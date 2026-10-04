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Módní bilance týdne: Vignerová v hadím vzoru trefila jackpot, Hocek dorazila rovnou z fitka

Módní bilance týdne
České celebrity tento týden předvedly všechno od dokonale zvládnuté elegance až po outfity, kterým uškodil přebytek efektů nebo špatně zvolená příležitost, a my jsme vybrali pět nejlepších i pět nejslabších modelů týdne.Foto: HerminaPress
Módní bilance týdne
České celebrity tento týden předvedly všechno od dokonale zvládnuté elegance až po outfity, kterým uškodil přebytek efektů nebo špatně zvolená příležitost, a my jsme vybrali pět nejlepších i pět nejslabších modelů týdne.Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

České celebrity měly tento týden hned několik příležitostí ukázat, co umí jejich šatník. Některé vsadily na jednoduchost a přesné proporce, jiné se v množství efektů trochu ztratily. Vybrali jsme pět nejpovedenějších a pět nejslabších outfitů týdne a podívali se, proč jedny fungovaly a druhým chyběl poslední stylingový krok.

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První dny podzimu byly na společenské akce překvapivě štědré. Na Zbraslavském zámku se slavilo 60 let Dermacolu, Josef Maršálek křtil novou kuchařku, Barbara Nesvadbová představila Pauzu pro duši, bývalé české miss se sešly při 20. výročí triumfu Taťány Kuchařové na Miss World a došlo i na filmovou premiéru Pravda, nebo lež. Materiálu pro módní bilancování tedy bylo víc než dost.

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A protože móda není matematika, následující výběr je stylistický pohled, ne rozsudek. U pěti nejslabších navíc nejde vždycky o katastrofu. Někdy outfit pouze neodpovídal příležitosti, jindy dobrý základ potopily doplňky nebo snaha vměstnat do jednoho looku příliš mnoho nápadů.

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Kateřina Hocek: Premiéra není cesta do fitka

Kateřina Hocek
Kateřina HocekFoto: Profimedia – GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Tady je problém především v kontextu. Na filmovou premiéru Pravda, nebo lež přišla Kateřina Hocek v topu a kalhotách, které už dobové reportáže přirovnávaly spíš k oblečení do posilovny

Sportovní móda samozřejmě na společenskou akci patřit může, ale musí být zřejmé, že jde o styling, ne o workout set. Stačila by výraznější bunda, dobré sako, šperk, netradiční kabelka nebo práce s obuví a celý nápad by získal kontext. Takhle outfit působil spíš nedokončeně.

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Nejlepší outfity tentokrát neměly mnoho společného na první pohled. Jedna žena přišla v hadím vzoru a kožených rukavicích, druhá v téměř minimalistických nude šatech a další v jednoduchém černém mini. Společný princip ale mají: každý povedený look má jasného hlavního hrdinu.

Jakmile se o pozornost pere vzor, střih, barva, třpyt, boty i účes, styling se začne rozpadat. A naopak ani luxusní kabelka nezachrání outfit, který se příležitosti bojí natolik, že raději neřekne vůbec nic. Vítězky týdne zkrátka věděly nejen co obléct, ale hlavně kdy přestat.

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