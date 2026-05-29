Věk
po padesátce bývá pro mnoho žen zlomovým obdobím, a to i v
otázkách krásy a sebeprezentace. Často se objevuje pocit, že by
se měly začít „mírnit“, schovávat do nenápadných tónů a
ustupovat do pozadí. Pavel Kortan, přední český vizážista,
však v našem rozhovoru tento mýtus boří s energií sobě
vlastní. Podle něj je právě teď ten nejlepší čas na to,
vrátit do své tváře i života radost a především poctivou
péči, která se pak mnohonásobně vrátí.
Padesátka není stopka. Vizážista Pavel Kortan prozradil, jak správně líčit zralou pleť
Vykročte vstříc svěžesti a barvám, které vám okamžitě uberou pár let. Vizážista Pavel Kortan prozrazuje, v čem tkví kouzlo „šťavnaté“ pleti a jak se nebát odstínů, které pleť po padesátce dokonale rozzáří. Odhalte tajemství správného odličování, nástrahy permanentního make-upu i jednoduchý cvik, který vám zpevní kontury obličeje, zatímco odpočíváte u oblíbeného seriálu.
Sbohem „smutným“ barvám: Vraťte tváři šťávu
Jednou z největších chyb, kterou ženy ve zralém věku dělají, je volba příliš tlumených, až posmutnělých odstínů. Pavel Kortan vysvětluje, že jde o přirozený, ale nesprávný reflex. „Dost často mají ženy pocit, že už pro ně některé barvy nejsou, a začínají nahrazovat veselé odstíny těmi smutnějšími. To je velká chyba,“ varuje vizážista.
Důvod je prostý: s věkem pleť přirozeně ztrácí svou projasněnost, svěžest a přirozenou hydrataci. Pokud ji navíc „přizabijeme“ nevýrazným líčením, výsledek působí unaveně. „Naopak potřebujeme dodat meruňkovou nebo růžovou barvu. Pojďme se po padesátce klidně vrátit ke svěžím odstínům,“ vybízí Pavel. Právě tyto tóny dokážou opticky omladit a dodat pleti onen kýžený „šťavnatý“ vzhled, který je základem úspěchu.
Černá linka? Ano, ale s měkkostí kouře
Mnoho žen se s přibývajícími lety začne bát černých očních linek v obavě, že budou působit příliš tvrdě. Pavel Kortan černou barvu nezavrhuje, ale upozorňuje na důležitost techniky. „Klidně používejte černou, ale musíte ji víc rozmazávat. Víčko už k nám v tomto věku bývá trošku nepřátelské, a ostrá linka by tak zbytečně upozornila na naše neideální místa,“ vysvětluje.
Klíčem k modernímu vzhledu po padesátce je tedy štěteček a trpělivost při rozpracovávání barev. „Líčení je dobré trošku rozmáznout a udělat ho víc kouřové. Rozhodně se ho nevzdávejte, jen se vyhněte ostrým hranám, abyste nepůsobily zbytečně přísně,“ dodává Pavel. Cílem není maska, ale zvýraznění pohledu s nádechem jemnosti.
Varování vizážisty: Past jménem permanentní make-up
Když přijde řeč na prohřešky, které ženám zbytečně přidávají roky, Pavel Kortan jmenuje jeden zásadní: špatně zvolený nebo zastaralý permanentní make-up. „Za svou kariéru jsem viděl tolik zbytečně zničených tváří,“ povzdechne si. Problém spočívá v tom, že pigmenty v pleti časem oxidují a mění barvu – tetování může po letech zmodrat nebo zoranžovět.
Ještě větší riziko se objevuje ve chvíli, kdy se žena rozhodne pro estetický zákrok, jako je facelift. „Jakmile vám doktor kůži srovná, může se ukázat, že tetování je najednou nesouměrné. Často vídám třeba nepřirozeně roztáhlé koutky, které se objeví až po vypnutí pleti,“ varuje vizážista s tím, že jde o „prohřešky z mládí“, které ženy ve zralejším věku mohou nepříjemně doběhnout.
Nejdůležitější investice? Kvalitní odlíčení
Pokud se ptáte, na čem byste v koupelně rozhodně neměly šetřit, i zde má expert na krásu jasnou odpověď: je to čištění pleti. Odličování totiž není jen nutné zlo, ale úplně první krok skutečné péče. „Místo špatných produktů, jako jsou jen čistící ubrousky, si raději kupte kvalitní odličovací mléko, klidně v lékárně. Už to samo o sobě dokáže výrazně zlepšit kvalitu pokožky,“ doporučuje.
Velkým tématem je také micelární voda, kterou vizážista doporučuje používat s rozvahou. „Micelární voda by měla být odličovačem jen na odolné nečistoty, jako jsou rty nebo oči. Na celou tvář by mělo fungovat vždycky mléko. A hlavně – micelární voda se musí vždy oplachovat,“ zdůrazňuje Pavel zásadní pravidlo, které mnoho žen opomíjí.
Beauty rituál u televize: Masáž místo stresu
Nedostatek času je nejčastější výmluvou, proč péči o pleť odbýváme. Pavel má však pro své klientky geniálně jednoduchý recept. „Všichni stejně koukáte na Netflix. Tak si dejte kosmetiku do košíku v obýváku a klidně se celou hodinu mazejte u svého oblíbeného seriálu,“ radí s úsměvem.
Klíčem k omlazení je totiž stimulace a prokrvení tkáně. Vizážista doporučuje masáže, ať už pomocí rukou, válečků nebo destičky gua-sha. „V obličeji je strašně moc svalů a také fascie – povlaky svalů. Když je stimulujeme, dochází k prokrvení a omlazení pokožky,“ vysvětluje. Pokud vás trápí povadlé kontury, Pavel má pro vás i bleskový cvik: „Zkuste vší silou zatlačit jazykem o horní patro. Můžete to dělat třeba u počítače a efektivně tak procvičovat svaly v obličeji,“ radí a odkazuje na moderní, ale účinnou obličejovou jógu.
Léto v barvách: Odvaha, která sluší
Letní sezona je ideálním obdobím pro to, abyste ze své rutiny vybočily a trochu se „rozšouply“. Slunce a dovolená přímo vybízejí k experimentům s extravagancí, které bychom se jinak bály. „Nebojte se korálových rtěnek, barevných linek nebo třpytivých olejů. Letos jsou hitem matné rtěnky s efektem ‚blur‘, které rty krásně rozmažou,“ říká Pavel Kortan. Podle něj se nemusíte bát ani čokoládových odstínů na rty, které v létě vypadají fantasticky.
Ta nejlepší rada na závěr: Pohlaďte se
I přes všechny techniky, barvy a produkty zůstává nejdůležitějším receptem na krásu váš vnitřní postoj. Pavel Kortan uzavírá naše povídání radou, která je stejně prostá jako silná. „Buďte na sebe hodní. Normálně se u zrcadla pohlaďte a dopřejte si těch pět minut čisté sebelásky. To za vás nikdo jiný neudělá,“ říká vizážista. Právě pocit, že se máte ráda, z vás udělá mnohem víc sexy ženu, než by dokázala ta nejdražší kosmetika na světě.
VIDEO: Vizážista Pavel Kortan prozradil, jak si díky jednoduchým trikům u televize a správnému líčení ubrat pár let a cítit se ve své pleti znovu skvěle
Zdroj: Autorský text