Stačí jediný výrazný doplněk a i jednoduchý černý outfit může působit pokaždé úplně jinak. Přesně na tomto principu stojí novinka návrhářky Ivany Ostřanské, která představila korzetový opasek inspirovaný ženskou siluetou. Na fotografiích jej předvedla oblíbená herečka a zpěvačka Hana Holišová a ukazuje, že fungovat může stejně dobře k elegantnímu saku jako k volným šatům.
Hana Holišová vsadila na detail, který promění celý outfit. Korzetový opasek zvýrazní siluetu, ale nesvazuje
Hana Holišová ukázala, jak velkou službu může outfitu udělat jediný výrazný detail. Korzetový opasek od návrhářky Ivany Ostřanské zvýrazňuje přirozenou ženskou siluetu, ale tělo nestahuje, a díky variabilnímu zavazování se hodí k šatům, saku, overalu i sukni.
Na první pohled může široký opasek připomínat korzet, jeho úkolem ale není tělo stahovat nebo měnit jeho proporce. Vznikl naopak s myšlenkou podtrhnout přirozený tvar pasu a ženskou siluetu. Díky dlouhým koženým páskům se zavazuje podle potřeby, takže se dokáže přizpůsobit postavě i konkrétnímu oblečení.
Právě variabilita je jeho hlavní předností. Na fotografiích Holišová kombinuje černé provedení s kalhotovým kostýmem i dlouhými šaty, zatímco výrazně červená varianta oživuje jednoduchou černou a bílou. Opasek tak nemusí být jen praktickým zakončením outfitu, ale může se stát jeho hlavním šperkem. Stejně dobře jej lze obléknout přes šaty, sako, overal nebo sukni.
Od klasické černé po červený lak
Samotná konstrukce je propracovanější, než se na první pohled zdá. Opasek tvoří tvarovaná horní a spodní část vsazená do čtyřcentimetrového pásu. V zadní části pokračuje koženými pásky širokými 1,5 centimetru, kterými se kolem pasu zavazuje. Právě absence klasické přezky dává nositelce větší volnost v tom, jak pevně a jakým způsobem jej uváže.
Ivana Ostřanská pracuje například s černou teletinou nebo výrazným červeným lakem, spodní část opasku je podložena třísločiněnou teletinou. K dispozici jsou zatím dvě velikosti pro obvod pasu 70 až 76 centimetrů a 77 až 83 centimetrů.
Tím ale možnosti nekončí. Opasek lze vytvořit také na zakázku v dalších barvách a materiálových kombinacích. Jednou z variant je například černý model, v němž se hladká teletina potkává s výraznější strukturou hadinky.
Jeden doplněk, několik různých nálad
Styling s Hanou Holišovou zároveň dobře ukazuje, proč se široké opasky opakovaně vracejí do módy. Nemusí být vyhrazené jen romantickým šatům ani dokonale vyštíhlenému pasu. Přes pánsky střižené sako vytvoří kontrast mezi přísnou siluetou a ženským detailem, volným šatům zase dodají jasnější proporce.
A pokud se člověku nechce měnit celý šatník, právě podobný výrazný doplněk nabízí snadnou cestu, jak známému oblečení dát úplně jiný charakter. Černá působí střídmě a elegantně, červený lak už naopak nechává jen málokoho na pochybách, která část outfitu má být tentokrát hlavní hvězdou.
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