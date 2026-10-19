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Módní vítězové a poražení týdne: Barešová zazářila, Šafařík to s originalitou přehnal

Denisa Barešová
České celebrity tento týden předvedly elegantní módní kreace i pořádné přešlapy, které vzbudily rozpaky. Podívejte se, kdo svým outfitem zazářil a kdo tentokrát šlápl vedle.Foto: HerminaPress
Denisa Barešová
České celebrity tento týden předvedly elegantní módní kreace i pořádné přešlapy, které vzbudily rozpaky. Podívejte se, kdo svým outfitem zazářil a kdo tentokrát šlápl vedle.Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

České celebrity tento týden předvedly pořádně pestrou módní podívanou. Zatímco některé známé tváře vsadily na dokonale padnoucí střihy a promyšlené kombinace, jiné se nechaly unést extravagancí nebo podcenily detaily. Kdo si zaslouží módní jedničku a komu by prospěla změna stylisty?

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Říjnová společenská sezona pokračuje a slavnostní premiéra filmu Kluci to vidí jinak než holky v pražské Lucerně ukázala, jak rozdílně mohou české celebrity přistupovat k módě. Na jednom místě se potkala klasická elegance, uvolněný streetwear i extravagantní experimenty.

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Zaujaly především kalhotové kostýmy, výrazné siluety a hra s materiály. Ne každý ale dokázal jednotlivé kousky sladit do harmonického celku. Vybrali jsme pět nejpovedenějších outfitů a pět modelů, u kterých zůstalo něco nedotaženého.

Kdo se stal módním vítězem týdne?

Největší pochvalu si tentokrát zaslouží Denisa Barešová a Martha Issová. Každá zvolila naprosto odlišnou cestu, obě však ukázaly, že skutečně povedený outfit stojí na proporcích, kvalitním stylingu a osobitosti.

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Na opačném konci žebříčku skončil Denis Šafařík, jehož snaha o originalitu přerostla v poněkud překombinovaný módní experiment. Ostatní méně povedené modely přitom dokazují, že někdy rozhodují zdánlivé maličkosti. Nevhodná délka kalhot, příliš mnoho objemu nebo jediný nesourodý doplněk totiž dokážou změnit celkový dojem z jinak zajímavého oblečení.

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Denis Šafařík: Když se originalita promění v kostým

Denis Šafařík
Denis ŠafaříkFoto: HerminaPress

Herec Denis Šafařík se na premiéře rozhodně neztratil v davu. Proužkovanou košili doplnil černými kalhotami se zkrácenými nohavicemi, červenými šlemi a výraznými ponožkami.

Problémem nebyl žádný z těchto kousků samostatně, ale jejich souhra. Červené ponožky mohly být vtipným detailem, pokud by jim nekonkurovaly stejně nápadné šle. Výsledkem byl model připomínající spíše divadelní kostým než promyšlený společenský outfit. Herec sice projevil odvahu, tentokrát ale trochu postrádal střídmost.

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