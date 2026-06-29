Luxus, který nevyhodíte: Jak mít koupelnu jako z pětihvězdičkového hotelu a přitom ulevit planetě
Koupelna je pro většinu z nás místem, kde začínají i končí naše dny. Ráno se v ní pomalu probouzíme a večer v ní ze sebe pod proudem vody smýváme shon uplynulého dne. Je to prostor, který je jen pro nás, kde si dopřejeme chvíli péče a čas jen pro sebe - ať už s oblíbeným krémem nebo vůní. Jenže s každým prázdným obalem vyvstává otázka, kolik odpadu tato každodenní péče vlastně vytváří.
Dnešní moderní žena se už nechce rozhodovat mezi kvalitou a ekologií. Průzkumy hovoří jasně: celých 84 % z nás si přeje nakupovat udržitelněji. Přesto v běžném životě často narážíme na takzvaný „Intent-Action Gap“. Jde o psychologický fenomén, kdy naše ušlechtilé ekologické hodnoty narazí na každodenní spěch, nedostatek informací ale mnohdy také obavu, že „zelenější“ alternativy jsou nepraktické či méně luxusní.
Skupina L’Oréal se proto rozhodla tyto bariéry jednou provždy zbořit. Skrze kampaň #JoinTheRefillMovement (Hnutí za doplňování) představuje koncept doplňování jako nový, elegantní a lehce udržitelný standard. Cílem kampaně je odstranit z naší beauty rutiny zbytečný balast, ale ponechat to nejdůležitější – čirou radost z hýčkání se.
Vědomý luxus: Flakon jako šperk na dlouhá léta
Doby, kdy ekologická kosmetika musela vypadala stroze a nezajímavě, jsou naštěstí minulostí. Současný trend „vědomého luxusu“ velí jasně: investujte do krásného a kvalitního obalu, který s vámi zůstane dlouhá léta a na který se budete s radostí každý den dívat.
Přední světové značky jako Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Prada nebo Giorgio Armani přesně podle této filozofie dnes navrhují své flakony – jako umělecká díla, která mají zdobit váš kosmetický stolek jako šperky. Princip je přitom geniálně jednoduchý. Když vám váš oblíbený parfém nebo krém dojde, nevyhazujete jeho nádherný obal.
Pořídíte si pouze náhradní náplň (refill) v odlehčeném balení, kterou do původního flakonu doplníte. Tímto prostým, avšak nesmírně ohleduplným gestem ušetříte obrovské množství materiálu, který by jinak skončil na skládkách. Například u ikonické vůně Lancôme La Vie Est Belle ušetříte nákupem doplňovací náplně neuvěřitelných 74 % skla, 100 % kovu, 63 % plastu a 61 % kartonu.
Technologická alchymie: Doplnění bez jediné kapky nazmar
Častou obavou žen bývala dříve také nepraktičnost při samotném doplňování. Představa složitého přelévání drahocenných parfémů nebo sér pomocí trychtýře, kdy polovina obsahu skončí na umyvadle, nikoho neláká. Vědecké týmy skupiny L’Oréal proto vyvinuly patentované doplňovací uzávěry s automatickým stop-systémem.
Celý proces je pak v samotné praxi velmi jednoduchý a ho každý doslova během chvilky. Náhradní náplň se otočí dnem vzhůru a nasadí na hrdlo původního flakonu. Po otočení se spustí přelévání a tekutina se sama začne čistě přelévat do lahvičky. Jakmile je flakon plný, proces se automaticky zastaví. Takže už žádné přetékající flakonky a nervy na pochodu. Tato inovace představuje rychlé, čisté a spolehlivé řešení, díky kterému může vaše oblíbená lahvička dál zdobit koupelnu a vy si můžete dopřát péči s dobrým pocitem.
Průvodce světem refillů: Od luxusních parfémů po lékárenskou péči
Kampaň Join The Refill Movement ukazuje, že udržitelnost není výsadou jen úzké skupiny produktů. Do této iniciativy se zapojilo celkem 13 oblíbených světoznámých značek napříč všemi segmenty kosmetiky od luxusní péče po každodenní nezbytnosti ve sprše. Pojďme se podívat na konkrétní úspory, které můžete svou volbou ovlivnit.
- Péče z lékárny: Citlivá pokožka vyžaduje tu nejlepší péči. Značky dermatologické kosmetiky jako La Roche-Posay, Vichy nebo CeraVe nyní nabízejí ekologické náhradní sáčky. Nákupem náhradní náplně pro hydratační krém CeraVe ušetříte 77 % plastu a u sprchového gelu La Roche-Posay Effaclar 73 % plastu ve srovnání s nákupem standardních lahví o objemu 400 ml.
- Každodenní péče: I u klasických šamponů Elséve od L’Oréal Paris dnes už zcela snadno sáhnete po doplňovacím formátu. Tyto náhradní náplně navíc v koupelně zaberou minimum místa a spotřebují o 60 % méně plastu (v porovnání s nákupem dvou lahví o objemu 250ml).
- Prémiová péče: Na vlnu doplňování naskočila i luxusní péče o pleť, včetně ikonických krémů jako Lancôme Absolue Longevity Soft Cream. Nákupem doplňovací nádoby místo pořízení nové nádobky krému ušetříte 100 % skla, 95 % kovu, 42 % plastu a 36 % kartonu.
Malé změny, velký dopad: Připojte se i vy!
I ta sebemenší změna v našem chování může mít v globálním měřítku obrovský dopad. Proto až vám doma příště dojde vaše oblíbená kosmetika, zkuste se před nákupem nové lahvičky podívat, zda pro ni neexistuje náhradní náplň. Uděláte tím radost nejen sobě, ale především naší planetě. Staňte se i vy součástí #JoinTheRefillMovement a ukažte, že krása a respekt k přírodě k sobě neodmyslitelně patří.
Soutěž o 3 balíčky kosmetiky L’Oréal
Zapojte se do soutěže o 3 balíčky kosmetiky L‘Oréal. Výherci se můžou těšit na jeden z těchto balíčků: L‘Oréal Paris Elseve šampon + refill, La Roche-Posay Effaclar gel + refill nebo šampon Vichy Dercos + refill. Správné odpovědi soutěžících budou zařazeny do slosování, které proběhne v pátek 10. července 2026. Pravidla soutěže najdete zde.