Maxová zářila, Shayk šokovala. Hvězdy světového formátu ukázaly, kdo opravdu umí oslnit

Galavečer Pirelli k představení kalendáře Pirelli v Obecním domě. Na snímku Tereza Maxová. Praha, 14. 11. 2025. Foto Václav Vašků
Foto: HN
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Obecní dům se proměnil v módní scénu světové úrovně. Na červeném koberci při premiéře nového kalendáře Pirelli se prošly Tereza Maxová, Eva Herzigová, Susie Cave, Gwendoline Christie, Irina Shayk i Venus Williams – v róbách, kvůli nimž se tajil dech. Hvězdná atmosféra, luxusní modely a ikonické tváře potvrdily, že Pirelli zůstává symbolem stylu i odvahy.

Kalendář Pirelli pro nadcházející rok je oficiálně na světě. Jeho uvedení proběhlo v opravdu velkém stylu – v pátek večer se Obecní dům proměnil v dějiště hvězdami nabitého galavečera. Historické prostory, záře reflektorů, červený koberec a plejáda světově známých tváří vytvořily atmosféru, kterou by šlo jen těžko zopakovat. Právě tady měl slavný kalendář svou celosvětovou premiéru.

Venus Williams
Venus Williams

Eva Herzigová v akváriu, Venus Williams hoří. Podívejte se na kalendář Pirelli

Už krátce po sedmé hodině se po červeném koberci začaly objevovat první hostky v modelech, z nichž šel doslova zrak kolem. Hluboké výstřihy, nekonečné rozparky, rafinovaně odhalená záda i sebevědomé pohledy – večer patřil módě a eleganci v té nejodvážnější podobě. Ani pánové nezůstali pozadu: někteří vsadili na klasiku s motýlkem či kravatou, jiní zvolili uvolněnější, ležérněji pojatý outfit, ale styl jim rozhodně nechyběl.

Výraznou českou stopu na akci zanechala topmodelka Tereza Maxová. Dorazila v elegantních šatech od návrháře Borise Krále, doplněných o kabát z jeho dílny. Celý look podtrhla kabelkou z limitované kolekce Dolce & Gabbana – a kombinace haute couture a osobního šarmu fungovala dokonale.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kalendář Pirelli poprvé v Praze. Takhle to vypadá na exkluzivní premiéře plné hvězd

Krátce po ní se před fotografy objevila anglická módní návrhářka, podnikatelka, bývalá modelka a příležitostná herečka Susie Cave, manželka zpěváka Nicka Cavea. Zvolila úplně černý outfit a krátký, výrazně střižený účes. Styl byl zdánlivě jednoduchý, ale na první pohled bylo jasné, že jde o ženu, kterou nepřehlédnete. Není to náhoda – Susie patří mezi tváře letošního kalendáře. A v jeho stránkách rozhodně nespoléhá jen na výraz obličeje. Objevuje se totiž zcela nahá, smyslně položená na vodní hladině.

V kalendáři se ukáže také britská herečka Gwendoline Christie, známá především jako neohrožená Brienne z Tarthu ze seriálu Hra o trůny. Z drsné bojovnice se na galavečeru proměnila v éterickou dámu – na červeném koberci zazářila v dlouhé, vzdušné róbě, která podtrhla její výšku i osobitý půvab.

České publikum potěšila i další světová supermodelka s domácími kořeny – Eva Herzigová. V černých šatech a s jemně vlnitými vlasy působila neskutečně šik. Není divu, že při jejím příchodu bylo v sále i mezi fotografy slyšet nadšené reakce. Eva zkrátka sbírá obdiv všude, kam přijde – a platí to i pro Itálii, odkud do Prahy dorazila řada dalších hvězd večera. Mezi nimi například oblíbená italská herečka Luisa Ranieri.

Galavečer Pirelli k představení kalendáře Pirelli v Obecním domě. Na snímku Eva Herzigová. Praha, 14. 11. 2025.
Foto: HN

Na seznamu pozvaných samozřejmě nemohla chybět ani Tilda Swinton, herečka s naprosto nezaměnitelným stylem, kterou proslavila mimo jiné role Bílé čarodějnice ve filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Tentokrát zaujala světle laděným outfitem a krátkými vlasy upravenými tak, že trčely do všech stran – přesně v duchu jejího typického, lehce androgynního looku.

ČTĚTE TAKÉ: Kamarádila se s lady Dianou a svými proměnami často ohromuje svět. Swintonové je 61

Krásky v černé

Opakem byla ruská topmodelka Irina Shayk, která dorazila celá zahalená do černé, v modelu od italského návrháře. Dokonce i hlavu zakryla tmavým šátkem. Kontrast k minimalistickému, téměř asketickému stylingu však vytvořily výrazné zelené náušnice, které na ní doslova zářily.

Černou barvu zvolila i tenisová hvězda Venus Williams. Zpočátku to vypadalo, že se fotostěně spíše vyhýbá, nakonec se ale fotografům přece jen postavila – nejdříve v rámci společného focení s ostatními tvářemi kalendáře a teprve poté samostatně. I ona tak doplnila mozaiku hvězd, které daly letošnímu Pirelli kalendáři tvář.

Galavečer Pirelli k představení kalendáře Pirelli v Obecním domě. Na snímku Venus Williams. Praha, 14. 11. 2025.
Foto: HN
