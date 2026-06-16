Terasa pavilonu Expo 58 na pražské Letné se na jeden večer proměnila v módní scénu s jedním z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Slovenský návrhář Boris Kráľ zde představil svou novou kolekci a atmosféru přehlídky podtrhlo nejen povedené počasí, ale i západ slunce, který celé akci dodal mimořádně působivou kulisu.
Módní večer s výhledem na Prahu: Smetana vsadila na průsvitnou košili, Lenny na odvážné body
Módní přehlídka Borise Kráľa na Letné nabídla nejen novou kolekci a výhled na Prahu, ale i odvážné outfity známých tváří. Emma Smetana dorazila v průsvitné košili bez podprsenky, Lenny vsadila na sexy body a Hana Vagnerová oblékla elegantní kostýmek přímo od návrháře.
Přehlídka přilákala řadu známých tváří i hostů z vyšších společenských kruhů. V první řadě usedla například Eliška Dospivová, bývalá manželka miliardáře Marka Dospivy, která dorazila se svým partnerem. O Dospivové je známo, že podporuje talentované návrháře a jejich tvorbu si také sama pořizuje.
Boris Kráľ má ostatně mezi movitými klienty dobré jméno. Loni na filmový festival v Karlových Varech oblékl Štěpánku Komárkovou, manželku jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka, a jeho tvorbu si pořídil také podnikatel Roman Janoušek. Ten si od něj nechal ušít košili a nyní nechyběl ani na jeho pražské přehlídce. „Slíbil jsem mu, že na jeho přehlídku přijdu a vyšlo mi to až dnes,“ pochlubil se Janoušek, kterého na akci doprovázela partnerka Anička.
Z celebrit na sebe výrazně upozornily také zpěvačky Lenny a Emma Smetana. Obě zvolily odvážnější styling se sexy body, přičemž Smetana pod průsvitnou košilí vynechala podprsenku. Na přehlídku tentokrát dorazila bez partnera Jordana Haje. „Přišla jsem s naší chůvou, takže děti dnes hlídá Jordy,“ řekla Emma.
Mezi hosty nechyběla ani Eva Decastelo v modrobílém kompletu, herečka Hana Vagnerová, která oblékla kostýmek přímo od Borise Kráľa, Olga Menzelová nebo modelka Kateřina Sokolová.
Modelka Kateřina Sokolová vsadila na decentní eleganci v béžových tónech. Oblékla široké kalhoty se sakem a pod ně zvolila jednoduchou bílou košili. Výsledkem byl uhlazený, čistý outfit, který působil nenuceně, ale stále dostatečně slavnostně na módní večer.
Zpěvačka Lenny se naopak vydala odvážnějším směrem. Černý kalhotový kostým doplnila luxusním spodním prádlem, které celému stylingu dodalo sebevědomější a večernější nádech. Filantropka Olga Menzelová zůstala u minimalismu a vystačila si s jednoduchým černým overalem.
Módní návrhářka Beata Rajská tentokrát sáhla po materiálu, který ráda nosí nejen na vlastní přehlídky, ale i do běžnějšího městského provozu. Zvolila béžový komplet saka a šatů s pouzdrovou sukní. Látka působila lehce metalickým dojmem a vizuálně mohla připomínat buklé nebo brokát. K výraznému outfitu návrhářka zvolila lodičky v neutrálním nude odstínu. Ty nohy opticky prodloužily a zároveň nekonkurovaly samotnému kompletu. Celek doplnila bílou kabelkou s detailem připomínajícím hadí kůži, která působila jako pomyslná tečka za celým stylingem.