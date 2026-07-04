Jitka Čvančarová na sebe umí upozornit jako málokdo. Na karlovarský festival už v minulosti vynesla průsvitné šaty návrhářky Zdeňky Imreczeové, v nichž ukázala svou podprsenku, upoutala pozornost celého Česka přeplněným dekoltem v šatech Natali Ruden a v nepřehlédnutelném modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky budila emoce ještě roky po skončení festivalu.
Jitka Čvančarová znovu ovládla Vary: Královna rób předvedla další nezapomenutelný model
Jitka Čvančarová opět potvrdila, že na karlovarském červeném koberci patří k nejsledovanějším tvářím. Na zahájení jubilejního 60. ročníku festivalu dorazila v třpytivém stříbrném modelu, který zdůraznil její křivky, přidal dramatičnost a okamžitě přitáhl pozornost fotografů.
Rok 2026 ve třpytu
Jubilejní 60. ročník karlovarského filmového festivalu odstartoval 3. července a ještě před slavnostním zahájením bylo na červeném koberci pořádně živo. Jitka Čvančarová na něj dorazila v originálním stříbřitém modelu, který se výrazně třpytil a těsně kopíroval její ženské křivky. Hlubší dekolt nechal vyniknout poprsí, zatímco dlouhé rukávy působily téměř jako vlečka a dodávaly celému outfitu dramatický efekt. Herečka zvolila vlasy upravené do volných vln a styling doplnila už jen výraznými dlouhými náušnicemi. Výsledek byl jednoduchý, ale rozhodně nepřehlédnutelný.
Rok 2026 ve třpytu
Jubilejní 60. ročník karlovarského filmového festivalu odstartoval 3. července a ještě před slavnostním zahájením bylo na červeném koberci pořádně živo. Jitka Čvančarová na něj dorazila v originálním stříbřitém modelu, který se výrazně třpytil a těsně kopíroval její ženské křivky. Hlubší dekolt nechal vyniknout poprsí, zatímco dlouhé rukávy působily téměř jako vlečka a dodávaly celému outfitu dramatický efekt. Herečka zvolila vlasy upravené do volných vln a styling doplnila už jen výraznými dlouhými náušnicemi. Výsledek byl jednoduchý, ale rozhodně nepřehlédnutelný.
V roce 2011 zazářila v černé róbě
Na zahajovací večírek v Grandhotelu Pupp vynesla Jitka v roce 2011 elegantní černou róbu zdobenou krajkou. Vynikla její štíhlá silueta a vypadala naprosto božsky.
Rok 2013 a ležérní outfit
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2013.
Červený koberec 2013
Jitka Čvančarová na červeném koberci u příležitosti filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2013. Herečka vynesla elegantní černé šaty se zlatým páskem.
Party Moët Chandon 2013
Na exkluzivní Party Moët Chandon v Císařských lázních v Karlových Varech oblékla herečka plisované modré šaty doplněné bílou kožešinou kolem ramen.
2014
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2014 oblékla šaty v lososové barvě.
2015
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2015 v krémové róbě s kožešinkou.
2016
2017
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2017.
Červený koberec 2017
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2017 upoutala zejména svým plným dekoltem.
S manželem Petrem v roce 2017
Jitka Čvančarová a Petr Čadek.
2019
Na kolonádě
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2019.
2021
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2021 v ikonických modrých šatech od slovenského návrháře, které vzbudily nečekaný rozruch. Mnozí je nazvali padákem či stanem.
2021 a oranžový outfit
Na kolonádu ale vynesla také slušivé oranžové šaty volného střihu.
2022
V roce 2022 herečka do Varů vůbec nedorazila. Prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi to vysvětlila tím, že má moc práce, ale slíbila, že přijede určitě příští rok. „Příště určitě zase rádi přijedeme a já zase moc ráda vzbudím rozruch nějakou tou svou róbou,“ řekla tehdy Blesku.
2023
V roce 2023 vynesla herečka nápaditě řešenou růžovou róbu v maxi délce.
2025
Minulý rok zdravila herečka své fanoušky z hotelového balkonu ve slušivém modrém kostýmku.