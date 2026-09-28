Černá možná zůstane věčnou klasikou, ale pokud existuje barva, která dokáže podzimní outfit během několika vteřin změkčit a dodat mu luxusnější vzhled, je to čokoládově hnědá. Funguje podobně univerzálně jako černá, jen nepůsobí tak tvrdě. Skvěle si rozumí s denimem, smetanovou, béžovou i černou a stačí ji zopakovat na dvou či třech místech outfitu, aby celek vypadal promyšleně.
Čokoládově hnědá jako základ podzimního šatníku: 10 outfitů, které fungují od září až do chladnějších dnů
Čokoládově hnědá patří k nejvděčnějším barvám začátku podzimu. Působí měkčeji než černá, snadno se kombinuje s denimem, béžovou i smetanovou a dokáže pozvednout i velmi jednoduchý outfit. Inspirujte se deseti kombinacemi se svetry, saky, mokasíny i semišem, které fungují do práce i na víkend.
Právě začátek podzimu je pro podobné kombinace ideální. Ráno už chceme svetr nebo sako, přes den ale stále není čas na těžké kabáty a zimní boty. Do hry proto vstupují lehké úplety, kašmírové svetry, mokasíny, semiš, rovné a širší džíny nebo klasická saka.
Výsledkem jsou jednoduché outfitové formule, které se dají nosit o víkendu i do kanceláře a většinu kousků lze mezi sebou snadno kombinovat.
Proč čokoládová funguje tak snadno
Největší výhodou hnědé je, že se nemusí nosit jako kompletní monochromatický look. Někdy stačí sako a boty, jindy svetr a kabelka nebo jen pásek, semišové mokasíny a jeden další detail. Právě opakování odstínu na několika místech způsobí, že i velmi jednoduché džíny a tričko vypadají jako záměrně vystavěný outfit.
Pokud chcete začít jen jedním kouskem, nejsnazší volbou bude hnědé sako, měkký svetr nebo semišové mokasíny. Všechny tři se snadno kombinují s věcmi, které už pravděpodobně v šatníku máte: modrými a černými džínami, bílým tričkem, béžovým kabátem nebo jednoduchým úpletem. Čokoládově hnědá tak nemusí znamenat nový šatník, spíš nový způsob, jak nosit ten stávající.
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Zdroj: autorský text