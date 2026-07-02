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Jitka Čvančarová a její festivalové kreace: Připomeňte si její „modrý stan“ i plný dekolt

Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Módními kreacemi na zahájení karlovarského filmového festivalu je proslulá. Herečka Jitka Čvančarová své ženské křivky umí prodat dokonale a s noblesou. Když před pěti lety vynesla blankytně modrou hedvábnou róbu od návrháře Borise Hanečky, strhla na sebe veškerou pozornost a vyvolala bouřlivé reakce. Jakým modelem okouzlí na jubilejním 60. ročníku festivalu, který už za pár dní otevře své brány?

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Jitka Čvančarová na sebe umí upozornit jako málokdo. Na karlovarský festival už v minulosti vynesla průsvitné šaty návrhářky Zdeňky Imreczeové, v nichž ukázala svou podprsenku, upoutala pozornost celého Česka přeplněným dekoltem v šatech Natali Ruden a v nepřehlédnutelném modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky budila emoce ještě roky po skončení festivalu.

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S blížícím se zahájením dalšího ročníku festivalu se tradičně stupňuje zvědavost, v jaké róbě Jitka Čvančarová letos dorazí na červený koberec. Během let totiž dokázala, že se nebojí výrazných střihů ani dramatických siluet. Její nepřehlédnutelné modely pravidelně rozdělují veřejnost i módní kritiky – zatímco jedni oceňují jejich originalitu a odvahu, druzí je označují za zbytečně extravagantní.

Otázkou tak zůstává, jakou módní strategii zvolí letos. Vsadí na osvědčený „wow efekt, nebo překvapí zcela jiným stylem? Odpověď přinese už páteční slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku festivalu. Mezitím si můžete v galerii připomenout její nejdiskutovanější módní kreace, které v Karlových Varech v minulých letech oblékla.

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V roce 2011 zazářila v černé róbě

Na zahajovací večírek v Grandhotelu Pupp vynesla Jitka v roce 2011 elegantní černou róbu zdobenou krajkou. Vynikla její štíhlá silueta a vypadala naprosto božsky.

Jitka Čvančarová
Jitka ČvančarováFoto: Profimedia.cz
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