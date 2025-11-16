Maxová zářila, Shayk šokovala. Hvězdy světového formátu ukázaly, kdo opravdu umí oslnit

Kalendář Pirelli pro nadcházející rok je oficiálně na světě. Jeho uvedení proběhlo v opravdu velkém stylu – v pátek večer se Obecní dům proměnil v dějiště hvězdami nabitého galavečera. Historické prostory, záře reflektorů, červený koberec a plejáda světově známých tváří vytvořily atmosféru, kterou by šlo jen těžko zopakovat. Právě tady měl slavný kalendář svou celosvětovou premiéru.
Už krátce po sedmé hodině se po červeném koberci začaly objevovat první hostky v modelech, z nichž šel doslova zrak kolem. Hluboké výstřihy, nekonečné rozparky, rafinovaně odhalená záda i sebevědomé pohledy – večer patřil módě a eleganci v té nejodvážnější podobě. Ani pánové nezůstali pozadu: někteří vsadili na klasiku s motýlkem či kravatou, jiní zvolili uvolněnější, ležérněji pojatý outfit, ale styl jim rozhodně nechyběl.
Výraznou českou stopu na akci zanechala topmodelka Tereza Maxová. Dorazila v elegantních šatech od návrháře Borise Krále, doplněných o kabát z jeho dílny. Celý look podtrhla kabelkou z limitované kolekce Dolce & Gabbana – a kombinace haute couture a osobního šarmu fungovala dokonale.
Krátce po ní se před fotografy objevila anglická módní návrhářka, podnikatelka, bývalá modelka a příležitostná herečka Susie Cave, manželka zpěváka Nicka Cavea. Zvolila úplně černý outfit a krátký, výrazně střižený účes. Styl byl zdánlivě jednoduchý, ale na první pohled bylo jasné, že jde o ženu, kterou nepřehlédnete. Není to náhoda – Susie patří mezi tváře letošního kalendáře. A v jeho stránkách rozhodně nespoléhá jen na výraz obličeje. Objevuje se totiž zcela nahá, smyslně položená na vodní hladině.
V kalendáři se ukáže také britská herečka Gwendoline Christie, známá především jako neohrožená Brienne z Tarthu ze seriálu Hra o trůny. Z drsné bojovnice se na galavečeru proměnila v éterickou dámu – na červeném koberci zazářila v dlouhé, vzdušné róbě, která podtrhla její výšku i osobitý půvab.
České publikum potěšila i další světová supermodelka s domácími kořeny – Eva Herzigová. V černých šatech a s jemně vlnitými vlasy působila neskutečně šik. Není divu, že při jejím příchodu bylo v sále i mezi fotografy slyšet nadšené reakce. Eva zkrátka sbírá obdiv všude, kam přijde – a platí to i pro Itálii, odkud do Prahy dorazila řada dalších hvězd večera. Mezi nimi například oblíbená italská herečka Luisa Ranieri.
Na seznamu pozvaných samozřejmě nemohla chybět ani Tilda Swinton, herečka s naprosto nezaměnitelným stylem, kterou proslavila mimo jiné role Bílé čarodějnice ve filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Tentokrát zaujala světle laděným outfitem a krátkými vlasy upravenými tak, že trčely do všech stran – přesně v duchu jejího typického, lehce androgynního looku.
Krásky v černé
Opakem byla ruská topmodelka Irina Shayk, která dorazila celá zahalená do černé, v modelu od italského návrháře. Dokonce i hlavu zakryla tmavým šátkem. Kontrast k minimalistickému, téměř asketickému stylingu však vytvořily výrazné zelené náušnice, které na ní doslova zářily.
Černou barvu zvolila i tenisová hvězda Venus Williams. Zpočátku to vypadalo, že se fotostěně spíše vyhýbá, nakonec se ale fotografům přece jen postavila – nejdříve v rámci společného focení s ostatními tvářemi kalendáře a teprve poté samostatně. I ona tak doplnila mozaiku hvězd, které daly letošnímu Pirelli kalendáři tvář.
