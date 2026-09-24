Méně vlasů v kartáči a viditelně hustší pěšinka. Vyzkoušejte sílu naklíčené čočky
Vlasy mají svůj vlastní rytmus. Denně reagují na to, co se děje v našem těle i kolem nás. Stres, únava, změny ročních období a hormonální výkyvy se postupně projevují na jejich kvalitě, síle i hustotě. Najednou jsou jemnější, ztrácí objem a mohou začít více vypadávat. Dobrou zprávou je, že i vlasy, které ztratily svou vitalitu, mohou dostat nový impulz a znovu získat svůj přirozený objem a lesk.
Ztráta hustoty a oslabení vlasů je přitom přirozený a multifaktoriální jev, který se během života dotkne žen i mužů. Klíč k řešení nespočívá v maskování problémů, ale v porozumění skrytému biologickému rytmu pokožky hlavy a v návratu k botanické vědě.
Luxus, který nevyhodíte: Jak mít koupelnu jako z pětihvězdičkového hotelu a přitom ulevit planetě
Tajemství ukryté pod povrchem
U kořene každého vlasu se nachází vlasová cibulka, která představuje centrum ukotvení a růstu. Vlasový cyklus je dokonale naprogramovaný biologický rytmus složený ze tří klíčových fází: fáze aktivního růstu, přechodné fáze a klidové fáze, po níž vlas přirozeně vypadne a uvolní místo novému cyklu.
Pokud se však tento křehký rytmus naruší vlivem únavy, stresu nebo věku, fáze aktivního růstu se zkracuje, zatímco klidové fáze se prodlužují. V důsledku toho může až 70 % vlasů ve fázi růstu náhle přejít do fáze vypadávání, což vede ke ztenčování vlasového vlákna a viditelné ztrátě plnosti.
Aby vlasy znovuzískaly svou vitalitu, je proto zásadní obnovit rovnováhu celého vlasového cyklu, podpořit pevné ukotvení a stimulovat růst již od kořínků.
Když se věda inspiruje přírodním zázrakem
Při hledání účinných rostlinných aktivních látek se výzkumníci Yves Rocher zaměřili na poměrně nenápadnou surovinu – čočku. Konkrétně na její naklíčená semena.
Klíčení je pro rostlinu důležitým okamžikem. Ze semene se začíná rodit nový život a zároveň se mění jeho složení. Během pěti dnů klíčení se podle výzkumu Yves Rocher zvyšuje obsah vitaminů B2 a B6 v průměru 1,5krát a přirozeně narůstá také podíl zinku, bílkovin a aminokyselin. Díky speciálnímu ekoextrakčnímu procesu pak vzniká extrakt s 1,6krát vyšší koncentrací zinku a o 30 % vyšším obsahem aminokyselin oproti běžné vodní extrakci.
Právě tento extrakt z bio naklíčených semen čočky, doplněný o bioflavonoidy, tvoří základ nové technologie A.C.T., na jejímž vývoji pracovali odborníci Yves Rocher čtyři roky a která je předmětem patentové přihlášky. Název A.C.T. vystihuje její hlavní princip: aktivovat růst, kontrolovat vypadávání a posilovat vlasové cibulky. Technologie se tak nesoustředí pouze na samotný vlas, ale na celý jeho životní cyklus.
Tato kombinace zvyšuje produkci růstového faktoru FGF7 o 154 %, čímž aktivuje růst, zatímco antioxidační bioflavonoidy chrání stávající vlasy a upevňují jejich folikuly. Výsledky klinického testování pak ukazují na 40% nárůst růstu vlasů, 84% snížení jejich vypadávání a až 11 600 zachovaných vlasů.
Čtyři kroky pro kompletní vlasový restart
Nová řada není postavená na jednom jediném produktu. Yves Rocher ji koncipoval jako komplexní rituál, který začíná už při mytí vlasů a pokračuje péčí přímo o vlasovou pokožku.
Základem je šampon na podporu růstu vlasů. Obsahuje 94 % složek přírodního původu a vlasy i pokožku jemně čistí bez přítomnosti sulfátových tenzidů a silikonů. Jeho gelová textura pokožku příjemně osvěží a podle uživatelského testování už po prvním použití 84 % uživatelů vnímá vlasy jako silnější. Po čtyřech týdnech pak 83 % z nich uvádí, že se vlasům vrátila vitalita.
Po umytí přichází na řadu kondicionér na podporu růstu vlasů. Obsahuje 97 % složek přírodního původu a jeho úkolem je především dodat vlasům péči bez zbytečného zatížení. Pomáhá usnadnit rozčesávání, podle testování zvyšuje hustotu vlasů o 43 % a snižuje jejich lámavost při česání až o 97 %. Stačí jej nanést do mokrých délek, nechat minutu působit a opláchnout.
Nejdůležitější součástí celé rutiny je intenzivní kúra proti vypadávání vlasů. Lehká bezoplachová pěna obsahuje 98–99 % složek přírodního původu a je navržena tak, aby se dala používat přímo na vlasovou pokožku, aniž by ve vlasech zanechávala viditelný produkt. Nanáší se denně po pěšinkách, ideálně dvěma až třemi vstřiky, a následně se přibližně minutu masíruje do pokožky. Yves Rocher doporučuje kúru zařadit jednou až dvakrát ročně, vždy po dobu tří měsíců. Po této době 87 % uživatelů v testování zaznamenalo snížení vypadávání vlasů a 81 % pocit stimulovaného růstu.
Celý rituál uzavírá posilující sérum na vlasovou pokožku. Má lehkou, nelepivou texturu a obsahuje 98 % složek přírodního původu. Pomocí pipety se aplikuje dvakrát až třikrát týdně přímo na suchou pokožku hlavy, kde se následně vmasíruje. Podle uživatelského testování vedlo jeho použití k okamžitému pocitu tonizované vlasové pokožky u 71 % uživatelů a po měsíci používání vnímalo 74 % z nich své vlasy jako silnější a odolnější.
Krása, která staví na respektu k přírodě
Péče o vlasy dnes nemusí znamenat kompromis mezi účinností a ohleduplností k přírodě. I nová řada Yves Rocher proto staví na recepturách s vysokým podílem složek přírodního původu. Produkty jsou veganské, bez silikonů a sulfátových tenzidů a jejich receptury jsou biologicky odbouratelné.
Pozornost se věnuje také samotným obalům. Ty obsahují minimálně 58 % recyklovaných materiálů a výroba probíhá ve francouzském závodě s certifikací environmentálního řízení. Praktickým příkladem je náhradní náplň šamponu, která může ve srovnání se dvěma standardními baleními ušetřit až 70 % plastu. Intenzivní kúra navíc získala v nezávislém hodnocení Green Impact Index známku B.
Vyhrajte produktový balíček Yves Rocher
Chcete dopřát svým vlasům intenzivní péči a zároveň zkusit štěstí? Zapojte se do soutěže o produktový balíček Yves Rocher zaměřený na podporu růstu vlasů a péči proti jejich vypadávání. Ve výhře najdete šampon a kondicionér na podporu růstu vlasů, náhradní náplň šamponu, intenzivní kúru proti vypadávání vlasů, posilující sérum na vlasovou pokožku i cestovní 100ml balení šamponu. Soutěž probíhá od 24. září do 8. října 2026, tak si nenechte ujít šanci vyhrát kompletní vlasovou péči. Pravidla soutěže jsou dostupné zde.