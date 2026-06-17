Herečka Aneta Krejčíková má k módě blízko nejen před kamerou, ale i v běžném životě. Nedávno se stala tváří dvou menších českých značek – zapózovala s koženými kabelkami Jana Rollo a v denimových modelech HEAVENS JEANS. Obě spolupráce k ní přirozeně sedí, protože její styl stojí na ženskosti, pohodlí, kvalitních kouscích a nenucené autentičnosti.
Krejčíková jako bohyně udržitelného denimu. V džínách s mraky ukázala křivky i módu se svědomím
Aneta Krejčíková se stala tváří českých značek Jana Rollo a HEAVENS JEANS a ukázala, že její styl stojí na ženskosti, pohodlí i kvalitních kouscích. V rozhovoru prozradila, jak jí mateřství změnilo vztah k módě, proč si začala víc užívat prémiové oblečení i bez jakého kousku se její šatník neobejde.
Sama přiznává, že se její vztah k oblékání změnil hlavně po druhém dítěti. „Najednou jsem začala nosit i v obyčejný den své prémiové kousky a dělá mi to extrémně dobře,“ říká herečka, která se obléká podle nálady, střídá styly a ráda podtrhuje ženskost v jakékoliv podobě. Přesto zůstává nohama na zemi: za jeden z nejpohodlnějších outfitů pořád považuje tepláky, tenisky a mikinu.
Módu dnes Krejčíková vnímá jako kombinaci sebevyjádření, zábavy i praktičnosti. „Miluju módu, miluju oblečení, velmi to ovlivňuje můj pocit,“ říká otevřeně. I proto pro ni mají v šatníku místo výrazné kabelky, nadčasový denim i kousky, které vydrží déle než jednu sezonu. U kabelek Jana Rollo oceňuje hlavně praktičnost, protože je neustále ve spěchu a potřebuje mít u sebe vše důležité, večer si ale ráda dopřeje jen malé psaníčko.
Ve focení pro HEAVENS JEANS zase ukázala, že denim nemusí být jen obyčejná každodenní uniforma, ale může působit žensky, sebevědomě i osobitě. Sama má v šatníku nejraději pánská oversize saka, pánské obleky a nadčasové kombinace, které občas rozsvítí něčím bláznivým. A pokud jde o módní jistotu? „Pánský oblek a věci z JulieStore v jakékoliv kombinaci,“ má jasno.
Letošní hvězda Shakespearovských slavností
Kristýna Leichtová a její manžel Vojtěch Štěpánek spolu v minulosti pracovně spojili síly už několikrát a podle všeho jim tahle spolupráce fungovala. Není proto vyloučené, že kdyby herečka nečekala třetí dítě, mohla se právě ona objevit v roli Luciany v Komedii omylů. Těhotenství jí ale letos změnilo plány a příležitost nakonec dostala právě Aneta Krejčíková.
Pro Krejčíkovou se nabídka stát se součástí Letních shakespearovských slavností stala splněným snem. Přesto přiznává, že první reakce nebyla úplně jednoznačná. „Když mi Vojta s tou nabídkou volal a říkal: Neboj se, je to komedie, musím říct, že jsem byla trošku zklamaná. Vzhledem k tomu, že poslední dva shakespearovské kusy, ve kterých jsem hrála, byly taky komedie, líbil by se mi jiný žánr. Ale pak jsem si řekla, že je to jedno. Protože tak jako tak je to můj splněný sen,“ říká Aneta Krejčíková.
Herečka si totiž už během studií představovala, jaké by to bylo zahrát si právě na Letních shakespearovských slavnostech. Tehdy jí to připadalo jako téměř nedosažitelná meta. „V době, kdy jsem studovala konzervatoř, pro mě bylo nedosažitelnou metou být součástí Letních shakespearovských slavností. A Vojta mi ten sen připomněl. Hned po jeho telefonátu jsem vytáčela číslo svojí maminky, protože jsem z toho měla až dětinskou radost,“ dodává.
Letošní léto pro ni bude navíc pracovně mimořádně intenzivní. Poprvé od chvíle, kdy se stala maminkou, ji čeká sezona, během které bude naplno pracovat i v prázdninových měsících. Vedle divadla totiž současně natáčí dva seriály.
Jeden z nich je kriminální projekt pro Primu, druhým je komediální seriál Boží plán pro Novu. V něm Krejčíková ztvární postavu spojenou s netradičními pohřebními rituály. Čeká ji tak nejen Shakespearova komedie, ale i televizní práce, která slibuje poměrně neobvyklou hereckou polohu.
Září štěstím
Aneta Krejčíková přiznala, že po mediálně hodně probíraném rozchodu s otcem jejích dvou dětí je znovu zamilovaná a má partnera. „Jsem šťastně zadaná. Můj přítel není z umělecké branže,“ prozradila Aneta. Ta se v minulosti netajila tím, že přestože byl rozchod její iniciativou, nebyl vůbec jednoduchý. „Někdy to tak je, že člověk musí ustoupit z té své představy o štěstí, aby byl šťastný,“ zamyslela se v podcastu Mezi rolemi. S Ondřejem Rančákem ale dokázali rozchod ustát důstojně. „Já jsem na nás vlastně pyšná, že i přes to všechno spolu dokážeme jezdit na výlety, trávit čas, Vánoce, dovolené, dělat společně oslavy a být rodina.“
Bývalý partner je pro ni také velkou oporou právě teď, když je pracovně tolik vytížená. „Je učitel, takže má prázdniny,“ prozradila na tiskové konferenci ke slavnostem. A kromě něj jsou s dětmi také babičky, když ji zaměstnává divadlo. „Máme velkou rodinu a všichni jsou skvělí,“ vysekla poklonu svým blízkým.