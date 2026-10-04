První dny podzimu byly na společenské akce překvapivě štědré. Na Zbraslavském zámku se slavilo 60 let Dermacolu, Josef Maršálek křtil novou kuchařku, Barbara Nesvadbová představila Pauzu pro duši, bývalé české miss se sešly při 20. výročí triumfu Taťány Kuchařové na Miss World a došlo i na filmovou premiéru Pravda, nebo lež. Materiálu pro módní bilancování tedy bylo víc než dost.
Módní bilance týdne: Vignerová v hadím vzoru trefila jackpot, Hocek dorazila rovnou z fitka
České celebrity měly tento týden hned několik příležitostí ukázat, co umí jejich šatník. Některé vsadily na jednoduchost a přesné proporce, jiné se v množství efektů trochu ztratily. Vybrali jsme pět nejpovedenějších a pět nejslabších outfitů týdne a podívali se, proč jedny fungovaly a druhým chyběl poslední stylingový krok.
A protože móda není matematika, následující výběr je stylistický pohled, ne rozsudek. U pěti nejslabších navíc nejde vždycky o katastrofu. Někdy outfit pouze neodpovídal příležitosti, jindy dobrý základ potopily doplňky nebo snaha vměstnat do jednoho looku příliš mnoho nápadů.
Kateřina Hocek: Premiéra není cesta do fitka
Tady je problém především v kontextu. Na filmovou premiéru Pravda, nebo lež přišla Kateřina Hocek v topu a kalhotách, které už dobové reportáže přirovnávaly spíš k oblečení do posilovny
Sportovní móda samozřejmě na společenskou akci patřit může, ale musí být zřejmé, že jde o styling, ne o workout set. Stačila by výraznější bunda, dobré sako, šperk, netradiční kabelka nebo práce s obuví a celý nápad by získal kontext. Takhle outfit působil spíš nedokončeně.
Kateřina Hocek: Premiéra není cesta do fitka
Tady je problém především v kontextu. Na filmovou premiéru Pravda, nebo lež přišla Kateřina Hocek v topu a kalhotách, které už dobové reportáže přirovnávaly spíš k oblečení do posilovny
Sportovní móda samozřejmě na společenskou akci patřit může, ale musí být zřejmé, že jde o styling, ne o workout set. Stačila by výraznější bunda, dobré sako, šperk, netradiční kabelka nebo práce s obuví a celý nápad by získal kontext. Takhle outfit působil spíš nedokončeně.
Markéta Muzikářová: Y2K se vrátilo, ale nemusíme vracet úplně všechno
Houslistka Markéta Muzikářová na stejnou premiéru vytáhla výrazné třpytivé růžové šaty, které připomněly diskotékovou módu začátku tisíciletí.
Samotný návrat estetiky nultých let není problém, ostatně móda ji už několik sezon recykluje. Tady ale třpyt, růžová a společenský střih působily příliš doslovně. Modernější boty nebo naopak úplně minimalistický styling by mohly model zachránit. Bez protiváhy ale výsledkem byla spíš nostalgie než současná móda.
Nikol Ponerová: Diamantová elegance se změnila v diskokouli
Pokud někdo dodržel diamantové téma oslavy Dermacolu opravdu doslova, byla to Nikol Ponerová. Oblékla stříbrné šaty pokryté velkými zrcadlovými aplikacemi a přidala hluboký výstřih.
Rozhodně ji nešlo přehlédnout a vzhledem k DNA značky Poner bych ani nic nenápadného nečekala. Jenže mezi „statement“ a kostýmem bývá tenká hranice. Tady už materiál dělal tolik práce, že by šatům prospěla klidnější silueta. Diamantová elegance ano, ale nemusíme být diamantem doslova.
Kristina Kloubková: Jeden výrazný prvek by úplně stačil
Na křtu kuchařky Zimní oblékla Kristina Kloubková velmi výrazně vzorovaný overal v několika odstínech modré, černé kožené polobotky na vysokém podpatku a svůj vzhled doplnila i lehce růžovým tónem ve vlasech.
Každý prvek zvlášť se dá obhájit. Společně už ale soutěží o pozornost. U tak výrazného overalu bych nechala zbytek stylingu skoro asketický: jednoduchá obuv, minimální šperky a vlasy bez dalšího barevného akcentu. Móda potřebuje hierarchii a tady nebylo úplně jasné, kam se dívat první.
Agáta Hanychová: Nic špatně, ale také žádné překvapení
Tohle není módní průšvih v pravém slova smyslu. Agáta Hanychová dorazila na setkání bývalých missek v jednoduchých černých minišatech, černých uzavřených lodičkách a s prošívanou kabelkou Chanel.
Problém je, že večer oslavující jednu z největších událostí české historie soutěží krásy si říkal o trochu větší módní moment. Černé mini, černé lodičky a Chanel jsou spolehlivá rovnice, ale také tak bezpečná, že vedle Vignerové nebo Kuchařové skoro zmizela. Chyběla barva, zajímavý šperk, práce s proporcemi – zkrátka jeden detail, který by z „vypadám dobře“ udělal „pamatujete si, co měla na sobě?“.
Aneta Vignerová: Když riskujete, musí být všechno záměr
Za mě jednoznačně nejsilnější look týdne. Aneta Vignerová si na setkání někdejších královen krásy vybrala splývavé šaty s hnědým hadím vzorem, hlubokým výstřihem a výrazně definovaným pasem. Už samotné šaty by stačily, ona ale přidala dlouhé černé kožené rukavice, psaníčko a velké zlaté náušnice ve tvaru květin.
Na papíře to zní jako recept na přeplácanost. Ve skutečnosti právě kontrast ženských šatů a trochu tvrdších rukavic dává stylingu módní napětí. Není to bezpečné, není to pro každého, ale je v tom jasná myšlenka. A přesně to od společenské módy chceme: aby si ji člověk druhý den pamatoval.
Iva Kubelková: Důkaz, že není potřeba třpytit se od hlavy k patě
Na oslavě Dermacolu platil dress code „diamantová elegance“, který přímo vybízel k flitrům, metalickým materiálům a třpytu. Iva Kubelková udělala přesný opak. Zvolila dlouhé přiléhavé šaty v tělovém odstínu s výrazně tvarovanými rameny a velmi čistou siluetou.
A fungovalo to právě proto. Konstrukce ramen dodala modelu sílu, nude odstín ho naopak zjemnil a nic dalšího už nebylo potřeba vysvětlovat. Je to dobrá připomínka, že když šaty mají perfektní tvar, zdobení je často jen rušivý element.
Taťána Kuchařová: Červená klasika, která přesně ví, čím chce být
Kuchařová slavila dvacet let od vítězství na Miss World v rudé večerní róbě s korzetovým živůtkem a vlečkou. Doplnila ji českými šperky a nude lodičkami. Styling zůstal poměrně střídmý, aby s barvou a siluetou šatů nesoutěžil.
Červené šaty na slavnostní večer nejsou převratná módní myšlenka, jenže originalita není vždycky cílem. Někdy je důležitější vědět, co funguje, a nechat to fungovat naplno. Tohle byl přesně ten případ. Jediná praktická vada? Lodičky podle všeho nevydržely na nohou celý večer. Móda si občas vybírá svou daň.
Jitka Čvančarová: Podzimní mini bez zbytečného efektu
Na křest knihy Barbary Nesvadbové přišla Jitka Čvančarová v černých minišatech s dlouhými rukávy, krajkovým detailem u výstřihu a jemně nabíranou sukní. K černé přidala hnědou kabelku a semišové kotníkové boty.
Právě barevné rozbití černé je na outfitu nejsilnější. Hnědá mu vzala večírkovou tvrdost a posunula ho do podzimní městské polohy. Mini délka má dost výraznosti sama o sobě, takže bylo dobře, že zbytek stylingu zůstal klidný. Jednoduché a velmi nositelné.
Tereza Bebarová: Kalhotový kostým, který nepotřebuje nudnou košili
Na křest kuchařky Josefa Maršálka zvolila Tereza Bebarová karmínový kalhotový kostým, pod který místo klasické halenky oblékla černý saténový top s krajkou. Přidala béžové psaníčko a sandálky na vysoké platformě.
Na celém outfitu je bravurní hlavně to, že kostým nezůstal v kancelářské poloze. Krajka ho okamžitě posunula do večera, zatímco béžové doplňky nechaly karmínovou barvu v hlavní roli. Je to přesně ten způsob, jak nosit výrazný pantsuit, aniž by žena vypadala, že si jen po práci odskočila na skleničku.
Nejlepší outfity tentokrát neměly mnoho společného na první pohled. Jedna žena přišla v hadím vzoru a kožených rukavicích, druhá v téměř minimalistických nude šatech a další v jednoduchém černém mini. Společný princip ale mají: každý povedený look má jasného hlavního hrdinu.
Jakmile se o pozornost pere vzor, střih, barva, třpyt, boty i účes, styling se začne rozpadat. A naopak ani luxusní kabelka nezachrání outfit, který se příležitosti bojí natolik, že raději neřekne vůbec nic. Vítězky týdne zkrátka věděly nejen co obléct, ale hlavně kdy přestat.