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Make-up bez make-upu a antimanikúra: Nová éra líčení představuje tichý luxus a lichotí ženám nad padesát

Líčení
Složitosti v líčení a manikúře jsou minulostí. Tenhle nový trend si zamilujete.Foto: Shutterstock – Lyubov Levitskaya
Líčení
Složitosti v líčení a manikúře jsou minulostí. Tenhle nový trend si zamilujete.Foto: Shutterstock – Lyubov Levitskaya
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Těžké a složité líčení, výrazné kontury ani bohatě zdobené nehty už rozhodně nejsou v kurzu. Nejnovější kosmetické trendy i světoví nail artisté přinášejí osvěžující obrat: do popředí se dostává tzv. make-up bez make-upu a „antimanikúra“. Zní to možná trochu šíleně, ale výsledek vypadá skvěle. Tenhle nový trend staví na pěstěné přirozenosti a velmi snadno si ho zamilujete.

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Zapomeňte na éru masek a těžkého líčení. Současné trendy vybízejí k tomu, aby pleť vypadala naprosto uvěřitelně, svěže a zdravě, nikoliv však přehnaně leskle. Cílem je dosáhnout sjednoceného vzhledu, který zdůrazňuje vaše přednosti a lichotí vám.

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    - Strategický minimalismus: Místo hutných make-upů sáhněte po sérum bázích lehkých jak vánek, BB krémech nebo tónovacích SPF faktorech. Kryjte jen tam, kde je to nutné, a nechte přirozenou texturu kůže prosvítat.

    - Moderní tvářenka: Už žádný nános pigmentu. Trendem jsou krémové či balzámové textury, které se nanášejí blíže ke spánkům a doslova splynou s pletí.

    - Jemná definice očí: Místo dramatických linek vsaďte na jemné stínování v tělových či šedých tónech a hnědou řasenku, která pohled jemně a přirozeně otevře, ale nepřebije.

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    Líčení
    Jemný make-up obličej přirozeně rozzáří, přesto působí velmi sofistikovaně a něžně.
    Foto: Shutterstock – Dmytro Buianskyi

    Antimanikúra: Nová definice luxusu

    Podobná vlna přichází i k našim nehtům. Trend s názvem antimanikúra (často také „nonicure nebo „naked manicure) je odpovědí na překombinované nehtové umění plné obrázků, kamínků a třpytek. Je to ideální volba pro ženy, které milují upravený vzhled, ale nechtějí řešit viditelné odrosty nebo odštípnutý lak.

    Co je podstatou tohoto stylu?

    - Pěstěnost na prvním místě: Nehty musí být precizně zapilované, kůžička ošetřená a lůžka dokonale vyživená.
    - Neviditelný lesk:     Používají se především zpevňující a vyživující laky v nude odstínech, mléčné růžové nebo zcela bezbarvé varianty, které nehtům dodají zdravý lesk.
    - Snadná údržba:     Tato manikúra vypadá skvěle i po dvou týdnech, protože přirozeně splývá s vaším nehtem.

    Antimanikúra představuje přirozenou krásu v té nejčistší podobě.

    Tip na cesty

    Ať už vyrážíte na zaslouženou dovolenou k moři, nebo prostě jen chronicky nestíháte, pamatujte na „svatou čtveřici: kvalitní BB krém, řasenka, lehký pudr a rtěnka v přirozeném tónu, která poslouží i jako tvářenka. Tento minimalistický přístup vám ušetří čas a dodá tváři šmrnc a přirozeně upravený vzhled. 

    VIDEO: Rty už má celá třída. Zákrok chtěla i šestnáctiletá dívka, říká plastický chirurg

    V médiích se hodně komunikují výsledky plastické chirurgie, která je na první pohled poznat. Většina zákroků ale vidět není, říká Ondřej Měšťák. | Video: Tereza Engelová

    Zdroje: voguearabia.comwhowhatwear.com

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