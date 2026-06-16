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Máte správnou velikost? Jak vybrat podprsenku a plavky, které opravdu sedí plnému hrudníku

Správně zvolená podprsenka nebo plavky pro plnější poprsí dokážou změnit nejen siluetu, ale i pohodlí, držení těla a sebevědomí, proto se vyplatí vědět, jaký střih, oporu a konstrukci při výběru hledat.
Body
Podprsenka
Podprsenka
Podprsenka
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11 fotografií
Správně zvolená podprsenka nebo plavky pro plnější poprsí dokážou změnit nejen siluetu, ale i pohodlí, držení těla a sebevědomí, proto se vyplatí vědět, jaký střih, oporu a konstrukci při výběru hledat. |
Foto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Najít dokonale padnoucí podprsenku nebo plavky pro plnější poprsí není pouze otázkou estetiky, ale především správného střihu, konstrukce a stability. Dobře zvolené prádlo totiž výrazně ovlivňuje nejen vzhled siluety, ale také držení těla, celkový komfort při nošení a samozřejmě i sebevědomí ženy. Na co se při výběru zaměřit, aby byl výsledek skutečně perfektní?

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Nejčastější chybou při výběru bývá volba příliš volného obvodu v kombinaci s malými košíčky. Pokud podprsenka nesedí, prsa se z košíčků přelévají, v podpaží vznikají nevzhledné převisy a ramínka se bolestivě zařezávají do ramen. 

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Je důležité si také uvědomit, že velikost poprsí se v průběhu života mění – vlivem hormonů, těhotenství či změny hmotnosti – a proto je nutné ji pravidelně přeměřovat a nespoléhat na staré zvyklosti. Jak poznat podprsenku, která skutečně sedí?

Dobře zvolený model by měl splňovat několik klíčových kritérií:

  • Pevný obvod: Musí stabilně obepínat hrudník a poskytovat oporu, aniž by vyvíjel nepříjemný tlak.
  • Přiléhající střed: Střed podprsenky by měl doléhat těsně ke kůži.
  • Padnoucí košíčky: Prsa do nich musí přirozeně zapadnout; nesmí nikde přetékat, ale v košíčku by neměl zůstávat ani prázdný prostor.
  • Širší ramínka: U většího poprsí jsou nezbytná širší, nastavitelná ramínka, která pomohou rovnoměrně rozložit váhu a nezařezávají se.
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Prádlo
Plné tvary a krásné prádlo mohou jít skvěle dohromady. Stačí jen dodržet pár zásad při jeho výběru.
Foto: Lisca Fashion

Střihy a materiály pro maximální komfort

Pro ženy s větším poprsím jsou ideální modely s kosticemi, které pomáhají prsa vytvarovat a stabilizovat. Velké oblibě se těší podprsenky s hladkými nebo lehce vyztuženými košíčky pro přirozený tvar, případně zmenšující střihy či balconette varianty pro otevřenější dekolty. Naopak pro každodenní nošení se příliš nehodí jemné bralette podprsenky nebo trojúhelníkové střihy s tenkými ramínky, které postrádají potřebnou stabilitu.

Z hlediska materiálů je vhodné volit pevnější a prodyšné látky, které drží tvar i při celodenním nošení. Výhodná je kombinace pružných a stabilizačních materiálů, jež zvyšují pohodlí při pohybu. U sportovních modelů je pak klíčová schopnost odvádět vlhkost a minimalizovat pohyb prsou při aktivitě.

Plavky
Prádlo
Prádlo
Prádlo
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11 fotografií

Na co se zaměřit u plavek?

Při výběru plavek platí pro plnější dekolt podobná pravidla jako u spodního prádla. Ideální volbou jsou:

  • Konstrukční prvky: Plavky s kosticemi, vyztuženými košíčky nebo silnými gumičkami pod poprsím.
  • Stabilní zapínání: Pevné zapínání na zádech a nastavitelná ramínka zajistí, že vrchní díl zůstane na svém místě i při plavání.
  • Vhodné styly: Jednodílné tvarující plavky, zavinovací střihy nebo vršky s vyšším krytím, které poskytují bezpečné padnutí.

Pro zajištění dostatečné opory je naopak lepší se vyhnout nestrukturovaným bandeau topům a bikinám na tenké šňůrky, které u těžšího poprsí působí nestabilně.

Plavky
Na postavu s plnějšími tvary musí plavky skvěle padnout.
Foto: Lisca Fashion

VIDEO: Příliš těsné džíny? Tiktokerka přišla s řešením. Jediné, co musíte udělat, je vlézt do sprchy oblečení.

Příliš těsné džíny? Tiktokerka přišla s řešením. Jediné, co musíte udělat, je vlézt do sprchy oblečení. | Video: Aktuálně.cz

Zdroje: journelle.comlisca.czlumingerie.com

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