K obličejové józe ji přivedla konkrétní role. Tehdy se měla objevit ve hře Interview jako mladá herečka, které bylo pětadvacet let. Jenže samotné Martě bylo v té době už třicet a věděla, že na malé scéně se nedá před diváky mnoho skrýt.
Facelift bez skalpelu? Herečka Marta Ondráčková ukázala cviky, které mají probudit obličejové svaly
Obličejová jóga zažívá v posledních letech velký zájem. Slibuje pevnější kontury, uvolněnější výraz i přirozenější péči o pleť bez zásahů plastické chirurgie. Herečka Marta Dřímal Ondráčková se k ní dostala nejprve kvůli vlastnímu vzhledu, dnes ale vede lekce a na sociálních sítích vystupuje pod heslem #udrzksicht.
„Začalo to přitom z čistě egoistických důvodů,“ přiznává Dřímal Ondráčková. „V době, kdy mojí hlavní profesí bylo herectví, se mi naskytla příležitost zahrát si v české premiéře hry Interview. Šlo o roli mladé herečky, které mělo být 25 let.“ Když se na sebe podívala do zrcadla, došlo jí, že bude muset něco změnit. „Vystupovala jsem tehdy na malé scéně, kdy je divák metr od vás, což znamená, že se nic neschová. Podívala jsem se na sebe do zrcadla a řekla si: ‚Ty jo, tam pětadvacítku neuhraješ, co s tím budeš dělat?‘“ vypráví.
Na obličejovou jógu ji upozornila kolegyně Zdeňka Žádníková. Marta ji nejdřív vyzkoušela ze zvědavosti, po několika týdnech ale viděla změny a začala se tématu věnovat do větší hloubky. Postupně přidala masáže, práci s držením těla i cílené uvolňování přetížených svalů.
Podle ní je důležité nevěřit tomu, že jeden cvik vyřeší všechno. Stejně jako u běžného cvičení je i u obličeje potřeba pracovat komplexně. „Když se chcete udržet v kondici, taky nebudete dělat jenom dřepy nebo zvedat činky. Musíte se protahovat, měli byste chodit na masáže, zkrátka starat se o tělo jako o celek. S obličejem je to úplně stejné, jen se samozřejmě bavíme o menší ploše. I tak je v něm ale obrovské množství svalové tkáně,“ vysvětluje.
Obličejové svaly podle ní nefungují všechny stejně. Některé bývají ochablé a potřebují posílit, jiné jsou naopak přetížené a je nutné je uvolňovat. Právě proto pracuje nejen s cvičením, ale také s masážemi, které mohou obličeji výrazně pomoci.
„Jedná se o takzvané skulpturální masáže, jen se na kůži na rozdíl od chirurgického zákroku obejdete bez řezu, dá se tím nahradit i facelift,“ říká lektorka. Plastické zákroky ale úplně neodmítá. Připouští, že existují situace, kdy už samotné cvičení nestačí. „Samozřejmě existují situace, kdy už ani cvičení nepomůže. Když bude mít člověk například 220 kilo a shodí na 80, kožní převisy, které mu po zhubnutí zůstanou, jen tak nezmizí,“ uznává.
U zásahů do obličeje je však podle ní dobré myslet na to, že neřeší původ problému. „Při zásazích do obličeje je však důležité si uvědomit, že chirurgický zákrok je pro svaly brutální dodatečná zátěž. Zároveň zákrokem daný problém neodstraníte, ale pouze znásobíte. Obličejové svaly totiž dál pracují a atrofují. To je ale obecně problém západní medicíny, která spíše než příčiny řeší pouze důsledky,“ popisuje.
Některé cviky, které doporučuje, přitom znějí spíš komicky než odborně. Jedním z jejích favoritů je například takzvané prdění na rty. „Mezi cviky, na které nedám dopustit, patří třeba ‚prdění‘ na rty,“ vysvětluje. Podle ní dokáže jednoduchý pohyb uvolnit napětí, které se v obličeji hromadí. „Dobře to funguje na uvolnění křečí a napětí, které ve svalech je,“ dodává.
Podobně jednoduché je i vědomé otevírání pusy, které pomáhá se zpevněním spodní části obličeje. Výhodou podobných cviků je podle lektorky hlavně to, že je člověk zvládne téměř kdykoliv a nepotřebuje k nim žádné speciální pomůcky.
Marta Dřímal Ondráčková ale zdůrazňuje, že samotný obličej se nedá oddělit od zbytku těla. Velkou roli podle ní hraje držení těla, krční páteř, jazyk, pánevní dno i napětí v ramenou. „Velmi důležité je ‚body posture‘, tedy držení těla. Často si vůbec neuvědomujeme, že máme povolené pánevní dno, vystrčený zadek, povolené břicho nebo že často stojíme úplně prohnutí a shrbení. To se pak propisuje i do obličeje. Pokud nezačneme řešit ‚body posture‘, neuspějeme ani v obličeji,“ říká.
Začít se podle ní dá obyčejným uvědoměním během dne. Třeba ve chvíli, kdy člověk sedí u počítače a najednou si všimne, že je shrbený, má ztuhlý krk a stažené čelo. „Když vám mozkem proběhne informace typu: ‚Pozor, měl by ses narovnat, srovnat krční páteř, přilepit jazyk na horní patro, uvolnit čelo, vyjasnit výraz‘, najednou zjistíte, že vám jde všechno mnohem líp.“
Podle lektorky pak změna není jen viditelná, ale i pocitová. „Svaly dostanete do rovnováhy, oči se vám doširoka otevřou. A najednou je vnímání okolního světa mnohem příjemnější – obrazně i fyzicky,“ uzavírá Marta Dřímal Ondráčková.
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