Móda má zvláštní schopnost vracet se k věcem, které jsme už odložily stranou. Tentokrát si její pozornost získala pletená vesta. Ovšem zapomeňte na představu usedlého svetříku, který si pamatujeme z minulých dekád. Současné modely pracují s objemem, délkou, strukturou i výraznými vzory.
Jak nosit módní hit sezony? Pletená vesta dodá outfitu šmrnc, sluší zralým ženám a opticky zeštíhluje
Chladné dny si žádají další vrstvu hřejivého oblečení. To ale neznamená, že musíte rezignovat na styl a obalit se jako sněhulák. Pokud totiž existuje kousek, který letos zažívá velkolepý návrat, je to pletená vesta. Možná trochu kontroverzní kousek šatníku však dokáže outfitu dodat osobitost a půvab. A co je nejlepší? Možností, jak ji nosit, je mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
Móda má zvláštní schopnost vracet se k věcem, které jsme už odložily stranou. Tentokrát si její pozornost získala pletená vesta. Ovšem zapomeňte na představu usedlého svetříku, který si pamatujeme z minulých dekád. Současné modely pracují s objemem, délkou, strukturou i výraznými vzory.
Jedním z důvodů, proč si tento kousek získává stále větší pozornost, je jeho schopnost pracovat s vrstvením, aniž by výsledný outfit působil těžkopádně. V chladnějších dnech totiž často řešíme stejný problém. Chceme se obléct dostatečně teple, ale zároveň nechceme ztratit lehkost siluety.
Méně vrstev, více nápadu
A právě pletená vesta představuje elegantní kompromis. Neomezuje pohyb rukou, nepřidává tolik objemu jako klasický svetr a umožňuje kombinovat různé materiály i délky. Právě kontrast mezi měkkým úpletem a hladkou bavlnou, popelínem nebo saténem vytváří styling, který působí promyšleně, ale ne přehnaně.
Zajímavé je také to, jak se proměnila její role v outfitu. Už nemusí být pouze doplňkem pod kabát. V kombinaci s výraznějšími kalhotami nebo sukní se snadno stává jeho hlavním bodem.
Od minimalismu po univerzitní estetiku
Velkou předností současné nabídky módního průmyslu je rozmanitost. Kdo dává přednost nadčasovému šatníku, může sáhnout po jednobarevném modelu v odstínu krémové, šedé, čokoládově hnědé nebo tmavě modré. Taková vesta se snadno začlení do stávajících kombinací, nebude působit jako záležitost jediné sezony a klidně ji pak můžete schovat i pro vnoučata.
Naproti tomu pak stojí výraznější vzory. Pozornost si zaslouží například tradiční kosočtvercový motiv, který si módní svět znovu přivlastňuje. Jeho lehce akademický charakter připomínající britské univerzity tentokrát dostává uvolněnější a mnohem současnější podobu.
Zajímavou volbou jsou také plastické copánkové vzory, melírované příze nebo jemně načechrané povrchy. Právě struktura dokáže i jednoduchému střihu dodat hloubku a luxusnější výraz.
Zkuste vestu nosit jinak než obvykle
1. Přes oversized košili
Bílá nebo světle modrá košile s delšími manžetami, které necháte lehce vykukovat, vytvoří zajímavou hru proporcí. Přidejte rovné džíny, kožený pásek a mokasíny. Výsledkem bude nenucený městský outfit.
2. S dlouhou sukní a vysokými botami
Pletenina a splývavá sukně tvoří kontrast, který stojí za pozornost. Zkuste kratší vestu s midi nebo maxi sukní a vysokými kozačkami. Celek bude působit žensky, ale nikoli příliš romanticky.
3. Na holé tělo jako samostatný top
Pokud má vesta dostatečně propracovaný střih a příjemný materiál, nemusíte pod ni oblékat vůbec nic. Zapnutý model s hlubším výstřihem zkombinujte s kalhotami s vysokým pasem a výraznějším šperkem. Je to jednoduchý způsob, jak z klasického úpletu vytvořit večernější variantu.
4. S tenkým rolákem
V chladnějším počasí oceníte kombinaci vesty a přiléhavého roláku. Obzvlášť dobře fungují barevné kontrasty, jako je vínová s šedou, čokoládová s krémovou nebo tmavě modrá s máslově žlutou.
5. S širokými kalhotami
Volnější vesta a kalhoty s širšími nohavicemi vytvoří siluetu, která působí moderně a uvolněně. Důležité je pouze pohlídat proporce.
Na materiálu záleží
U pletené vesty je důležité sledovat nejen barvu a střih, ale také kvalitu příze. Právě materiál rozhoduje o tom, jestli bude kousek působit elegantně, nebo naopak příliš obyčejně.
Vlna nabízí příjemnou hřejivost a přirozenou strukturu. Kašmír je zajímavou volbou pro ty, kdo hledají jemnější a luxusnější úplet. Mohér dodává povrchu charakteristickou nadýchanost, zatímco směsi s kvalitními syntetickými vlákny mohou být praktickou alternativou pro každodenní nošení.
Investice na roky
Pletená vesta patří mezi kousky, u nichž se vyplatí přemýšlet trochu dál než do prvních jarních paprsků. Zvolíte-li kvalitní materiál, dobře padnoucí střih a barvu, kterou skutečně unosíte, může se stát stabilní součástí šatníku na mnoho dalších let.
Nemusíte přitom hledat extravagantní model. Naopak. Jednoduchá vesta v neutrálním odstínu nabízí největší prostor pro experimentování s doplňky, obuví i dalšími vrstvami. Výraznější vzor nebo zajímavá textura pak mohou být druhým, osobitějším přírůstkem do kolekce.