V dlouholeté historii této světové soutěže neměla Česká republika dosud žádnou reprezentantku. Projekt Mrs. Globe se přitom zásadně liší od tradičních soutěží krásy pro mladé dívky. Účastní se ho úspěšné ženy, podnikatelky, matky i ženy, které si v životě prošly těžkými zkouškami nebo zklamáním.
"Krása nemá věk ani hranice." Ukrajinka Diana vybojovala pro Česko úspěch na světové soutěži
Fakt, že věk, mateřství nebo životní překážky nemusí stát v cestě velkým ambicím, dokázala sedmatřicetiletá pojišťovací makléřka a matka dvou dětí Diana Shlapak. Jako vůbec první reprezentantka České republiky na světové soutěži Mrs. Globe 2026 v Kalifornii vybojovala titul Runner-up a v konkurenci 120 žen z celého světa se zařadila mezi prestižní TOP 5.
„Ženy tam nepřicházejí porovnávat svoji krásu, ale spíše si samy sobě dokazovat, že jsou mnohem víc, než si o sobě myslí,“ vysvětluje Diana Shlapak. Soutěž nabízí řadu specifických kategorií, které oslavují různorodost – od kategorie Petit pro ženy menší postavy do 165 cm přes Curve pro plnoštíhlé ženy až po kategorii Classic, určenou ženám ve věku 45 let a více.
„Každý věk a každá postava má v sobě krásu,“ zdůrazňuje Diana s tím, že mnohé účastnice si ze soutěže odvážejí obrovskou víru v sebe sama, která jim pomáhá posunout své podnikání nebo vyřešit nefunkční osobní vztahy.
Dětství plné odpovědnosti a životní poslání
Životní nadhled a touhu pomáhat druhým získala Diana už v útlém věku. Pochází ze západní Ukrajiny a v České republice žije již více než 15 let. Už od osmi let pomáhala rodičům s péčí o nevidomého mladšího bratra. Právě tato zkušenost ji naučila vnímat potřeby druhých a vzbudila v ní celoživotní potřebu pomáhat těm, kteří to potřebují.
„Moje dětství nebylo o luxusu, vždycky jsem pomáhala. A to se mnou zůstalo,“ vzpomíná Diana. Dnes pracuje jako pojišťovací makléřka a zároveň vychovává čtrnáctiletého syna a devítiletou dceru. Své účinkování na světové scéně vnímá jako poslání pomáhat ostatním ženám objevovat jejich vnitřní svobodu, emoce a sny.
Z Řecka do Paříže a manžel jako opora
První zkušenost se světovým pódiem získala Diana na evropské soutěži Mrs. European Nations v Aténách, kam přijela bez větší přípravy. Právě tam si jí všimla zkušená koučka, která v ní rozpoznala potenciál a navrhla jí účast na hlavní světové soutěži Mrs. Globe v Kalifornii.
Ačkoliv Diana zpočátku pochybovala, zda se může rovnat ostatním ženám, klíčové rozhodnutí padlo doma u rodinného stolu. „Při komunikaci s manželem jsem se s ním radila, jak to vidí. On měl automatickou odpověď hned: ‚Určitě musíš jet, jinak budeš litovat celý život, že jsi o tom přemýšlela, ale nedotáhla to‘,“ popisuje podporu svého muže.
Následovala náročná, více než šestiměsíční příprava, která zahrnovala i trénink pódiové chůze. Diana kvůli tomu dokonce jezdila do Paříže za profesionálním instruktorem. S úsměvem vzpomíná na jejich první lekci: „Když mi řekl: ‚Ukaž, jak chodíš,‘ a já se prošla, odpověděl mi: ‚No, s touto chůzí můžeme jít tak do obchodu si nakoupit zeleninu, to je jediné‘.“
Drama před finále: Zrušené líčení i záchrana v poušti
Žádná velká cesta se neobejde bez komplikací a Diana si své krizové momenty vybrala do sytosti. Pouhé tři dny před odletem do USA jí zrušila účast připravená vizážistka, což byl obrovský šok. Na místě v Kalifornii tak musela narychlo shánět místní náhradu z Los Angeles a improvizovat.
Největší finálové drama však přišlo těsně před jejím vystoupením, když se Dianě rozbilo zapínání. „Měla jsem pět minut na to sehnat jehlu a nit. Můj manžel dokázal za 25 minut v poušti najít obchod a přinést je. Ostatní soutěžící mi pak plavky pomáhaly zašít přímo na těle,“ popisuje neuvěřitelný moment ženské solidarity i pohotovosti svého muže.
Žluté moře, květinová noc a vteřiny odvahy
Soutěžní program byl nabitý tematickými akcemi a přesně předepsanými dress cody. Na akci Win Foundation Brunch s ředitelkou soutěže Dr. Tracy Kemblel musely všechny účastnice dorazit ve žlutých šatech a otevřeně debatovat o ženském úspěchu i překonávání těžkých životních situací.
Během večera Boutique zase ženy prezentovaly své země v květinových kostýmech – Diana zářila v červených šatech s věncem z vlčích máků. Při klíčové disciplíně Personality Profile v lesklých modrých šatech měla každá účastnice pouhých 40 vteřin na představení svého příběhu.
Diana se však rozhodla zaujmout hned prvním výrokem: „Řekla jsem na pódiu, že vím, že máme limit 40 vteřin, ale potřebuji to protáhnout na 46 vteřin, abych stihla říct celý svůj příběh“. Přestože minutu před vystoupením ze stresu zapomněla připravenou řeč a musela si ji narychlo přečíst z telefonu, na pódiu nedala nic znát a publika se zmocnila s přehledem.
Vzkaz všem mámám: Krása nemá věk a vy jste na prvním místě
Diana Shlapak chce svým úspěchem dodat odvahu všem ženám a matkám, které často kladou potřeby rodiny, dětí a práce před své vlastní sny. Sama přitom dobře ví, jak snadné je podlehnout pocitu, že na vlastní sny už není čas nebo prostor.
„My ženy máme vždycky tendenci dávat všechno ostatním a sebe na první místo ne. Ale strach je přirozený – nesmí nás zastavit, jenom nakopnout. Každá velká cesta začíná malým nejistým krokem. Nikdy nebude ten ‚ideální‘ čas, kdy si řekneme, že máme dost peněz nebo času. Nemusíme hned vidět celý vrchol hory, stačí se podívat jen na ten první krok a dát si možnost to zkusit,“ vzkazuje všem ženám.
Diana navíc dokazuje, že krása žen s věkem jen zraje. Ve svých 37 letech plánuje, že se na světové pódium Mrs. Globe v budoucnu vrátí – po dovršení pětačtyřicítky se hodlá zúčastnila kategorie Mrs. Globe Classic.
Nová éra pro české ženy a rodinná hrdost
Získáním poháru a titulu Runner-up Dianina mise nekončí. Stává se ředitelkou soutěže Mrs. Globe pro Českou republiku a plánuje pořádat národní a regionální kola. Chce dát šanci dalším českým ženám, aby mohly odjet reprezentovat svou zemi na světová finále v Řecku nebo v Kalifornii a získat neuvěřitelné sebevědomí.
Největší odměnou je však pro Dianu podpora a hrdost její vlastní rodiny. Nádherným důkazem byla reakce její devítileté dcery po návratu domů. „Pamatuji si, když měli ve škole za domácí úkol napsat, na co byli v létě nejvíce pyšní. Moje dcera měla odpověď hned v první vteřině: když uviděla mámu s korunkou,“ svěřuje se dojatá Diana.
VIDEO: Diana Shlapak na Mrs. Globe
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