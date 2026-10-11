Uplynulý týden byl na společenské akce mimořádně štědrý. Start StarDance přinesl klasickou televizní eleganci, Playboy party vyžadovala pořádnou dávku glamour a předpremiéra Naked Attraction měla dokonce dress code „napůl nahý, napůl kreativní“. Právě proto nelze všechny modely měřit stejným metrem. Rozhoduje nejen to, kolik toho celebrity ukázaly, ale hlavně práce se siluetou, barvou, doplňky a především to, zda outfit dával smysl vzhledem k příležitosti.
Módní bilance týdne: Od rudé róby Kostkové k podprsence s medvídky Toulové. České celebrity nešetřily nápady
České celebrity měly v uplynulých dnech hned několik příležitostí předvést, co si představují pod pojmem společenský outfit. Některé vsadily na eleganci a jednoduchost, jiné na výraznou extravaganci, která už byla na hraně. Vybrali jsme pět modelů, které fungovaly nejlépe, i pět těch, kterým tentokrát něco chybělo.
Společným jmenovatelem nejpovedenějších modelů nebyla cena, množství odhalené kůže ani míra extravagance. Kostková, Doláková nebo Sharlota jednoduše nechaly jeden hlavní prvek vést a ostatní mu nepřekážely. Na opačné straně byly outfity, které chtěly být současně sexy, vtipné, extravagantní i šokující.
Eva Toulová: Když už je nápadů příliš
Eva Toulová oblékla černý model s popruhy a výraznými výřezy, pod který přidala bílou podprsenku s malými plyšovými medvídky.
Problém není v tom, že outfit působí bláznivě – přesně takovou příležitost si o jistou dávku bizarnosti říkala. Jenže tady se o pozornost přetahují popruhy, výřezy, kontrastní prádlo i plyšové aplikace. Výsledek připomíná spíš několik různých nápadů poskládaných na jedno tělo. Kdyby zůstali například jen medvídci s jednoduchým černým základem, vtip by fungoval daleko lépe.
Eva Toulová: Když už je nápadů příliš
Eva Toulová oblékla černý model s popruhy a výraznými výřezy, pod který přidala bílou podprsenku s malými plyšovými medvídky.
Problém není v tom, že outfit působí bláznivě – přesně takovou příležitost si o jistou dávku bizarnosti říkala. Jenže tady se o pozornost přetahují popruhy, výřezy, kontrastní prádlo i plyšové aplikace. Výsledek připomíná spíš několik různých nápadů poskládaných na jedno tělo. Kdyby zůstali například jen medvídci s jednoduchým černým základem, vtip by fungoval daleko lépe.
Aneta Šimečková: Bomber spořádal zbytek outfitu
Aneta Šimečková spojila černý bandeau top s tmavými džínami a přes ně oblékla objemný chlupatý bomber v červeno-růžových odstínech.
Samotná bunda je výrazný kus, který by mohl fungovat skvěle, zbytek kombinace ale působí příliš běžně. Bandeau a džíny připomínají spíš základ na večírek než dokončený styling a obrovský svrchník proto celý look opticky převálcuje. Chybí spojovací článek – třeba výraznější kalhoty, zajímavá obuv nebo promyšlenější doplňky. Takhle má outfit jednu hvězdu a několik komparzistů.
Nikola Lauberová: Sexy na druhou, třetí i čtvrtou
Nikola Lauberová přišla v průsvitném černém krajkovém topu, kožených rozšířených kalhotách, výrazných kruhových náušnicích a černých lodičkách.
Jednotlivě na této kombinaci vlastně není nic špatně. Právě to je ale její slabina. Průsvitná krajka, lesklá kůže, velké kruhy i vysoké podpatky míří úplně stejným směrem a výsledku chybí kontrast. Moderněji by outfit působil, kdyby se jeden ze „sexy“ prvků potkal s něčím strozším – pánským sakem, minimalistickými kalhotami nebo těžší obuví. Takhle se zadání večera naplnilo až příliš doslovně.
Barbora Zavadilová: Korzet potřeboval protiváhu
Barbora Zavadilová zvolila sytě červený korzet se spadlými rukávy. V konkurenci téměř výhradně černých modelů tak barvou rozhodně nezanikla.
Samotný korzet je ale natolik teatrální, že potřebuje velmi jednoduché okolí. Výrazná barva, konstrukce korzetu a spuštěné rukávy už vytvářejí silný historizující efekt a bez moderní protiváhy může celek snadno připomínat kostým. Právě u takového kousku je nejlepší zbytek stylingu maximálně očistit.
Angela Persee: Když provokace zastíní módu
Na Playboy party patřila Angela Persee k nejodvážnějším hostům večera a její model byl koncipovaný tak, že nechával horní část těla téměř kompletně odhalenou.
Na podobné akci samozřejmě není důvod pohoršovat se nad nahotou. Z módního hlediska je ale rozdíl mezi odvážným oblečením a outfitem, jehož hlavní myšlenkou je samotné odhalení. Tady provokace převzala téměř všechnu práci a samotný styling ustoupil do pozadí. Přitom právě Playboy party umožňuje spojit erotiku s velkou večerní módou mnohem nápaditěji, jak tento týden ukázaly třeba Doláková nebo Sharlota.
Tereza Kostková: Červená, která na obrazovku patří
První večer poslední řady StarDance, kterou Tereza Kostková moderuje společně s Markem Ebenem, si žádal něco výrazného. Moderátorka sáhla po sytě červené róbě a celý efekt podpořila světlejšími vlasy vyčesanými do elegantního drdolu s ofinou.
Právě jednoduchost barevného řešení je největší předností. Červená nepotřebuje další konkurenci a Kostková dobře ví, že v televizním prostředí musí šaty fungovat nejen zblízka, ale také v celku a pod silnými světly. Velká večerní, uhlazené vlasy a minimum rušivých prvků byly pro StarDance přesně tím správným druhem glamour. Není potřeba vymýšlet módní revoluci, když dobře funguje klasika.
Alena Doláková: Smyslná, ale stále elegantní
Playboy party je jednou z mála akcí, kde by přílišná střídmost mohla působit skoro jako nepochopení zadání. Alena Doláková proto vsadila na dlouhé rudé šaty s velmi hlubokým výstřihem.
Model byl odvážný, ale stále měl jasnou večerní siluetu. A právě v tom spočívá rozdíl mezi smyslností a kostýmem. Jedna výrazná barva, dlouhá délka a dramatický dekolt si vystačily bez dalších vizuálních atrakcí. Doláková navíc ukázala, že červené šaty nemusí automaticky sklouznout k lacinému efektu, pokud se zbytek stylingu drží při zemi.
Sharlota: Dress code pochopila do posledního detailu
Také Sharlota se na Playboy party držela barevného zadání večera, kterému dominovala černá doplněná červenou. Dlouhou černou róbu s výraznými průstřihy v dekoltu spojila s červenými lodičkami a rudou rtěnkou.
Tady funguje hlavně důslednost. Červené boty nejsou náhodný doplněk, ale pokračují v rtěnce a dávají monochromatickému černému základu potřebný kontrast. Samotné šaty jsou dost výrazné, takže další barvy nebo mohutné šperky by byly navíc. Výsledek je sexy přesně tak, jak si akce žádala, ale pořád působí jako promyšlený večerní outfit.
Kristýna Anna Škodová: Rudý samet si vystačil sám
Nová Playmate Kristýna Anna Škodová přišla na stejný večírek v přiléhavých rudých sametových šatech. Vedle výrazné jahodově blond barvy vlasů vznikla kombinace, kterou na fotostěně prakticky nešlo přehlédnout.
Samet má jednu velkou výhodu: v umělém světle vytváří hloubku a nepotřebuje flitry, kamínky ani komplikované zdobení. Škodová proto působila výrazně, aniž by na sebe navěsila všechny dostupné trendy současně. A na večírku, kde se mnoho hostů snažilo přitáhnout pozornost především odhaleným tělem, byla právě relativní jednoduchost její výhodou.
Lenka Šeflová: Černá bez nudy
Playmate Lenka Šeflová zvolila černou a výraznou rudou rtěnku, čímž splnila základní barevné zadání večera, aniž by se snažila předvést nejsložitější model v místnosti.
A právě takové outfity bývají mezi všemi extravagantními kreacemi příjemným oddechem. Černá nechává vyniknout nositelku, rudé rty dodají večerní charakter a není třeba přidávat pět dalších prvků jen proto, aby vznikla fotografie. V týdnu, kdy se mnohde soutěžilo o co největší efekt, ukázala Šeflová, že někdy je dobré včas přestat.