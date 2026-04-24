Modelka Taťána Kuchařová je jednou ze dvou českých žen, které dokázaly vybojovat titul Miss World. Je tak jasné, že o svůj vzhled pečuje. Sama Kuchařová ale říká, že víc než na líčení a kosmetice záleží na něčem jiném. „Krása pro mě znamená hlavně zdraví,“ říká přesvědčeně.
Drsný vzkaz Taťány Kuchařové: Mladé dívky si ničí tváře kvůli trendům
Královna krásy Taťána Kuchařová bez obalu zkritizovala posedlost plastickými operacemi a „instagramovou dokonalostí“, která podle ní ničí hlavně mladé dívky. Sama přitom prozradila, jak si udržuje svůj vzhled – a žádné zázračné zákroky v tom prý rozhodně nehledejte.
Kromě toho má v zásobě samozřejmě pár triků, kterými si svůj atraktivní vzhled udržuje. „Otužování a pohyb. Je třeba tělo vystavovat nekomfortu a trošku ho potrápit. Pak mu dopřát spánek a regeneraci. Tělo má rádo tyhle impulzy a pravidelnost,“ řekla v rozhovoru pro Žena.cz s tím, že i duše má ráda rituály. A co se týká kosmetických produktů, má také jasno. „Sleduju korejskou kosmetiku, myslím si, že jsou úplně někde jinde. Je to asi nejlepší hydratace, kterou jsme měla možnost vyzkoušet,“ prozradila, co momentálně nechybí na její poličce v koupelně.
Velmi nespokojená je naopak s tím, jak dnes na mladé lidi působí svět sociálních sítí a jak to ovlivňuje jejich vnímání vlastního těla. „Vadí mi instagramový trend krásy. Myslím, že estetická chirurgie ztratila soudnost. Pro byznys jsou ochotní udělat věci, který ubližujou. Dobrý zákrok podle mě nemá být vidět. Mladý holky to nepotřebují, ale ony se kvůli tomu trápí. Je mi líto, že si deformují svojí identitu,“ je přesvědčená Kuchařová.
V minulosti byla ona sama obviněna z toho, že služeb plastické chirurgie sama využívá. Ona to ale vždy rázně popřela. „V minulosti se poukazovalo i na jiná místa mého těla a jsem si jistá, že takové výroky u rtů neskončí. Je to pravděpodobně přirozená reakce na úspěch mé osoby. Bavím se tím,” řekla před lety pro iDnes v reakci na komentáře, které se objevily, když zveřejnila svou fotografii z doby, kdy jí bylo pouhých 17 let. Nutno ale podotknout, že je tam opravdu těžko k poznání.