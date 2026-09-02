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Monika Babišová vsadila na nepřehlédnutelnou žlutou. Komentující se neshodnou, zda trefila dress code

Monika Babišová a Andrej Babiš
Monika Babišová a Andrej Babiš
Monika Babišová a Andrej Babiš
Monika Babišová na Summitu NATO v Ankaře
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Monika Babišová na zahájení sezóny České filharmonie zazářila v pastelově žlutých šatech, které okamžitě rozvířily sociální sítě a rozdělily komentující na nadšené obdivovatele i ostré kritiky. |
Foto: Facebook Andreje Babiše
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zahájení 131. sezóny České filharmonie přilákalo do pražského Rudolfina řadu známých tváří. Slavnostní večer si v předvečer svých narozenin nenechal ujít ani Andrej Babiš, kterého doprovodila manželka Monika. A právě ona se postarala o jeden z nejvýraznějších módních momentů večera.

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Zatímco Babiš vsadil na osvědčenou klasiku v podobě tmavého obleku, bílé košile a motýlka, jeho žena šla úplně opačnou cestou. Oblékla dlouhé společenské šaty v pastelově žluté barvě s odhalenými rameny a celý model doplnila výraznějšími zlatými náušnicemi. Díky světlému odstínu a opálené pokožce byla mezi hosty jen těžko přehlédnutelná.

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Snímky ze slavnostního večera se následně objevily také na sociálních sítích. Andrej Babiš k nim připojil krátké ohlédnutí za koncertem. „S Monikou jsme včera moc rádi přijali pozvání na zahajovací koncert 131. sezony České filharmonie. Byl to krásný večer a fantastický zážitek jako vždy.“

Žluté šaty spustily lavinu komentářů

Místo hudebního programu však internet záhy začal řešit především vzhled Moniky Babišové. Její outfit rozdělil komentující prakticky okamžitě. Jedni byli nadšení a chválili nejen šaty, ale také to, jak dvojice na prestižní společenské události působila.

Monika Babišová a Andrej Babiš
Andrej Babiš dorazil na zahájení sezóny České filharmonie po boku Moniky, která v pastelově žluté róbě zastínila i samotný slavnostní večer a rozjela bouřlivou debatu na sociálních sítích.
Foto: Facebook Andreje Babiše
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„Tohle je reprezentace naší země, ne jak ti dva z Hradu,“ napsal jeden z podporovatelů. Další přidal ještě výraznější pochvalu: „Jste nejkrásnější politický pár, takhle se má reprezentovat hlava státu České republiky.“

Vedle komplimentů se objevovala i přání k Babišovým narozeninám a poznámky k tomu, že jim to spolu navzdory dříve oznámenému rozchodu stále sluší.

Ne všichni ale žlutý model přijali stejně nadšeně. Část diskutujících považovala odhalená ramena za příliš letní volbu pro večer v Rudolfinu a všímala si také světlých stop po opalování. Podle kritiků tak šaty působily spíš dovolenkově než jako model určený na jeden z nejprestižnějších večerů české klasické hudby.

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Od módy se rychle přešlo k politice

Jak už to u snímků Babišových na sociálních sítích bývá, debata dlouho nezůstala jen u módy. Komentáře se postupně změnily v politický střet a někteří lidé znovu otevřeli i téma jejich dříve oznámeného rozchodu. Společné vystoupení dvojice pak kritici označovali za gesto určené především veřejnosti.

Monika Babišová a Andrej Babiš
Přestože Andrej a Monika Babišovi v minulosti oznámili rozchod, na zahájení sezóny České filharmonie dorazili společně.
Foto: Facebook Andreje Babiše

Samotná návštěva Rudolfina přitom u Andreje Babiše není ničím mimořádným. Koncerty České filharmonie navštěvuje opakovaně a zahájení nové sezóny tradičně patří k událostem, na nichž se vedle osobností kultury objevují také výrazné tváře veřejného a politického života. Tentokrát se ale o největší rozruch nepostaralo dění na pódiu, nýbrž pastelově žluté šaty jeho doprovodu.

Zdroj: Facebook Andreje Babiše

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