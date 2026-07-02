Jitka Čvančarová na sebe umí upozornit jako málokdo. Na karlovarský festival už v minulosti vynesla průsvitné šaty návrhářky Zdeňky Imreczeové, v nichž ukázala svou podprsenku, upoutala pozornost celého Česka přeplněným dekoltem v šatech Natali Ruden a v nepřehlédnutelném modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky budila emoce ještě roky po skončení festivalu.
Jitka Čvančarová a její festivalové kreace: Připomeňte si její „modrý stan“ i plný dekolt
Módními kreacemi na zahájení karlovarského filmového festivalu je proslulá. Herečka Jitka Čvančarová své ženské křivky umí prodat dokonale a s noblesou. Když před pěti lety vynesla blankytně modrou hedvábnou róbu od návrháře Borise Hanečky, strhla na sebe veškerou pozornost a vyvolala bouřlivé reakce. Jakým modelem okouzlí na jubilejním 60. ročníku festivalu, který už za pár dní otevře své brány?
S blížícím se zahájením dalšího ročníku festivalu se tradičně stupňuje zvědavost, v jaké róbě Jitka Čvančarová letos dorazí na červený koberec. Během let totiž dokázala, že se nebojí výrazných střihů ani dramatických siluet. Její nepřehlédnutelné modely pravidelně rozdělují veřejnost i módní kritiky – zatímco jedni oceňují jejich originalitu a odvahu, druzí je označují za zbytečně extravagantní.
Otázkou tak zůstává, jakou módní strategii zvolí letos. Vsadí na osvědčený „wow efekt“, nebo překvapí zcela jiným stylem? Odpověď přinese už páteční slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku festivalu. Mezitím si můžete v galerii připomenout její nejdiskutovanější módní kreace, které v Karlových Varech v minulých letech oblékla.
V roce 2011 zazářila v černé róbě
Na zahajovací večírek v Grandhotelu Pupp vynesla Jitka v roce 2011 elegantní černou róbu zdobenou krajkou. Vynikla její štíhlá silueta a vypadala naprosto božsky.
V roce 2011 zazářila v černé róbě
Na zahajovací večírek v Grandhotelu Pupp vynesla Jitka v roce 2011 elegantní černou róbu zdobenou krajkou. Vynikla její štíhlá silueta a vypadala naprosto božsky.
Rok 2013 a ležérní outfit
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2013.
Červený koberec 2013
Jitka Čvančarová na červeném koberci u příležitosti filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2013. Herečka vynesla elegantní černé šaty se zlatým páskem.
Party Moët Chandon 2013
Na exkluzivní Party Moët Chandon v Císařských lázních v Karlových Varech oblékla herečka plisované modré šaty doplněné bílou kožešinou kolem ramen.
2014
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2014 oblékla šaty v lososové barvě.
2015
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2015 v krémové róbě s kožešinkou.
2016
2017
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2017.
Červený koberec 2017
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2017 upoutala zejména svým plným dekoltem.
S manželem Petrem v roce 2017
Jitka Čvančarová a Petr Čadek.
2019
Na kolonádě
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2019.
2021
Jitka Čvančarová na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2021 v ikonických modrých šatech od slovenského návrháře, které vzbudily nečekaný rozruch. Mnozí je nazvali padákem či stanem.
2021 a oranžový outfit
Na kolonádu ale vynesla také slušivé oranžové šaty volného střihu.
2022
V roce 2022 herečka do Varů vůbec nedorazila. Prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi to vysvětlila tím, že má moc práce, ale slíbila, že přijede určitě příští rok. „Příště určitě zase rádi přijedeme a já zase moc ráda vzbudím rozruch nějakou tou svou róbou,“ řekla tehdy Blesku.
2023
V roce 2023 vynesla herečka nápaditě řešenou růžovou róbu v maxi délce.
2025
Minulý rok zdravila herečka své fanoušky z hotelového balkonu ve slušivém modrém kostýmku.