Nejčastější chybou při výběru bývá volba příliš volného obvodu v kombinaci s malými košíčky. Pokud podprsenka nesedí, prsa se z košíčků přelévají, v podpaží vznikají nevzhledné převisy a ramínka se bolestivě zařezávají do ramen.
Máte správnou velikost? Jak vybrat podprsenku a plavky, které opravdu sedí plnému hrudníku
Najít dokonale padnoucí podprsenku nebo plavky pro plnější poprsí není pouze otázkou estetiky, ale především správného střihu, konstrukce a stability. Dobře zvolené prádlo totiž výrazně ovlivňuje nejen vzhled siluety, ale také držení těla, celkový komfort při nošení a samozřejmě i sebevědomí ženy. Na co se při výběru zaměřit, aby byl výsledek skutečně perfektní?
Je důležité si také uvědomit, že velikost poprsí se v průběhu života mění – vlivem hormonů, těhotenství či změny hmotnosti – a proto je nutné ji pravidelně přeměřovat a nespoléhat na staré zvyklosti. Jak poznat podprsenku, která skutečně sedí?
Dobře zvolený model by měl splňovat několik klíčových kritérií:
- Pevný obvod: Musí stabilně obepínat hrudník a poskytovat oporu, aniž by vyvíjel nepříjemný tlak.
- Přiléhající střed: Střed podprsenky by měl doléhat těsně ke kůži.
- Padnoucí košíčky: Prsa do nich musí přirozeně zapadnout; nesmí nikde přetékat, ale v košíčku by neměl zůstávat ani prázdný prostor.
- Širší ramínka: U většího poprsí jsou nezbytná širší, nastavitelná ramínka, která pomohou rovnoměrně rozložit váhu a nezařezávají se.
Střihy a materiály pro maximální komfort
Pro ženy s větším poprsím jsou ideální modely s kosticemi, které pomáhají prsa vytvarovat a stabilizovat. Velké oblibě se těší podprsenky s hladkými nebo lehce vyztuženými košíčky pro přirozený tvar, případně zmenšující střihy či balconette varianty pro otevřenější dekolty. Naopak pro každodenní nošení se příliš nehodí jemné bralette podprsenky nebo trojúhelníkové střihy s tenkými ramínky, které postrádají potřebnou stabilitu.
Z hlediska materiálů je vhodné volit pevnější a prodyšné látky, které drží tvar i při celodenním nošení. Výhodná je kombinace pružných a stabilizačních materiálů, jež zvyšují pohodlí při pohybu. U sportovních modelů je pak klíčová schopnost odvádět vlhkost a minimalizovat pohyb prsou při aktivitě.
Na co se zaměřit u plavek?
Při výběru plavek platí pro plnější dekolt podobná pravidla jako u spodního prádla. Ideální volbou jsou:
- Konstrukční prvky: Plavky s kosticemi, vyztuženými košíčky nebo silnými gumičkami pod poprsím.
- Stabilní zapínání: Pevné zapínání na zádech a nastavitelná ramínka zajistí, že vrchní díl zůstane na svém místě i při plavání.
- Vhodné styly: Jednodílné tvarující plavky, zavinovací střihy nebo vršky s vyšším krytím, které poskytují bezpečné padnutí.
Pro zajištění dostatečné opory je naopak lepší se vyhnout nestrukturovaným „bandeau“ topům a bikinám na tenké šňůrky, které u těžšího poprsí působí nestabilně.