočasné mikroskopické kanálky. Tím násobně zvyšují prostupnost pokožky a biologickou dostupnost účinných látek, jako jsou peptidy, aniž by narušily tkáň. Odborné výzkumy potvrzují, že přítomnost spikulí vede ke statisticky významnému zvýšení hustoty pokožky a efektivnějšímu transportu živin.
Od vědeckého principu k salonnímu ošetření
Právě propojení spikulí s aktivními látkami je jedním z důvodů, proč se tato technologie dostává také do kosmetické péče. V kosmetické praxi se tento princip začíná uplatňovat v různých podobách – od domácích přípravků až po intenzivnější salonní procedury, jako třeba PEPTAXEL, který propojuje spikule s peptidy v rámci technologie Altum Peptide.
Zajímavý je také samotný způsob aplikace, kdy se během jednoho ošetření do pokožky aplikuje více než 250 tisíc spikulí spojených s peptidy a přes milion dalších čistých spikulí. „Na rozdíl od některých jiných salonních metod je tato nanášecí směs zcela tekutá,“ vysvětluje Petra Hniličková z pražského Beauty Parku.
Kosmetička ji proto může aplikovat postupně po jednotlivých částech obličeje a lehkým zatlačováním prsty ji zapracovávat do pokožky. Výhodou je možnost produkt vrstvit a intenzivněji se zaměřit právě na partie, které potřebují největší pozornost.
Spikule zůstávají v pokožce až 72 hodin. „Fungují jako transportní systém a současně pokožku nepřetržitě stimulují. Klientky se někdy ptají, co se s mikrojehličkami následně stane. Kůže je při své přirozené obnově sama postupně vytlačí k povrchu, odkud se odloučí spolu s odumřelými kožními buňkami,“ doplňuje Hniličková.
Pigmentové skvrny i jizvy po akné
Spikulová kosmetika se zaměřuje především na pleť, která ztrácí pevnost, má nerovnoměrnou texturu nebo rozšířené póry. Uplatnění najde ale také v péči o pigmentové skvrny, drobné jizvičky po akné a známky stárnutí.
Podle ostravské kosmetičky Denisy Foldynové je důležitým rozdílem mezi domácími produkty a profesionální procedurou právě intenzita použitých přípravků a aplikačního protokolu. „Profesionální ošetření posouvá výsledky spikulové péče na zcela novou úroveň. Zatímco péče se zlatou jehlou funguje jako pravidelná udržovací kúra, v salonu pracujeme s vyššími koncentracemi aktivních látek, silnějšími peptidy a intenzivnějším protokolem, který zajišťuje hlubší dermální penetraci a výraznější efekt,“ vysvětluje.
Pokud jde o doporučovanou kúru, Foldynová uvádí tři až pět návštěv. „Po absolvování celé série může klientka očekávat výrazné zhutnění a zpevnění pleti, vyhlazení jemných vrásek, stažení pórů, sjednocení tónu a hloubkovou revitalizaci s dlouhodobým liftingovým efektem,“ říká.
Proč nepodcenit přípravu pokožky
Intenzivnější kosmetická péče vyžaduje také odpovídající přípravu a následnou regeneraci. Před profesionálním ošetřením doporučuje Denisa Foldynová tři až pět dní vynechat další spikulové produkty, enzymatickou exfoliaci a výrazně aktivní kosmetické látky. „Pleť musí být před zásahem v naprostém klidu,“ zdůrazňuje.
První dny po proceduře by podle jejích doporučení měly patřit především šetrné hydrataci, regeneraci a ochraně před sluncem pomocí SPF 50. K intenzivnější péči se spikulemi je vhodné vrátit se přibližně po sedmi dnech, vždy podle toho, jak rychle se pokožka zregeneruje.
Vzhledem k tomu, že spikulové přípravky mohou pokožku mechanicky stimulovat a u citlivějších typů vyvolávat podráždění, je důležité respektovat pokyny výrobce a kosmetičky. Ne každá pleť musí tento typ péče snášet stejně dobře.
Na profesionální ošetření je potřeba navázat i následnou domácí péčí, která pomůže udržet pleť v dobré kondici a postupně si zvykat na spikulové přípravky. Důležité je především nepřehánět to s jejich četností a raději začít pozvolna – v prvních dvou až čtyřech týdnech používat koncentrovanou spikulovou péči přibližně jednou za čtyři až pět dní. Pokud pleť reaguje dobře, lze interval postupně zkrátit zhruba na tři dny.
I při domácím používání je důležité myslet na péči o pleť celostně. Ráno by nemělo chybět jemné čištění, hydratace a ochrana před sluncem, ideálně s SPF 50. Večer je vhodné pleť opět šetrně očistit a podle jejího aktuálního stavu zvolit buď hydratační a regenerační péči, nebo přípravek se spikulemi. Následovat by měl krém, který podpoří kožní bariéru.