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Módní bilance týdne: Od rudé róby Kostkové k podprsence s medvídky Toulové. České celebrity nešetřily nápady

Tereza Kostková
Tereza KostkováFoto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
Tereza Kostková
Tereza KostkováFoto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

České celebrity měly v uplynulých dnech hned několik příležitostí předvést, co si představují pod pojmem společenský outfit. Některé vsadily na eleganci a jednoduchost, jiné na výraznou extravaganci, která už byla na hraně. Vybrali jsme pět modelů, které fungovaly nejlépe, i pět těch, kterým tentokrát něco chybělo.

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Uplynulý týden byl na společenské akce mimořádně štědrý. Start StarDance přinesl klasickou televizní eleganci, Playboy party vyžadovala pořádnou dávku glamour a předpremiéra Naked Attraction měla dokonce dress code „napůl nahý, napůl kreativní“. Právě proto nelze všechny modely měřit stejným metrem. Rozhoduje nejen to, kolik toho celebrity ukázaly, ale hlavně práce se siluetou, barvou, doplňky a především to, zda outfit dával smysl vzhledem k příležitosti.

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Společným jmenovatelem nejpovedenějších modelů nebyla cena, množství odhalené kůže ani míra extravagance. Kostková, Doláková nebo Sharlota jednoduše nechaly jeden hlavní prvek vést a ostatní mu nepřekážely. Na opačné straně byly outfity, které chtěly být současně sexy, vtipné, extravagantní i šokující.

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Eva Toulová: Když už je nápadů příliš

Eva Toulová
Eva ToulováFoto: herminapress.cz

Eva Toulová oblékla černý model s popruhy a výraznými výřezy, pod který přidala bílou podprsenku s malými plyšovými medvídky.

Problém není v tom, že outfit působí bláznivě – přesně takovou příležitost si o jistou dávku bizarnosti říkala. Jenže tady se o pozornost přetahují popruhy, výřezy, kontrastní prádlo i plyšové aplikace. Výsledek připomíná spíš několik různých nápadů poskládaných na jedno tělo. Kdyby zůstali například jen medvídci s jednoduchým černým základem, vtip by fungoval daleko lépe.

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