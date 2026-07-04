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Jitka Čvančarová znovu ovládla Vary: Královna rób předvedla další nezapomenutelný model

Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: HerminaPress
Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Jitka Čvančarová opět potvrdila, že na karlovarském červeném koberci patří k nejsledovanějším tvářím. Na zahájení jubilejního 60. ročníku festivalu dorazila v třpytivém stříbrném modelu, který zdůraznil její křivky, přidal dramatičnost a okamžitě přitáhl pozornost fotografů.

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Jitka Čvančarová na sebe umí upozornit jako málokdo. Na karlovarský festival už v minulosti vynesla průsvitné šaty návrhářky Zdeňky Imreczeové, v nichž ukázala svou podprsenku, upoutala pozornost celého Česka přeplněným dekoltem v šatech Natali Ruden a v nepřehlédnutelném modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky budila emoce ještě roky po skončení festivalu.

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Rok 2026 ve třpytu

Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: HerminaPress

Jubilejní 60. ročník karlovarského filmového festivalu odstartoval 3. července a ještě před slavnostním zahájením bylo na červeném koberci pořádně živo. Jitka Čvančarová na něj dorazila v originálním stříbřitém modelu, který se výrazně třpytil a těsně kopíroval její ženské křivky. Hlubší dekolt nechal vyniknout poprsí, zatímco dlouhé rukávy působily téměř jako vlečka a dodávaly celému outfitu dramatický efekt. Herečka zvolila vlasy upravené do volných vln a styling doplnila už jen výraznými dlouhými náušnicemi. Výsledek byl jednoduchý, ale rozhodně nepřehlédnutelný.

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