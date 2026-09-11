Tajemná zkratka PDRN označuje polydeoxyribonukleotid. Jde o mikroskopické úseky či fragmenty DNA, které se čisticím a purifikačním procesem získávají ze spermií lososů nebo pstruhů.
Fenomén PDRN. Je lososí sperma na obličej jen bizarní výstřelek, nebo skutečný elixír mládí? Odborníci mají jasno
Korejská péče o pleť nás už v minulosti dokázala překvapit šnečím slizem či včelím jedem. Teď ale přichází ingredience, jejíž původ zní snad ještě bizarněji: DNA získaná z lososího spermatu. Slibuje regeneraci, pevnější pleť a mladistvější vzhled. Co se za tajemnou zkratkou PDRN skutečně skrývá a má tento beauty fenomén skutečnou oporu ve vědě, nebo především v dobře zvládnutém marketingu?
Tajemná zkratka PDRN označuje polydeoxyribonukleotid. Jde o mikroskopické úseky či fragmenty DNA, které se čisticím a purifikačním procesem získávají ze spermií lososů nebo pstruhů.
Přestože představa rybího spermatu v péči o pleť vyvolává senzaci, v praxi jde o udržitelné využití vedlejších produktů z rybích farem, které by jinak skončily jako odpad z potravinářského průmyslu.
Proč ale kosmetický průmysl sáhl právě po rybí DNA? Výzkumy ukazují, že chemická struktura DNA je napříč živočišnými druhy tvořena stejnými základními stavebními kameny. Díky tomu vykazuje lososí DNA vysokou míru kompatibility s lidskou tkání a pokožkou.
Od hojení ran k omlazování pleti
Cesta PDRN na výsluní nezačala v kosmetických salonech, ale v dermatologii a regenerační medicíně. Injekční PDRN se už od počátku 21. století využívá v lékařství především k podpoře hojení chronických a špatně se hojících ran, například u lidí s cukrovkou.
V kůži má PDRN působit hned několika způsoby. Po injekční aplikaci se dostává do hlubších vrstev kůže, kde ovlivňuje takzvané adenosinové receptory A2A na povrchu buněk. Tím spouští procesy, které podporují aktivitu fibroblastů, tedy buněk zodpovědných mimo jiné za tvorbu kolagenu. Výsledkem má být lepší obnova kožní tkáně a podpora její struktury.
PDRN zároveň podporuje angiogenezi, tedy tvorbu nových drobných cév, a může přispívat ke zlepšení mikrocirkulace. Vedle toho má protizánětlivé účinky, což je další důvod, proč se jeho potenciál začal zkoumat právě v souvislosti s regenerací a hojením.
Tahle schopnost nastartovat přirozené regenerační procesy nakonec zaujala také estetickou medicínu. Výrazně se prosadila především v Jižní Koreji, kde se injekční procedury s PDRN a příbuznými polynukleotidy používají už řadu let. Z medicínského prostředí se tak postupně dostaly do světa estetických zákroků a odtud už byl jen krok k tomu, aby se PDRN objevil také v sérech, krémech a dalších kosmetických produktech.
Co všechno PDRN slibuje?
PDRN se v estetické medicíně dostává do popředí především díky svému regeneračnímu potenciálu. Podporou tvorby kolagenu může přispívat k pevnější a pružnější pleti a pomáhat zjemňovat jemné linky a vrásky. Pozornost si získává také v souvislosti s obnovou poškozené pokožky, například při řešení jizev po akné, zarudnutí nebo nerovnoměrného tónu pleti.
Jeho působení se spojuje také s podporou kožní bariéry, zklidněním zánětlivých procesů a celkově zdravějším vzhledem pokožky. Právě kombinace regeneračních a protizánětlivých účinků je důvodem, proč PDRN láká nejen ty, kteří chtějí zmírnit projevy stárnutí, ale také mladší generaci. Ta ho vyhledává například v péči o problematickou pleť nebo jako součást preventivní anti-aging rutiny.
Sliby vs. realita: Kde naráží věda na marketing?
PDRN má za sebou slibné výsledky především v podobě injekčních ošetření. U sér a krémů je ale situace mnohem méně jednoznačná. Problém je už v samotné velikosti molekul. PDRN se přes neporušenou kožní bariéru jen obtížně dostává tam, kde by měl mít své hlavní účinky. To znamená, že není možné jednoduše přenést výsledky z injekcí na běžné mazání pleti.
Další otázkou je, kolik toho o PDRN skutečně víme. Výzkum je sice slibný, ale řada studií probíhala v laboratoři nebo na zvířatech a kvalitních klinických dat pro běžnou kosmetiku zatím není tolik, jak by mohl naznačovat současný beauty boom. PDRN však rozhodně není jen prázdný marketing, ale ani zázračná ingredience, která automaticky nastartuje omlazení pleti.
Verdikt: Vyplatí se PDRN vyzkoušet?
PDRN rozhodně není jen další beauty výstřelek. Má zajímavý potenciál a jeho účinky jsou nejlépe podložené u injekčních a dalších profesionálních ošetření, při kterých se dostává přímo do kůže. U běžných sér a krémů je ale dobré mít očekávání při zemi.
Pokud chcete vsadit na ingredience, které mají za sebou desítky let výzkumu, stále se vyplatí držet osvědčené klasiky, jako jsou retinoidy, vitamin C nebo niacinamid. PDRN tak může být zajímavým nováčkem v kosmetické poličce, rozhodně ale není důvod kvůli němu odepisovat to, co už dobře známe.