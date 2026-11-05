Rudolfova slévárna tentokrát hostila společenský večer inspirovaný Paříží, její elegancí a smyslnou atmosférou. Pozvané celebrity tomu přizpůsobily také své šatníky. Černá, výrazné rozparky, průsvitné materiály a hluboké dekolty patřily k nejvýraznějším módním prvkům celé akce. Velkolepou Playboy party si nenechala ujít zpěvačka Sharlota, která zvolila dlouhé černé šaty s vysokým rozparkem. Na večírek ji doprovodil manžel Lucas Blakk.
Hluboké dekolty, průsvitné šaty a nové lásky. Playboy party na Hradě byla pořádně divoká
Pražský hrad se ve středu večer proměnil v místo, kde o odhalenou kůži rozhodně nebyla nouze. Tradiční večírek časopisu Playboy přilákal řadu známých tváří, které se předvedly v odvážných modelech. Zatímco některé dámy poutaly pozornost hlubokými výstřihy, jiné dorazily s novými partnery.
Pozornost na sebe strhla rovněž Anna Marie Chladová, manželka podnikatele Richarda Chlada. Ta vsadila na kalhotový kostým, pod jehož sakem se vyjímala výrazná červená podprsenka. Podobně odvážnou cestou se vydala Pavla Kinclová, manželka zápasníka Patrika Kincla, která dorazila v modelu s výrazným průstřihem v oblasti dekoltu.
Černé barvě zůstala věrná také DJka Andrea Pomeje. Její outfit doplňovala kontrastní červená kabelka, hlavní pozornost však přitahoval hluboký výstřih. Po jejím boku nechyběl partner Petr Plaček. Mezi hosty se objevila také influencerka Venis Dao, která rovněž vsadila na odvážnější model.
Lady Dee dorazila s tajemným doprovodem
Zatímco některé celebrity ochotně pózovaly se svými dlouholetými partnery, jiné vyvolaly otázky, zda se v jejich soukromí neodehrává něco nového. Jednou z nich byla Drahomíra Jůzová, veřejnosti známá jako Lady Dee. Devětadvacetiletá hvězda filmů pro dospělé přišla v průsvitném outfitu a společnost jí dělal výrazně starší muž, kterého se držela pod paží. „Jestli je to partner si nechám pro sebe, je to moje soukromí,“ řekla se smíchem Blesku.
Mnohem sdílnější byla playmate Denise Ayverdi, přezdívaná Bobina Pohodinda. Osmatřicetiletá blondýnka totiž potvrdila, že už není sama. Nový vztah si podle svých slov užívá, přestože její předchozí zkušenosti s muži nebyly zrovna ideální. „Je to pohodinda! Vždycky jsem chtěla vztah, akorát jsem měla dřív štěstí na debily. Současný partner mě hrozně dlouho kontaktoval, řekla bych, že po mně několik let toužil a tak nějak si mě vybojoval. Zatím debil není a doufám, že nebude,“ svěřila se.
Ornella Koktová překvapila cudným modelem. Pak přišel trapas
V záplavě průsvitných šatů a hlubokých výstřihů působila Ornella Koktová poněkud zdrženlivě. Místo vyzývavé róby si oblékla kostýmek, přesto přiznala, že představě vlastního fotografování pro Playboy se rozhodně nebrání. „Záleželo by ale na podmínkách a na tom, v jaké míře bych byla ochotná se odhalit, to by bylo na další jednání. Řeším to i kvůli tomu, že jsem matka. Můj nejstarší syn je puberťák a nevím, jestli by k nám domů nechodili jeho spolužáci s tím, abych jim ten Playboy podepsala,“ vysvětlila.
Její úvahy ovšem přerušila nečekaná komplikace. Jehlový podpatek se jí zaklínil do škvíry v podlaze a Ornella se nemohla hnout z místa. Na pomoc jí musel přispěchat její spolupracovník Jan Diblíček, který se zaseknutou botu pokoušel vyprostit.