Základní myšlenkou trendu sportsluxe je stavět do kontrastu prvky z typicky sportovního prostředí s klasickými elegantními střihy. Právě tento nečekaný mix dodává outfitu moderní, svěží a uvolněný nádech, aniž by ztrácel na upravenosti a ženské eleganci.
Jeden trend, nespočet možností. Sportsluxe si zamilujete bez ohledu na věk i konfekční velikost
Jestli hledáte podzimní trend, který dokonale spojuje pohodlí, svobodu a nenucený luxus, pak je to sportsluxe. Tento hit boří hranice mezi sportovním a elegantním stylem a ukazuje, že pohodlný outfit může být zároveň výrazný, stylový a dokonale slušivý. Kombinuje na první pohled zdánlivě nesourodé kousky, které spolu překvapivě fungují – a co víc, skvěle se hodí i pro ženy po padesátce.
Do městského šatníku tak pronikají sportovní větrovky a ležérní bundy, kalhoty inspirované klasickými tepláky s rovnou nohavicí, vysokým podílem bavlny a charakteristickým postranním pruhem, ale také pruhovaná polo trička, pletené topy nebo pletená saka s límečkem. Oblíbenými kousky jsou také přiléhavá body s dlouhým rukávem a legíny s vysokým pasem, které jsou protažené přes nárt.
Právě tyto pohodlné sportovní kousky získávají elegantnější městský charakter ve spojení s ženskými siluetami a klasickými materiály. Skvěle fungují například s bavlněnými zavinovacími midi sukněmi s detailem přezky, pouzdrovými sukněmi, klasickými bílými košilemi nebo bavlněnými košilovými minišaty se zavazováním v pase. Celkový look pak stačí doplnit strukturovanými doplňky, například kabelkou typu Bowler se dvěma zipy, která celému outfitu dodá sofistikovanější nádech.
Červená jako hlavní prvek podzimu
Výrazným prvkem podzimního sportsluxe trendu je také barevná paleta, které dominuje sytá a výrazná červená. Funguje jako nepřehlédnutelný akcent a objevuje se napříč celým šatníkem – od bund a kalhot až po topy a trička.
Pokud ale dáváte přednost střídmějším kombinacím, červenou snadno vyvážíte nadčasovou černou a bílou, které vytvoří čistý a výrazný městský kontrast, nebo béžovými a jemnými přírodními tóny. Ty se skvěle uplatní například na bavlněných šatech či košilích a celkový look příjemně zjemní. Díky této barevné kombinaci lze výraznější sportovní prvky snadno začlenit i do stávajícího podzimního šatníku a kombinovat je s jednoduchými, nadčasovými základy.
Stačí jeden sportovní prvek
U sportsluxe rozhodně neplatí, že se musíte obléknout od hlavy až k patě do sportovního outfitu. Naopak. Kouzlo tohoto trendu spočívá v kombinování – stačí zvolit jeden výraznější sportovní kousek a doplnit ho klasickými elegantními prvky.
Červená sportovní větrovka tak získá úplně nový charakter v kombinaci se zavinovací nebo pouzdrovou sukní a elegantními botami. Kalhoty inspirované tepláky s postranním pruhem zase snadno proměníte v městský outfit, když je doplníte klasickou bílou košilí. A pokud chcete jen jemný sportovní akcent, sáhněte po pruhovaném pleteném topu nebo saku s límečkem, které propojí uvolněnost sportovního stylu se sofistikovanějším střihem.