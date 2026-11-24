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Lyžařská móda už dávno není jen otázkou funkčnosti a ochrany před mrazem. Sjezdovky se každou zimu proměňují v přehlídková mola, na kterých se potkává sportovní pohodlí s nejnovějšími módními trendy. Vedle klasických jednobarevných kompletů se stále častěji objevují výrazné vzory, originální potisky a nečekané barevné kombinace. Ať už dáváte přednost nadčasové eleganci, nebo chcete na horách upoutat pozornost, současná lyžařská móda nabízí prostor pro každý styl.
Od francouzské elegance po odvážné vzory. Vyberte si svůj lyžařský styl a vyhrajte nové lyže
Co si obléct na hory, abyste se cítila skvěle a zároveň udělala dojem? Vybrali jsme sedm inspirativních kombinací, které ukazují, jak různorodý může být zimní šatník. Od hravých potisků až po sofistikované komplety si na své přijde každá milovnice hor. A máme pro vás i něco navíc. V soutěži s e-shopem Bretton můžete získat nové lyže Dynastar nebo dárkové poukazy v celkové hodnotě 7 500 korun.
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Vyhrajte lyže Dynastar nebo nákup na Bretton.cz za tisíce korun
Připravte se na zimní sezonu stylově a zapojte se do naší soutěže o atraktivní ceny od e-shopu Bretton! Vyhrát můžete dámské sjezdové lyže Dynastar Elite 5 s vázáním Look Xpress v hodnotě 14 590 Kč nebo jeden ze dvou dárkových poukazů na nákup v hodnotě 5 000 Kč a 2 500 Kč. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a zařadit se do slosování o jednu ze tří výher. Pravidla soutěže najdete zde.
Velkou roli letos hrají kontrasty a osobité detaily. Černobílé geometrické vzory doplněné zářivě růžovými kalhotami, červenobílé kombinace inspirované retro estetikou nebo komplety s uměleckými ilustracemi dokazují, že zimní oblečení rozhodně nemusí být nudné. Na své si ale přijdou i milovnice minimalismu.
Tmavě modré či černé outfity s propracovaným střihem, zvýrazněným pasem a decentními doplňky působí elegantně a snadno obstojí i mimo sjezdovku, třeba při odpolední procházce horským střediskem.
Francouzský šarm s uměleckým nádechem
Kdo říká, že lyžařská móda musí být jednobarevná? Tmavě modrý komplet s originálními bílými ilustracemi připomíná umělecké plátno a na svahu rozhodně nezůstane bez povšimnutí. Sladěná bunda a kalhoty vytvářejí výrazný, ale elegantní celek, který oživují červené detaily. Bílá pletená čepice pak celému outfitu dodává jemnost a nenucený francouzský šarm.
Francouzský šarm s uměleckým nádechem
Kdo říká, že lyžařská móda musí být jednobarevná? Tmavě modrý komplet s originálními bílými ilustracemi připomíná umělecké plátno a na svahu rozhodně nezůstane bez povšimnutí. Sladěná bunda a kalhoty vytvářejí výrazný, ale elegantní celek, který oživují červené detaily. Bílá pletená čepice pak celému outfitu dodává jemnost a nenucený francouzský šarm.
Umění na sněhu: Když se sjezdovka promění v přehlídkové molo
Bílý lyžařský komplet s hravými ilustracemi v červené, modré, zelené a žluté připomíná moderní umělecké dílo. Výrazné kresby a nápisy dodávají outfitu originalitu, zatímco sladěná bunda a kalhoty vytvářejí nepřehlédnutelný celek. Tmavě modrá pletená čepice barevnou extravaganci příjemně vyvažuje. Ideální volba pro ženy, které se nebojí experimentovat a chtějí na svahu ukázat svůj osobitý styl.
Červenobílá elegance: Retro styl, který na svahu zazáří
Výrazná červená v kombinaci se sněhově bílou připomíná ikonickou lyžařskou módu alpských středisek. Prošívaná bunda s kontrastními panely a sladěné kalhoty s bílým pruhem vytvářejí sportovní, ale zároveň ženskou siluetu. Hravým detailem je bílá čepice s bambulí a motivem medvídka, která celému outfitu dodává špetku roztomilosti. Ideální kombinace pro ženy, které milují retro eleganci v moderním provedení.
Černobílá geometrie s růžovým překvapením
Kdo říká, že se výrazné vzory a zářivé barvy nedají kombinovat? Lyžařská bunda s černobílým geometrickým potiskem vytváří odvážný kontrast s kalhotami v sytě růžovém odstínu. Černá pletená čepice celý outfit příjemně vyvažuje a nechává vyniknout jeho hravost. Výsledkem je moderní, sebevědomý look pro ženy, které se nebojí vystoupit z davu a chtějí být na sjezdovce nepřehlédnutelné.
Minimalistická elegance: Když méně znamená více
Tmavě modrá od hlavy až k patě dokazuje, že i na sjezdovce může fungovat nenápadný luxus. Jednoduchá bunda s vysokým límcem a páskem v pase krásně zvýrazňuje ženskou siluetu, zatímco úzké lyžařské kalhoty dodávají outfitu elegantní vzhled. Pletená čepice ve stejném odstínu celý komplet dokonale sjednocuje. Ideální volba pro ženy, které dávají přednost nadčasovému stylu před výraznými barvami a vzory.
Při výběru lyžařského outfitu by však vzhled neměl zastínit pohodlí. Kvalitní bunda a kalhoty musí chránit před větrem, sněhem a vlhkostí, zároveň ale umožňovat volný pohyb a odvádět přebytečné teplo. Důležité je také správné vrstvení, díky kterému se snadno přizpůsobíte měnícímu se počasí. A pak už přichází prostor pro módní fantazii. Výrazná čepice, barevně sladěné rukavice nebo originální lyžařské brýle dokážou i jednoduchý komplet proměnit v nepřehlédnutelný outfit. Inspirujte se kombinacemi, které dokazují, že na svahu můžete být v teple, pohodlí a zároveň stylová.