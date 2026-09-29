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Kožená sukně je must have podzimu. Stačí vědět, jaký střih zvolit a s čím ji kombinovat

Kožená sukně může slušet téměř každé postavě, pokud zvolíte správný střih, délku i kombinaci, která respektuje vaše proporce a nechá vyniknout to, co chcete zdůraznit.
Kožená sukně může slušet každé postavě, pokud zvolíte správný střih, délku i kombinaci, která respektuje vaše proporce a nechá vyniknout to, co chcete zdůraznit. |
Foto: Shutterstock – Mariia Boiko
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Stejná žena, stejná postava – a přesto může v jedné sukni vypadat skvěle, zatímco v jiné má během pár vteřin pocit, že je s její postavou něco špatně. Často přitom není problém v těle, ale ve střihu. Oblečení totiž pracuje s proporcemi: někde přidává objem, jinde ho opticky ubírá, některé linie postavu prodlouží a jiné ji naopak rozdělí přesně v místě, kde to není příliš lichotivé.

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Právě sukně je v tomhle směru dobrým příkladem. Dvě černé kožené sukně mohou na ramínku vypadat téměř stejně, ale po obléknutí vytvořit úplně jinou siluetu. Rozdíl může ovlivnit několik centimetrů v délce, výška pasu, pevnost materiálu nebo to, jestli střih tělo kopíruje, či se směrem dolů lehce rozšiřuje.

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Výraznější boky potřebují prostor

Pokud je nejširší část postavy kolem boků a stehen, velmi těsná sukně může tuto oblast ještě více zdůraznit. To samozřejmě není nic, co by bylo nutné skrývat, pokud vám právě takový efekt vyhovuje. Chcete-li ale proporce opticky vyvážit, pomůže střih, který boky jen lehce kopíruje a následně se uvolní.

Kožená sukně
Výraznější boky: Áčková kožená sukně nechává bokům prostor a zvýrazněný pas pomáhá vytvořit vyváženější siluetu. Lehce výraznější ramena pak proporce ještě lépe srovnají.
Foto: OpenAI – Jana Harmáčková
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Dobře proto fungují například sukně do mírného áčka nebo modely z pevnějšího materiálu, který drží vlastní tvar. Vyšší pas může zvýraznit nejužší část trupu a lehce výraznější ramena nebo strukturovaný vršek zase pomohou vytvořit rovnováhu mezi horní a dolní částí těla.

Výraznější bříško? Neutahujte pas za každou cenu

Častou chybou bývá snaha „schovat bříško pod co největší množství látky. Dlouhý volný svetr ale může siluetu naopak opticky rozšířit, protože zmizí přirozený pas a postava dostane jeden souvislý tvar.

Kožená sukně
Výraznější bříško: Vyšší pas a pevnější kožený materiál pomáhají držet linii, aniž by se sukně na bříško zbytečně lepila. Svetr stačí jen lehce zastrčit, aby pas nezmizel.
Foto: OpenAI – Jana Harmáčková

Lépe může fungovat sukně s vyšším pasem, která není v oblasti břicha přehnaně těsná, a svetr nebo halenka lehce zastrčená dovnitř. Pas zůstane patrný, ale oblečení se na tělo nebude lepit. Důležitý je i materiál – tenký elastický úplet ukáže každou nerovnost, zatímco pevnější látka drží linii mnohem lépe.

U větších prsou může pomoci otevřenější výstřih

Stejnou roli jako střih sukně hraje i to, co oblékneme nahoru. U plnějšího hrudníku může uzavřený kulatý výstřih v kombinaci s objemným svetrem vytvořit dojem ještě většího objemu v horní části těla.

Kožená sukně
Plnější dekolt: Výstřih do V opticky odlehčí horní část postavy a vyšší pas vrací proporcím rovnováhu. Kožená sukně by neměla být příliš těsná, aby celek nepůsobil těžce.
Foto: OpenAI – Jana Harmáčková

Výstřih do V naopak oblast krku a dekoltu opticky otevře a vytvoří svislou linii. Nemusí být hluboký, často stačí jen několik centimetrů navíc. Pokud k tomu přidáte vyšší pas a sukni, která není přes boky napnutá, výsledná silueta může působit mnohem lehčeji.

Máte kratší nohy? Pas je důležitější než délka sukně

U kratších nohou může udělat velký rozdíl místo, kde opticky začíná spodní část těla. Dlouhý svetr přetažený přes pas ho posune níž a nohy mohou vypadat ještě kratší. Stačí přitom svetr zastrčit dovnitř nebo zvolit kratší délku vršku a proporce se okamžitě změní.

Pomáhá také vyšší pas, protože opticky posouvá začátek nohou nahoru. Naopak není nutné automaticky sahat po velmi krátké sukni. Midi délka může fungovat skvěle, pokud je zbytek outfitu správně proporčně poskládaný.

Délka končící na správném místě dokáže překvapivě mnoho

U sukní bývá zásadní také lem. Pokud končí přesně v nejširší části lýtka, může nohu opticky zkrátit. O několik centimetrů výš nebo níž už ale může stejný střih působit úplně jinak. Proto někdy stojí za to zkoušet nejen různé velikosti, ale také různé délky stejného typu sukně.

Kožená sukně
Kratší nohy: Kožená sukně s vyšším pasem a vršek zastrčený dovnitř opticky posouvají pas výš a prodlužují nohy. Pomůže i čistá svislá linie nebo rozparek.
Foto: OpenAI – Jana Harmáčková

A stejný princip platí pro celý outfit. Někdy nepotřebujete jiné tělo ani o číslo menší konfekční velikost. Stačí jiná linie pasu, trochu volnější střih přes boky nebo výstřih, který odlehčí horní polovinu těla.

Pravidla oblékání podle typu postavy navíc není nutné brát jako zákony. Jsou spíš pomůckou, pokud chcete s proporcemi opticky pracovat. Jestli milujete přiléhavou sukně právě proto, že zvýrazní boky, není důvod ji nenosit.

Až si tedy příště v kabince pomyslíte, že na určitý kousek „nemáte postavu, zkuste ještě jednu věc: stejný styl v jiném střihu. Někdy totiž není potřeba měnit tělo. Stačí změnit oblečení, které se mu snaží vnutit úplně jiné proporce.

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Móda ničí planetu, je to špinavý byznys, kožichy jsou něco odporného, upozorňuje Jiří Kalfař, který představí kolekci na Fashion Weeku v New Yorku. | Video: Emma Smetana

Zdroj: autorský text

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