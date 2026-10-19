Říjnová společenská sezona pokračuje a slavnostní premiéra filmu Kluci to vidí jinak než holky v pražské Lucerně ukázala, jak rozdílně mohou české celebrity přistupovat k módě. Na jednom místě se potkala klasická elegance, uvolněný streetwear i extravagantní experimenty.
Módní vítězové a poražení týdne: Barešová zazářila, Šafařík to s originalitou přehnal
České celebrity tento týden předvedly pořádně pestrou módní podívanou. Zatímco některé známé tváře vsadily na dokonale padnoucí střihy a promyšlené kombinace, jiné se nechaly unést extravagancí nebo podcenily detaily. Kdo si zaslouží módní jedničku a komu by prospěla změna stylisty?
Zaujaly především kalhotové kostýmy, výrazné siluety a hra s materiály. Ne každý ale dokázal jednotlivé kousky sladit do harmonického celku. Vybrali jsme pět nejpovedenějších outfitů a pět modelů, u kterých zůstalo něco nedotaženého.
Kdo se stal módním vítězem týdne?
Největší pochvalu si tentokrát zaslouží Denisa Barešová a Martha Issová. Každá zvolila naprosto odlišnou cestu, obě však ukázaly, že skutečně povedený outfit stojí na proporcích, kvalitním stylingu a osobitosti.
Na opačném konci žebříčku skončil Denis Šafařík, jehož snaha o originalitu přerostla v poněkud překombinovaný módní experiment. Ostatní méně povedené modely přitom dokazují, že někdy rozhodují zdánlivé maličkosti. Nevhodná délka kalhot, příliš mnoho objemu nebo jediný nesourodý doplněk totiž dokážou změnit celkový dojem z jinak zajímavého oblečení.
Denis Šafařík: Když se originalita promění v kostým
Herec Denis Šafařík se na premiéře rozhodně neztratil v davu. Proužkovanou košili doplnil černými kalhotami se zkrácenými nohavicemi, červenými šlemi a výraznými ponožkami.
Problémem nebyl žádný z těchto kousků samostatně, ale jejich souhra. Červené ponožky mohly být vtipným detailem, pokud by jim nekonkurovaly stejně nápadné šle. Výsledkem byl model připomínající spíše divadelní kostým než promyšlený společenský outfit. Herec sice projevil odvahu, tentokrát ale trochu postrádal střídmost.
Denis Šafařík: Když se originalita promění v kostým
Herec Denis Šafařík se na premiéře rozhodně neztratil v davu. Proužkovanou košili doplnil černými kalhotami se zkrácenými nohavicemi, červenými šlemi a výraznými ponožkami.
Problémem nebyl žádný z těchto kousků samostatně, ale jejich souhra. Červené ponožky mohly být vtipným detailem, pokud by jim nekonkurovaly stejně nápadné šle. Výsledkem byl model připomínající spíše divadelní kostým než promyšlený společenský outfit. Herec sice projevil odvahu, tentokrát ale trochu postrádal střídmost.
Sofie Strunga: Bílé ponožky strhly všechnu pozornost
Sofie Strunga si pohrála s vintage estetikou. Černý sametový vršek doplnila dlouhou sukní, výrazným náhrdelníkem a balerínami s pásky. Celou kombinaci však zásadně změnily bílé ponožky.
Kontrastní ponožky jsou sice oblíbeným prvkem současné módy, v tomto případě ale působily až příliš nápadně. Pohled se okamžitě soustředil na oblast kotníků a jinak zajímavý outfit ztratil harmonii. Stačilo by zvolit tmavší odstín nebo jemnější materiál a výsledek by působil mnohem uceleněji.
Marie Danči: Elegantní kalhoty zachraňovaly problematický vršek
Marie Danči vsadila na široké černé kalhoty s vysokým pasem, které vytvořily krásně protáhlou siluetu. Méně šťastná však byla volba průsvitného tylového topu s drobnými květinovými aplikacemi.
Kombinace stojáčku, krátkých rukávů a dekorativního vzoru působila vedle moderních kalhot poněkud nesourodě. Zatímco spodní část outfitu byla elegantní a současná, horní jako by pocházela z úplně jiného módního období. Jednodušší hedvábný top nebo čistě střižená halenka by vytvořily mnohem působivější celek.
Ivana Chýlková: Příliš mnoho objemu najednou
Ivana Chýlková se rozhodla pro uvolněný městský styl. Výrazný huňatý kabátek v tmavém odstínu doplnila jednoduchým černým topem, širokými světle modrými džínami a mokasíny.
Kombinace luxusně působícího vršku s obyčejným denimem má své kouzlo, jenže v tomto případě příliš mnoho objemu ubralo outfitu na eleganci. Široké kalhoty ve spojení s výrazným kabátkem vytvářely těžkopádnější siluetu. Užší rovné džíny nebo elegantnější kalhoty by celému modelu dodaly lepší proporce.
Dorota Suchá: Skvělý základ, který pokazily džíny
Dorota Suchá sáhla po černém saku s výraznými rameny, které doplnila páskem v pase a špičatými lodičkami. Tento základ měl všechny předpoklady stát se jedním z nejlepších outfitů večera. Jenže místo elegantních kalhot zvolila široký denim.
Džíny samy o sobě nejsou na filmové premiéře žádným prohřeškem. V tomto případě ale jejich materiál působil příliš ležérně vzhledem ke zbytku stylingu. Elegantní sako a lodičky si přímo říkaly o kalhoty z jemnější, splývavé látky. Výsledný outfit nebyl vyloženě špatný, jen zůstal někde na půli cesty mezi společenskou elegancí a běžným městským oblečením.
Denisa Barešová: Minimalismus, který má světové parametry
Herečka Denisa Barešová patřila k nejlépe oblečeným osobnostem večera. Světle modrý saténový kalhotový kostým s prodlouženým sakem a širokými nohavicemi působil moderně, luxusně a přitom naprosto nenuceně. Hluboký výstřih odlehčily jemné vrstvené náhrdelníky.
Největší předností outfitu byly proporce. Volnější střih nepůsobil neforemně, naopak vytvářel elegantní siluetu. Herečka navíc dokázala spojit společenskou módu s ležérností díky hnědým semišovým mokasínům. Jeden z těch případů, kdy není potřeba nic přidávat ani ubírat.
Martha Issová: Důkaz, že dobrá móda nestárne
Martha Issová ukázala, že nejzajímavější outfit nemusí pocházet z nejnovější kolekce. Herečka vytáhla dlouhou květovanou sukni z deset let staré spolupráce Erdem x H&M a doplnila ji výrazně střiženým světle modrým vrškem.
Kombinace romantického květinového vzoru a architektonicky řešeného horního dílu vytvořila nečekaný, ale působivý kontrast. Šněrovací obuv navíc dodala celku trochu drzosti. Issová se nesnažila vypadat jako kdokoliv jiný. A právě osobitost udělala z jejího modelu jeden z nejzajímavějších počinů týdne.
Denisa Dvořáková: Pánský styl s ženským šmrncem
Modelka Denisa Dvořáková zvolila volnější béžové sako s výraznými rameny, černý rolák a široké kalhoty. Maskulinně laděný základ doplnila páskem zvýrazňujícím pas a červenými špičatými lodičkami.
Právě boty se staly největší předností outfitu. Výrazná červená dokázala oživit jinak velmi střídmou barevnou kombinaci a vytvořit zajímavý kontrast. Celek působil sebevědomě, přirozeně a bez zbytečné okázalosti.
Oskar Hes: Elegantní muž, který se nebojí experimentovat
Oskar Hes opět ukázal, že pánská móda rozhodně nemusí končit u klasického obleku. Černý rolák zkombinoval s krátkým strukturovaným kabátkem, širokými kalhotami a baretem.
Výsledný styling měl lehce francouzský nádech a působil mnohem zajímavěji než běžná společenská uniforma. Přestože byl postavený výhradně na tmavých odstínech, díky odlišným strukturám a střihům nepůsobil jednotvárně. Herec správně pochopil, že originalita nemusí znamenat přehnanost.
Vojtěch Vodochodský: Černá klasika bez jediné zbytečnosti
Vojtěch Vodochodský sáhl po černém roláku, volnějších kalhotách a robustnější obuvi. Na první pohled nenápadná kombinace ale fungovala díky správným proporcím a čistému provedení.
Přiléhavější horní část pěkně vyvažovala širší nohavice a absence výrazných doplňků nechala vyniknout samotný střih oblečení. Drobné výhrady lze mít pouze k délce kalhot, které se lehce hromadily nad botami. Jinak jde o elegantní a nadčasový styling.