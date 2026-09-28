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Čokoládově hnědá jako základ podzimního šatníku: 10 outfitů, které fungují od září až do chladnějších dnů

Podzimní módní kombinace
Čokoládově hnědá se letos vrací jako jeden z nejvděčnějších odstínů podzimu a díky kombinaci s denimem, béžovou, smetanovou i černou dokáže dodat i jednoduchému outfitu mnohem sofistikovanější vzhled.Foto: Shutterstock – Xeniia X
Podzimní módní kombinace
Čokoládově hnědá se letos vrací jako jeden z nejvděčnějších odstínů podzimu a díky kombinaci s denimem, béžovou, smetanovou i černou dokáže dodat i jednoduchému outfitu mnohem sofistikovanější vzhled.Foto: Shutterstock – Xeniia X
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Čokoládově hnědá patří k nejvděčnějším barvám začátku podzimu. Působí měkčeji než černá, snadno se kombinuje s denimem, béžovou i smetanovou a dokáže pozvednout i velmi jednoduchý outfit. Inspirujte se deseti kombinacemi se svetry, saky, mokasíny i semišem, které fungují do práce i na víkend.

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Černá možná zůstane věčnou klasikou, ale pokud existuje barva, která dokáže podzimní outfit během několika vteřin změkčit a dodat mu luxusnější vzhled, je to čokoládově hnědá. Funguje podobně univerzálně jako černá, jen nepůsobí tak tvrdě. Skvěle si rozumí s denimem, smetanovou, béžovou i černou a stačí ji zopakovat na dvou či třech místech outfitu, aby celek vypadal promyšleně.

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Právě začátek podzimu je pro podobné kombinace ideální. Ráno už chceme svetr nebo sako, přes den ale stále není čas na těžké kabáty a zimní boty. Do hry proto vstupují lehké úplety, kašmírové svetry, mokasíny, semiš, rovné a širší džíny nebo klasická saka.

Výsledkem jsou jednoduché outfitové formule, které se dají nosit o víkendu i do kanceláře a většinu kousků lze mezi sebou snadno kombinovat.

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Čokoládově hnědá jako základ podzimního šatníku
Pruhy, sako a semišové dřeváky
Jedna z nejležérnějších podzimních formulí stojí na hnědém saku a pruhovaném tričku v odstínech čokoládové a smetanové. Rovné modré džíny celek odlehčují a semišové nazouváky spolu s velkou hnědou kabelkou dodávají outfitu nenucenější charakter. Ideální kombinace na víkend nebo neformální pracovní den.
Foto: mlewstyling – Instagram
Tentokrát je hlavním prvkem měkký hnědý polo svetr s kratšími rukávy. Díky tmavým džínům nepůsobí outfit příliš světlým dojmem a kožené mokasíny mu dodávají uhlazenější charakter. Velká semišová kabelka drží celou barevnou paletu pohromadě. Dobrá inspirace pro casual workwear, když nechcete sahat automaticky po saku.
Tady hraje hlavní roli kontrast dvou podzimních neutrálních tónů. Tmavě čokoládový svetr vytváří výrazný střed outfitu, zatímco světlý zavinovací kabát, béžové mokasíny a světlý denim jej zjemňují. Hnědá proplétaná kabelka propojuje světlé a tmavé odstíny. Výsledek působí elegantněji než klasická kombinace džínů a svetru, přesto zůstává pohodlný.
Základ tvoří hnědé oversized sako, jednoduchý top v podobném odstínu a modré rovné džíny. Samotná kombinace by byla velmi minimalistická, proto ji oživují leopardí baleríny. Právě zvířecí vzor funguje s hnědou překvapivě přirozeně a dodává neutrálnímu outfitu trochu charakteru, aniž by působil přeplácaně.
Čokoládová nemusí být kombinovaná jen s modrým denimem. Hnědošedý svetr s výstřihem do V je tady jedinou světlejší plochou mezi černými džínami, mokasíny, páskem a kabelkou. Výsledek působí čistě a dospěle a zároveň ukazuje, že hnědá s černou se rozhodně nemusí vzájemně vylučovat.
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Proč čokoládová funguje tak snadno

Největší výhodou hnědé je, že se nemusí nosit jako kompletní monochromatický look. Někdy stačí sako a boty, jindy svetr a kabelka nebo jen pásek, semišové mokasíny a jeden další detail. Právě opakování odstínu na několika místech způsobí, že i velmi jednoduché džíny a tričko vypadají jako záměrně vystavěný outfit.

Pokud chcete začít jen jedním kouskem, nejsnazší volbou bude hnědé sako, měkký svetr nebo semišové mokasíny. Všechny tři se snadno kombinují s věcmi, které už pravděpodobně v šatníku máte: modrými a černými džínami, bílým tričkem, béžovým kabátem nebo jednoduchým úpletem. Čokoládově hnědá tak nemusí znamenat nový šatník, spíš nový způsob, jak nosit ten stávající.

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Bydlení je soukromá věc. Tedy do chvíle, než o něm začnou mluvit Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková. Pak se z chrápání stává partnerská disciplína, z bunkru plnohodnotný kus nábytku a z Carrie Bradshaw finanční záhada. Druhý díl Prskavek je o domově, soužití a věcech, které vám realitní makléř při prohlídce rozhodně neřekne. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: autorský text

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