Kolem korejské kosmetiky stále koluje řada mýtů. Jedním z nejrozšířenějších je představa, že je určená především pro asijský typ pleti, a proto evropským ženám nemohla vyhovovat. Ve skutečnosti však nejde o geografii nebo etnicitu, ale především o správný výběr produktů, konzistenci a respekt k tomu, co pleť aktuálně potřebuje.
Korejská rutina dokáže na podzim s pletí zázraky. Jen je potřeba vědět, jak na to
Konec září je pro pokožku obdobím výrazného přechodu. Sluneční paprsky postupně slábnou a pleť začíná čelit chladnějšímu větru, výkyvům teplot i začínající topné sezóně. Po létě navíc často zůstává dehydratovaná, citlivější nebo se na ní mohou objevit pigmentové skvrny. Právě teď je proto ideální čas dát péči o pleť řád a inspirovat se promyšlenou korejskou rutinou.
Kolem korejské kosmetiky stále koluje řada mýtů. Jedním z nejrozšířenějších je představa, že je určená především pro asijský typ pleti, a proto evropským ženám nemohla vyhovovat. Ve skutečnosti však nejde o geografii nebo etnicitu, ale především o správný výběr produktů, konzistenci a respekt k tomu, co pleť aktuálně potřebuje.
Zatímco evropské ženy často dávají přednost rychlosti, minimalismu a okamžitému efektu v podobě jednoho krému či séra, korejský přístup staví na zcela odlišných základech. Zaměřuje se na dlouhodobou prevenci, intenzivní hydrataci, ochranu kožní bariéry a pravidelnost.
Nečeká, až se problém výrazně projeví na povrchu, ale vytváří pleti stabilní podmínky k tomu, aby působila zdravěji, pružněji a sjednoceněji. „Západní péče často řeší až důsledek, tedy vrásku, pigmentaci nebo povolenou pleť. Korejská filozofie je jemnější a preventivnější. Nejde proti pleti, ale pracuje s ní,“ vysvětluje Michaela Kaufmanová, odbornice na korejskou kosmetiku, odlišný přístup korejských žen.
Stejně tak neplatí mýtus, že korejská rutina vyžaduje složitou aplikaci velkého množství produktů každé ráno a večer. „Korejská péče není o tom, že by žena musela používat deset produktů každý den. Je hlavně o logice jednotlivých kroků. Pleť nejdřív šetrně vyčistit, připravit, dodat jí aktivní látky, zklidnit ji, uzamknout hydrataci a přes den chránit. To je princip, který dává smysl každému typu pleti,“ doplňuje Michaela Kaufmanová.
Podzim vyžaduje změnu přístupu
Pokožka má za sebou náročné týdny plné intenzivního slunce, cestování, koupání ve slané či chlorované vodě a častého střídání horka a klimatizovaných prostor. Nyní se k této zátěži přidává chladnější počasí, větrné poryvy a sušší vzduch v přetápěných interiérech.
V tomto období pleť nepotřebuje neuvážené kosmetické experimenty, ale především hydrataci, zklidnění a návrat k pravidelné péči. Vícekroková péče přitom nemusí být složitá ani časově náročná – klíčové je, aby na sebe jednotlivé kroky logicky navazovaly a pokožku zbytečně nepřetěžovaly.
Rutina krok za krokem
Prvním krokem je důkladné, ale jemné čištění. Skvělým pomocníkem je například čisticí enzymatický prášek, který pomáhá odstranit nečistoty, maz i odumřelé kožní buňky. Po létě bývá povrch pokožky hrubší, matný nebo barevně nerovnoměrný, proto má šetrné odstranění odumřelých buněk v podzimní rutině své pevné místo.
Následuje vyrovnávací toner, který pomáhá připravit pleť na další kroky a podpořit její rovnováhu. Právě toner je krok, který české ženy často vynechávají, protože ho považují za zbytečný. V korejské péči má však jasnou roli: pokožku po čištění osvěží a ideálně ji připraví na následnou aktivní péči. „Toner je pro mnoho žen nový návyk. Jakmile ale pochopí, že nejde o vodu navíc, ale o přípravu pleti, začnou ho vnímat jinak. Dobře připravená pleť lépe přijímá další péči,“ zdůrazňuje Michaela Kaufmanová.
Přichází fáze intenzivnější péče, kde se využívají pokročilé technologie, například spojení mikroskopických spikulí z mořské houby a peptidů. Spikule fungují jako jemné přírodní mikrojehličky a pomáhají dostat aktivní péči do hlubších vrstev pokožky, než kam působí běžné kosmetické přípravky na jejím povrchu. „Vývoj této technologie, známý jako zlatá jehla, trval více než dvě dekády. Spikule nejsou v produktu proto, aby pleť poškodily. Fungují jako nosiče aktivních látek. Důležité je ale používat je správně a dát pleti po aplikaci prostor na regeneraci,“ vysvětluje Michaela Kaufmanová z firmy Idenel.
Po aplikaci intenzivního aktivního kroku musí bezprostředně následovat zklidnění a hydratace. Intenzivní hydratační krém dodá pleti komfort a podpoří kožní bariéru, což je s příchodem chladnějšího počasí stále důležitější.
Ani s koncem léta by z ranní rutiny neměla zmizet ochrana před sluncem. Používání lehkého denního SPF séra či krému s vysokou ochranou (SPF 50+) má své opodstatnění i během podzimu. UV záření totiž působí celoročně a pravidelná ochrana pomáhá předcházet změnám, které se na pleti mohou projevit až s odstupem času.
Když přemíra snahy škodí
U fáze intenzivnější péče rozhodně neplatí přímá úměra, že čím více aktivních látek zkombinujete, tím rychlejší bude výsledný efekt. Speciálně u produktů s mikroskopickými spikulemi, jako je zlatá jehla, je nutné dbát na správnou kombinaci produktů.
Spojovat v jedné večerní rutině intenzivní spikule s retinolem, silnými chemickými kyselinami nebo několika dalšími výrazně aktivními séry je častý omyl, při kterém by pleť mohla reagovat podrážděním. „Nejčastější chyba je, že ženy chtějí výsledky urychlit. Přidají retinol, kyseliny, vitamin C, několik sér najednou a pleť se začne bránit. U takto aktivní péče platí, že méně je často víc,“ varuje Michaela Kaufmanová.
Sychravé počasí jako nová příležitost
Začátek podzimu je přirozeným obdobím návratu k pravidelnosti. Děti jsou zpět ve škole a po volnějším létě je zpět každodenní rytmus. Stejnou pravidelnost a systém můžeme dopřát i pleti. Osvojit si vícekrokovou péči přitom neznamená trávit každý večer půl hodiny v koupelně.
Čištění, toner, aktivní péče, krém a ranní SPF tvoří přehledný systém, který lze snadno přizpůsobit aktuálnímu stavu pokožky. „Když žena pochopí, proč jednotlivé kroky dělá, rutina ji nezačne obtěžovat. Naopak se z ní stane pár minut pro sebe. A právě pravidelnost je u pleti často důležitější než jednorázově silný produkt,“ uzavírá Kaufmanová.