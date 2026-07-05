Karlovarský festival není jen o filmech, ale také o módě. UniCredit party tradičně patří k nejprestižnějším večírkům celého týdne a ani letos na červeném koberci nechyběla záplava známých tváří. Přinášíme přehled outfitů, které během večera poutaly největší pozornost – ať už v tom nejlepším, nebo nejdiskutovanějším smyslu. Komu to podle vás sluší nejvíc? Podívejte se do galerie.
Nejluxusnější večírek Varů: Celebrity vytáhly róby za statisíce. Ne všem se trefa povedla
Jedna z nejočekávanějších společenských událostí karlovarského festivalu je za námi. Na tradiční UniCredit party se to hemžilo slavnými tvářemi, které vytáhly své nejluxusnější róby, blyštivé šperky i odvážné módní kreace. Kdo zazářil jako hvězda večera a komu se výběr outfitu tentokrát příliš nepovedl? Prohlédněte si galerii těch nejvýraznějších modelů.
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Karlovarský festival není jen o filmech, ale také o módě. UniCredit party tradičně patří k nejprestižnějším večírkům celého týdne a ani letos na červeném koberci nechyběla záplava známých tváří. Přinášíme přehled outfitů, které během večera poutaly největší pozornost – ať už v tom nejlepším, nebo nejdiskutovanějším smyslu. Komu to podle vás sluší nejvíc? Podívejte se do galerie.
Monika Absolonová
Monika Absolonová
Vendula Pizingerová
Eliška Kaplicky
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Petra Svoboda
Iveta Lutovská
Andrea Bartošková
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Dagmar Havlová
Zorka Hejdová a Míra Hejda
Nela Boudová
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Kateřina Žbirková
Andrea Verešová a Daniel Volopich
Beata Rajská
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Jana Doležalová
Tatiana Makarenko
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