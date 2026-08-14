Pokud existuje doplněk, bez kterého si Dana Morávková svůj outfit jen stěží dokáže představit, je to kabelka. Její záliba v kabelkách je všeobecně dobře známá a z obyčejného módního doplňku se u ní dávno stal skutečný sběratelský kousek.
Dana Morávková módu umí jako málokdo. Tohle jsou její triky, které stojí za to okoukat
Věk je jen číslo. A v módě to platí dvojnásob. Herečka a moderátorka Dana Morávková, která letos oslavila 55. narozeniny, už řadu let dokazuje, že elegance, ženskost a osobitý styl rozhodně nejsou výsadou „dvacítek“. Módní rukopis staví na nadčasových kouscích, dobře zvolených proporcích a dokonale ladící kabelce, která dokáže každý outfit povýšit na další úroveň.
Pokud existuje doplněk, bez kterého si Dana Morávková svůj outfit jen stěží dokáže představit, je to kabelka. Její záliba v kabelkách je všeobecně dobře známá a z obyčejného módního doplňku se u ní dávno stal skutečný sběratelský kousek.
Její vášeň zašla dokonce tak daleko, že se pustila do navrhování vlastních kabelek pro tradiční českou značku. Nejvíce hrdá je na kolekci zdobenou křišťálovými kameny. Vedle českého designu si ale ráda dopřeje i luxusní nadčasové modely světových značek.
Morávková sama přiznává, že jejich počet už ani nedokáže odhadnout. Kabelky vybírá podle příležitosti, nálady i konkrétního outfitu a rozhodně neplatí, že by jeden oblíbený model nosila ke všemu. Právě naopak – kabelka je pro ni třešničkou na dortu, která dokáže celý vzhled spojit a dodat mu osobitost.
A právě v tom může být její styl inspirací i pro ostatní ženy. Nemusíte mít desítky kabelek – stačí několik kvalitních modelů, které umíte správně kombinovat. Černá kabelka pro elegantní příležitosti, neutrální model na každý den a jeden výraznější kousek, který dokáže oživit jednoduchý outfit, jsou základem, se kterým se dá pracovat téměř neomezeně.
Nadčasové kousky, které nestárnou
Módní trendy se mění každou sezonu, skutečný styl ale zůstává. Dana Morávková je toho skvělým důkazem. Ze svého šatníku oblečení nevyřazuje jen proto, že už není právě na vrcholu módní vlny. Některé kousky má doma dlouhá léta a stále je dokáže nosit s přehledem.
Ve své skříni má dokonce oblečení, které oblékala před mnoha lety jako legendární Andrea v seriálu Rodinná pouta. A co je nejlepší? Dodnes se do něj bez problémů vejde.
Malé módní triky, které umí velké věci
Její šatník stojí především na osvědčené klasice. Černá a bílá košile, dobře padnoucí džíny a nadčasový trenčkot – to jsou kousky, na které nedá dopustit. K tomu už stačí jen správná obuv, brýle a samozřejmě kabelka – a městský look je na světě.
Morávková je menšího vzrůstu, a tak dobře ví, jak si pomocí oblečení pohrát s proporcemi. Často stačí správná délka, vhodná obuv, výraznější pásek nebo právě dobře zvolená kabelka.
Podpatky jako tajná zbraň
Středně vysoké podpatky patří mezi její osvědčené pomocníky. Lodičky nebo sandály na klínku dokážou krásně prodloužit nohy, zvlášť v kombinaci s midi délkou šatů či sukní.
Nemusíte přitom sahat po závratně vysokých podpatcích. Pohodlný středně vysoký podpatek udělá stejnou službu a zároveň umožní pohodlně strávit celý den.
Zvýrazněte pas
Dalším jednoduchým trikem je pásek. A nemusí být vůbec nenápadný. Výrazný pásek přitáhne pozornost k pasu a pomůže vytvořit ženskou siluetu. Stejně jako kabelka navíc funguje jako detail, který může celý model naprosto dokonale pozvednout.
Pohodlí nemusí znamenat rezignaci na eleganci
Ani dny, kdy toužíte po maximálním pohodlí, nemusí znamenat rezignaci na styl. Skvělou volbou mohou být například splývavé saténové kalhoty s elastickým pasem.
Pohodlný střih, splývavý materiál a elegantní vzhled z nich dělají univerzální kousek. Přes den k nim můžete zvolit jednoduchou obuv a praktickou kabelku, večer pak celý model proměnit výraznějšími doplňky a elegantní kabelkou.
Brýle, šperky a klobouky. Detaily, které rozhodují
Kabelka sice patří mezi nejvýraznější doplňky Dany Morávkové, rozhodně ale není jediná. Herečka si potrpí také na brýle, šperky a pokrývky hlavy. Sluneční i dioptrické brýle jsou jedním z jejích poznávacích znamení. Herečka je doslova sbírá a přiznala, že doma jich má už téměř stovku.
Pečlivě je střídá podle nálady, oblečení i příležitosti. Správně zvolený tvar obrouček dokáže totiž změnit výraz obličeje a dodat outfitu požadovaný moderní šmrnc.
Zlato, perleť a klobouky
S létem také dostávají větší prostor výraznější doplňky, jako jsou slaměné klobouky, výrazné šperky ze zlata či perleti. K jednoduchým letním šatům pak stačí přidat správnou kabelku, nápadité brýle a šperk a z nenápadného modelu je rázem outfit, který působí promyšleně a luxusně, aniž by byl přeplácaný.