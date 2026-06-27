Ještě nedávno by většina žen nad botami, skrz které jsou vidět prsty, nejspíš zaváhala. Dnes se ale právě tenhle detail stal módním poznávacím znamením těch, které sledují trendy o krok napřed. Síťované baleríny, průsvitné lodičky, vzdušné Mary Jane boty i tenisky s mesh prvky se objevují v letních výběrech módních magazínů. Některé z nich je dokonce řadí mezi nejvýraznější boty sezony. Trend stojí hlavně na jednoduchém slibu: vypadat stylově, ale v horku se zbytečně netrápit.
Nejkontroverznější trend loňského roku je zpět. Boty, které vypadají jako chyba v šatníku, ovládly léto
Na první pohled vypadají trochu zvláštně, možná až neprakticky. Jenže síťované boty jsou jedním z nejvýraznějších obuvních trendů letošního léta. Větrají, odlehčí outfit a z obyčejných džínů nebo šatů během chvíle udělají vysoce módní záležitost.
Na první pohled mohou působit trochu jako módní omyl
Připomínají síťku, taneční piškoty, boty do vody nebo něco, co by člověk vytáhl spíš omylem než záměrně. Jenže právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadně provokativní, lehké a mají v sobě přesně ten typ podivnosti, který z obyčejného kousku udělá trend. Podobně jako kdysi baleríny, mokasíny nebo průhledné kabelky potřebovaly chvíli, aby si na ně oko zvyklo.
Síťované baleríny v centru pozornosti
Jsou ploché, pohodlné a dají se nosit prakticky ke všemu, co už v letním šatníku máte. K džínům působí francouzsky ležérně, k delší sukni romanticky a jednoduchým šortkám zase dodají trochu městské elegance. Není náhoda, že si je oblíbily i celebrity.
Důvod, proč síťované boty fungují právě v létě, je překvapivě praktický
Nejsou tak uzavřené jako klasické baleríny, noha v nich lépe dýchá a outfit díky nim nepůsobí těžce. Zatímco kožené mokasíny nebo robustní tenisky mohou v červnových a červencových teplotách vypadat příliš podzimně, mesh boty nechávají nohu opticky i fyzicky odlehčenou.
Trend se netýká jen balerín, ale také podpatků, mules nebo sportovnějších modelů, takže nejde jen o jeden konkrétní typ boty, ale o širší návrat průsvitných a vzdušných materiálů.
Kdo se bojí, ať začne nenápadně
Nejlépe fungují černé, béžové nebo krémové modely, které na noze nepůsobí tak výrazně. Černé mesh baleríny vypadají elegantně a hodí se k džínám, lněným kalhotám i jednoduchým šatům. Tělové odstíny zase nohu opticky prodlouží a působí jemněji. Výraznější varianty, třeba červené, stříbrné nebo modely s kamínky, už jsou módním prohlášením a budou slušet hlavně minimalistickým outfitům.
V hlavní roli: Styling
Právě styling rozhodne o tom, jestli budou síťované boty působit chic, nebo zvláštně. Nejjednodušší kombinace je s rovnými džínami, bílým tílkem a oversized košilí. Fungují ale i k saténové sukni, letním šatům nebo bermudám. Módní insiderky je často nosí tak, aby zbytek outfitu zůstal co nejčistší. Boty pak nepůsobí jako výstřelek, ale jako detail, který celý look posune.
Má to ale háček. Vlastně dva
Pozor je potřeba dát hlavně na pedikúru. Protože je přes síťovaný materiál vidět na prsty, neupravené nehty se tu neschovají. Stejně tak se vyplatí hlídat prostředí, kam si je berete. Na rozpálené město, večeři, kancelář nebo dovolenou jsou ideální. Na festivalové bláto, celodenní chození po prašných cestách nebo deštivé počasí už méně.
Vypadají křehce, možná trochu neprakticky, ale ve skutečnosti odpovídají tomu, co od letní módy chceme nejvíc. Aby byla lehká, pohodlná, vzdušná a zároveň nepůsobila obyčejně. Síťované boty možná nebudou pro každého, ale pokud hledáte jeden kousek, který letos osvěží celý šatník, právě ony mohou být překvapivě dobrá volba. Stačí jim dát šanci.