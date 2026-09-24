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Méně vlasů v kartáči a viditelně hustší pěšinka. Vyzkoušejte sílu naklíčené čočky

Díky síle naklíčených semen a botanicky aktivních látek podporuje nová řada Yves Rocher přirozený růst vlasů.
Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
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7 fotografií
Díky síle naklíčených semen a botanicky aktivních látek podporuje nová řada Yves Rocher přirozený růst vlasů. |
Foto: Yves Rocher
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Vlasy mají svůj vlastní rytmus. Denně reagují na to, co se děje v našem těle i kolem nás. Stres, únava, změny ročních období a hormonální výkyvy se postupně projevují na jejich kvalitě, síle i hustotě. Najednou jsou jemnější, ztrácí objem a mohou začít více vypadávat. Dobrou zprávou je, že i vlasy, které ztratily svou vitalitu, mohou dostat nový impulz a znovu získat svůj přirozený objem a lesk.

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Ztráta hustoty a oslabení vlasů je přitom přirozený a multifaktoriální jev, který se během života dotkne žen i mužů. Klíč k řešení nespočívá v maskování problémů, ale v porozumění skrytému biologickému rytmu pokožky hlavy a v návratu k botanické vědě.

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Tajemství ukryté pod povrchem

U kořene každého vlasu se nachází vlasová cibulka, která představuje centrum ukotvení a růstu. Vlasový cyklus je dokonale naprogramovaný biologický rytmus složený ze tří klíčových fází: fáze aktivního růstu, přechodné fáze a klidové fáze, po níž vlas přirozeně vypadne a uvolní místo novému cyklu. 

Pokud se však tento křehký rytmus naruší vlivem únavy, stresu nebo věku, fáze aktivního růstu se zkracuje, zatímco klidové fáze se prodlužují. V důsledku toho může až 70 % vlasů ve fázi růstu náhle přejít do fáze vypadávání, což vede ke ztenčování vlasového vlákna a viditelné ztrátě plnosti.

Aby vlasy znovuzískaly svou vitalitu, je proto zásadní obnovit rovnováhu celého vlasového cyklu, podpořit pevné ukotvení a stimulovat růst již od kořínků.

Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Naklíčená semena čočky představují jednu z klíčových složek nové vlasové řady Yves Rocher.
Foto: Yves Rocher

Když se věda inspiruje přírodním zázrakem

Při hledání účinných rostlinných aktivních látek se výzkumníci Yves Rocher zaměřili na poměrně nenápadnou surovinu čočku. Konkrétně na její naklíčená semena.

Klíčení je pro rostlinu důležitým okamžikem. Ze semene se začíná rodit nový život a zároveň se mění jeho složení. Během pěti dnů klíčení se podle výzkumu Yves Rocher zvyšuje obsah vitaminů B2 a B6 v průměru 1,5krát a přirozeně narůstá také podíl zinku, bílkovin a aminokyselin. Díky speciálnímu ekoextrakčnímu procesu pak vzniká extrakt s 1,6krát vyšší koncentrací zinku a o 30 % vyšším obsahem aminokyselin oproti běžné vodní extrakci.

Právě tento extrakt z bio naklíčených semen čočky, doplněný o bioflavonoidy, tvoří základ nové technologie A.C.T., na jejímž vývoji pracovali odborníci Yves Rocher čtyři roky a která je předmětem patentové přihlášky. Název A.C.T. vystihuje její hlavní princip: aktivovat růst, kontrolovat vypadávání a posilovat vlasové cibulky. Technologie se tak nesoustředí pouze na samotný vlas, ale na celý jeho životní cyklus.

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Tato kombinace zvyšuje produkci růstového faktoru FGF7 o 154 %, čímž aktivuje růst, zatímco antioxidační bioflavonoidy chrání stávající vlasy a upevňují jejich folikuly. Výsledky klinického testování pak ukazují na 40% nárůst růstu vlasů, 84% snížení jejich vypadávání a až 11 600 zachovaných vlasů.

Čtyři kroky pro kompletní vlasový restart

Nová řada není postavená na jednom jediném produktu. Yves Rocher ji koncipoval jako komplexní rituál, který začíná už při mytí vlasů a pokračuje péčí přímo o vlasovou pokožku.

Základem je šampon na podporu růstu vlasů. Obsahuje 94 % složek přírodního původu a vlasy i pokožku jemně čistí bez přítomnosti sulfátových tenzidů a silikonů. Jeho gelová textura pokožku příjemně osvěží a podle uživatelského testování už po prvním použití 84 % uživatelů vnímá vlasy jako silnější. Po čtyřech týdnech pak 83 % z nich uvádí, že se vlasům vrátila vitalita.

Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Čtyři kroky, jeden komplexní rituál pro podporu síly, hustoty a vitality vlasů.
Foto: Yves Rocher

Po umytí přichází na řadu kondicionér na podporu růstu vlasů. Obsahuje 97 % složek přírodního původu a jeho úkolem je především dodat vlasům péči bez zbytečného zatížení. Pomáhá usnadnit rozčesávání, podle testování zvyšuje hustotu vlasů o 43 % a snižuje jejich lámavost při česání až o 97 %. Stačí jej nanést do mokrých délek, nechat minutu působit a opláchnout.

Nejdůležitější součástí celé rutiny je intenzivní kúra proti vypadávání vlasů. Lehká bezoplachová pěna obsahuje 98–99 % složek přírodního původu a je navržena tak, aby se dala používat přímo na vlasovou pokožku, aniž by ve vlasech zanechávala viditelný produkt. Nanáší se denně po pěšinkách, ideálně dvěma až třemi vstřiky, a následně se přibližně minutu masíruje do pokožky. Yves Rocher doporučuje kúru zařadit jednou až dvakrát ročně, vždy po dobu tří měsíců. Po této době 87 % uživatelů v testování zaznamenalo snížení vypadávání vlasů a 81 % pocit stimulovaného růstu.

Celý rituál uzavírá posilující sérum na vlasovou pokožku. Má lehkou, nelepivou texturu a obsahuje 98 % složek přírodního původu. Pomocí pipety se aplikuje dvakrát až třikrát týdně přímo na suchou pokožku hlavy, kde se následně vmasíruje. Podle uživatelského testování vedlo jeho použití k okamžitému pocitu tonizované vlasové pokožky u 71 % uživatelů a po měsíci používání vnímalo 74 % z nich své vlasy jako silnější a odolnější.

Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů.
Nová řada Yves Rocher pro podporu růstu vlasů kombinuje sílu botanických aktivních látek s poznatky dermobotanického výzkumu a přináší komplexní péči pro silnější, vitálnější a hustší vlasy.
Foto: Yves Rocher

Krása, která staví na respektu k přírodě

Péče o vlasy dnes nemusí znamenat kompromis mezi účinností a ohleduplností k přírodě. I nová řada Yves Rocher proto staví na recepturách s vysokým podílem složek přírodního původu. Produkty jsou veganské, bez silikonů a sulfátových tenzidů a jejich receptury jsou biologicky odbouratelné.

Pozornost se věnuje také samotným obalům. Ty obsahují minimálně 58 % recyklovaných materiálů a výroba probíhá ve francouzském závodě s certifikací environmentálního řízení. Praktickým příkladem je náhradní náplň šamponu, která může ve srovnání se dvěma standardními baleními ušetřit až 70 % plastu. Intenzivní kúra navíc získala v nezávislém hodnocení Green Impact Index známku B.

Vyhrajte produktový balíček Yves Rocher

Chcete dopřát svým vlasům intenzivní péči a zároveň zkusit štěstí? Zapojte se do soutěže o produktový balíček Yves Rocher zaměřený na podporu růstu vlasů a péči proti jejich vypadávání. Ve výhře najdete šampon a kondicionér na podporu růstu vlasů, náhradní náplň šamponu, intenzivní kúru proti vypadávání vlasů, posilující sérum na vlasovou pokožku i cestovní 100ml balení šamponu. Soutěž probíhá od 24. září do 8. října 2026, tak si nenechte ujít šanci vyhrát kompletní vlasovou péči. Pravidla soutěže jsou dostupné zde

Článek vznikl ve spolupráci s Yves Rocher.

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