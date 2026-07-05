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Nejluxusnější večírek Varů: Celebrity vytáhly róby za statisíce. Ne všem se trefa povedla

Dagmar Havlová
Dagmar HavlováFoto: HerminaPress
Dagmar Havlová
Dagmar HavlováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jedna z nejočekávanějších společenských událostí karlovarského festivalu je za námi. Na tradiční UniCredit party se to hemžilo slavnými tvářemi, které vytáhly své nejluxusnější róby, blyštivé šperky i odvážné módní kreace. Kdo zazářil jako hvězda večera a komu se výběr outfitu tentokrát příliš nepovedl? Prohlédněte si galerii těch nejvýraznějších modelů.

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Karlovarský festival není jen o filmech, ale také o módě. UniCredit party tradičně patří k nejprestižnějším večírkům celého týdne a ani letos na červeném koberci nechyběla záplava známých tváří. Přinášíme přehled outfitů, které během večera poutaly největší pozornost – ať už v tom nejlepším, nebo nejdiskutovanějším smyslu. Komu to podle vás sluší nejvíc? Podívejte se do galerie.

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Monika Absolonová

Monika Absolonová
Foto: Herminapress
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