Zapomeňte na éru masek a těžkého líčení. Současné trendy vybízejí k tomu, aby pleť vypadala naprosto uvěřitelně, svěže a zdravě, nikoliv však přehnaně leskle. Cílem je dosáhnout sjednoceného vzhledu, který zdůrazňuje vaše přednosti a lichotí vám.
Make-up bez make-upu a antimanikúra: Nová éra líčení představuje tichý luxus a lichotí ženám nad padesát
Těžké a složité líčení, výrazné kontury ani bohatě zdobené nehty už rozhodně nejsou v kurzu. Nejnovější kosmetické trendy i světoví nail artisté přinášejí osvěžující obrat: do popředí se dostává tzv. make-up bez make-upu a „antimanikúra“. Zní to možná trochu šíleně, ale výsledek vypadá skvěle. Tenhle nový trend staví na pěstěné přirozenosti a velmi snadno si ho zamilujete.
Zapomeňte na éru masek a těžkého líčení. Současné trendy vybízejí k tomu, aby pleť vypadala naprosto uvěřitelně, svěže a zdravě, nikoliv však přehnaně leskle. Cílem je dosáhnout sjednoceného vzhledu, který zdůrazňuje vaše přednosti a lichotí vám.
- Strategický minimalismus: Místo hutných make-upů sáhněte po sérum bázích lehkých jak vánek, BB krémech nebo tónovacích SPF faktorech. Kryjte jen tam, kde je to nutné, a nechte přirozenou texturu kůže prosvítat.
- Moderní tvářenka: Už žádný nános pigmentu. Trendem jsou krémové či balzámové textury, které se nanášejí blíže ke spánkům a doslova splynou s pletí.
- Jemná definice očí: Místo dramatických linek vsaďte na jemné stínování v tělových či šedých tónech a hnědou řasenku, která pohled jemně a přirozeně otevře, ale nepřebije.
Antimanikúra: Nová definice luxusu
Podobná vlna přichází i k našim nehtům. Trend s názvem antimanikúra (často také „nonicure“ nebo „naked manicure“) je odpovědí na překombinované nehtové umění plné obrázků, kamínků a třpytek. Je to ideální volba pro ženy, které milují upravený vzhled, ale nechtějí řešit viditelné odrosty nebo odštípnutý lak.
Co je podstatou tohoto stylu?
- Pěstěnost na prvním místě: Nehty musí být precizně zapilované, kůžička ošetřená a lůžka dokonale vyživená.
- Neviditelný lesk: Používají se především zpevňující a vyživující laky v nude odstínech, mléčné růžové nebo zcela bezbarvé varianty, které nehtům dodají zdravý lesk.
- Snadná údržba: Tato manikúra vypadá skvěle i po dvou týdnech, protože přirozeně splývá s vaším nehtem.
Tip na cesty
Ať už vyrážíte na zaslouženou dovolenou k moři, nebo prostě jen chronicky nestíháte, pamatujte na „svatou čtveřici“: kvalitní BB krém, řasenka, lehký pudr a rtěnka v přirozeném tónu, která poslouží i jako tvářenka. Tento minimalistický přístup vám ušetří čas a dodá tváři šmrnc a přirozeně upravený vzhled.