Zatímco Babiš vsadil na osvědčenou klasiku v podobě tmavého obleku, bílé košile a motýlka, jeho žena šla úplně opačnou cestou. Oblékla dlouhé společenské šaty v pastelově žluté barvě s odhalenými rameny a celý model doplnila výraznějšími zlatými náušnicemi. Díky světlému odstínu a opálené pokožce byla mezi hosty jen těžko přehlédnutelná.
Monika Babišová vsadila na nepřehlédnutelnou žlutou. Komentující se neshodnou, zda trefila dress code
Zahájení 131. sezóny České filharmonie přilákalo do pražského Rudolfina řadu známých tváří. Slavnostní večer si v předvečer svých narozenin nenechal ujít ani Andrej Babiš, kterého doprovodila manželka Monika. A právě ona se postarala o jeden z nejvýraznějších módních momentů večera.
Snímky ze slavnostního večera se následně objevily také na sociálních sítích. Andrej Babiš k nim připojil krátké ohlédnutí za koncertem. „S Monikou jsme včera moc rádi přijali pozvání na zahajovací koncert 131. sezony České filharmonie. Byl to krásný večer a fantastický zážitek jako vždy.“
Žluté šaty spustily lavinu komentářů
Místo hudebního programu však internet záhy začal řešit především vzhled Moniky Babišové. Její outfit rozdělil komentující prakticky okamžitě. Jedni byli nadšení a chválili nejen šaty, ale také to, jak dvojice na prestižní společenské události působila.
„Tohle je reprezentace naší země, ne jak ti dva z Hradu,“ napsal jeden z podporovatelů. Další přidal ještě výraznější pochvalu: „Jste nejkrásnější politický pár, takhle se má reprezentovat hlava státu České republiky.“
Vedle komplimentů se objevovala i přání k Babišovým narozeninám a poznámky k tomu, že jim to spolu navzdory dříve oznámenému rozchodu stále sluší.
Ne všichni ale žlutý model přijali stejně nadšeně. Část diskutujících považovala odhalená ramena za příliš letní volbu pro večer v Rudolfinu a všímala si také světlých stop po opalování. Podle kritiků tak šaty působily spíš dovolenkově než jako model určený na jeden z nejprestižnějších večerů české klasické hudby.
Od módy se rychle přešlo k politice
Jak už to u snímků Babišových na sociálních sítích bývá, debata dlouho nezůstala jen u módy. Komentáře se postupně změnily v politický střet a někteří lidé znovu otevřeli i téma jejich dříve oznámeného rozchodu. Společné vystoupení dvojice pak kritici označovali za gesto určené především veřejnosti.
Samotná návštěva Rudolfina přitom u Andreje Babiše není ničím mimořádným. Koncerty České filharmonie navštěvuje opakovaně a zahájení nové sezóny tradičně patří k událostem, na nichž se vedle osobností kultury objevují také výrazné tváře veřejného a politického života. Tentokrát se ale o největší rozruch nepostaralo dění na pódiu, nýbrž pastelově žluté šaty jeho doprovodu.