Patronkou letošního ročníku soutěže je Martina Blažena Boháčová, astroložka, spisovatelka a lektorka osobního rozvoje. „Finalistky 7. ročníku celostátní soutěže Miss Plus Size Modelky ČR 2026 se 4. července sešly v pražské restauraci Hostavický Vidlák. Zde probíhalo natáčení jejich oficiálních video medailonků, po kterém následovalo focení v nedalekém zámeckém parku. Celá akce se nesla v duchu elegance a emocí, pod dohledem nové patronky soutěže,“ přiblížil ředitel soutěže Radek Ahne.
Česko vybírá nejkrásnější plus size modelku. O korunku bojuje dvanáct žen, Miss sympatie je z Plzně
Sedmý ročník Miss Plus Size Modelky ČR míří do svého finále. Už začátkem června byla vyhlášena miss sympatie, kterou se stala Zuzana Mikolášková z Plzně. Začátkem července organizátoři představili 12 finalistek, které budou bojovat o korunku.
Všech 12 dívek během červencového setkání dostalo šaty na míru a exkluzivní šperky. „Finalistky se představily v šatech upravených na míru od hlavního partnera Butik La Silueta. Šaty si každá finalistka odnesla domů jako dárek. Dále dostaly ručně vyrobené šperky od tradiční jablonecké bižuterie JK3bijoux, navržené exkluzivně pro tuto příležitost. Příprava šatů a šperků na míru probíhala celý měsíc červen, aby bylo zajištěno, že každé finalistce perfektně padnou a zdůrazní její krásu. O profesionální make-up a vizáž se postarala vizážistka soutěže Iveta Mahutová. Styling finalistek měla na starosti Veronika Coufalová, módní stylistka, terapeutka a autorka projektu Plus Size Life. Patronka soutěže Martina Blažena Boháčová věnovala vítězkám ceny zaměřené na osobní rozvoj v podobě osobních horoskopů, knihy Horoskopy 2027 a tematického CD,“ popsal Radek Ahne.
Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR dlouhodobě podporuje různorodost a sebevědomí žen s plnějšími tvary. O vítězce letošního šestého ročníku Miss Plus Size Modelky 2026 rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování. To probíhá od 7. července do 30. listopadu na internetových stránkách soutěže.
Miss sympatie je z Plzně
Sedmý ročník soutěže Miss Plus Size Modelky ČR už zná držitelku titulu Miss sympatie. Stala se jí Zuzana Mikolášková z Plzně, která na sebe upozornila bezprostředností, přirozeným projevem a výraznou energií.
Mezi finalistkami patří k ženám, které si dokážou získat pozornost nejen vzhledem, ale také vystupováním před objektivem. Během oficiálního focení i natáčení medailonků působila sebejistě a uvolněně.
„Zuzana zaujala na první pohled svou přirozenou energií, otevřeným úsměvem a velmi příjemným vystupováním. Během oficiálního focení a natáčení video medailonků ukázala sebevědomý projev, přirozenou ženskost a schopnost působit před kamerou naprosto uvolněně. Její osobnost působí přátelsky, autenticky a zároveň velmi výrazně,“ sdělil ředitel soutěže Radek Ahne.