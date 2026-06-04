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Kubelková zpět na mole, Slováková ukázala víc, než plánovala: Ponerovi představili novou kolekci

Iva Kubelkova, dcera, Karolina Jiraskova, Natalie Jiraskova, moda Poner
Nela Slováková
Nela Slováková, přítel, Radek Roušal
Nela Slováková
Andrea Verešová, manžel Daniel Volopich
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19 fotografií
PONER fashion show |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Módní návrháři Nikol a Jakub Ponerovi představili v úterý večer v pražské Holešovické tržnici svou novou kolekci Luminosa. Velkolepou přehlídku, která spojila módu, design a působivou vizuální podívanou, si nenechala ujít řada známých osobností z českého showbyznysu. Která z celebrit zvolila nejlepší outfit večera?

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Atmosféra akce byla patrná už před vstupem, kde hosty vítalo smyčcové trio. Na pozvánkách stálo jasné dress code zadání: „bianco elegante. Většina přítomných celebrit ho respektovala, a tak se hlediště s VIP hosty usazenými u kulatých stolů zahalilo do bílé, krémové a dalších světlých odstínů.

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Zatímco dámy, například Jitka Boho nebo Veronika Kopřivová, vsadily na minimalistické a moderní střihy, pánové měli situaci o něco složitější. Ne všichni se předepsaného dress code drželi – partner Nely Slovákové dorazil v pastelově modrém outfitu a partner Jana Bendiga Lukáš Rejmon zvolil tmavěmodrý oblek. Nejodvážnější pánský model večera předvedl zpěvák Jaro Smejkal, který vynesl průsvitnou halenku s krajkovými detaily.

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Runway plná známých tváří

Přehlídkové molo nabídlo několik výrazných momentů. K těm nejsledovanějším patřil návrat Ivy Kubelkové do role modelky. Po dlouhé době se tak na mole neobjevila jako moderátorka, ale jako jedna z tváří přehlídky, a to po boku svých dcer Natálie a Karolíny. V publiku je podporoval otec rodiny Georg Jirásek.

Kolekci představily také další známé osobnosti. Andrea Verešová zaujala v bohatě zdobeném modelu, Tereza Budková se na molo vrátila pouhé tři měsíce po porodu a nechyběla ani úřadující Miss World Krystyna Pyszková.

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Kdo zaujal v hledišti?

Pozornost fotografů i hostů na sebe jednoznačně strhla influencerka Nela Slováková v korzetových šatech se šněrováním na zádech. Naopak kalhotové kostýmy zvolily například Dominika Myslivcová nebo herečka Jana Bernášková, která vsadila na oversized siluetu. Youtuberka Týnuš Třešničková pak oblékla bílý model s výrazným výstřihem a sebevědomě ukázala, že se za jizvy po popáleninách už dávno nestydí.

Nela Slovakova, moda Poner
Není tajemstvím, že se Nela Slováková odvážných outfitů nebojí.
Foto: HerminaPress
Jakub Poner a Nikol Ponerová
Andrea Verešová
Jan Bendig, přítel, Lukáš Rejmon
Iva Kubelková s dcerami
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19 fotografií

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Zdroje: blesk.czprozeny.czexpres.cz

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