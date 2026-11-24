Brože mají za sebou velmi dlouhou historii. V 16. století sice sloužily především jako praktické spínadlo oděvů, postupem času se z nich ale stal oblíbený šperk a výrazný módní doplněk. Ve viktoriánské éře navíc získaly symbolický význam. Vyjadřovaly lásku, přátelství i vzpomínku na blízké. Také proto často měly podobu srdcí, uzlů, rukou nebo šperků z onyxu.
Brože hlásí velký návrat. Tentokrát se ale nosí jinak než připnuté na klopě saka
Ještě donedávna si většina z nás brož spojovala spíš se starou šperkovnicí, ve které se ukrývaly rodinné poklady, nebo se stylem našich prababiček. Letos se ale karta obrací. V podzimních a zimních kolekcích pro rok 2026 se tento trochu neprávem pozapomenutý doplněk vrací na výsluní. A jak ukazují aktuální přehlídky, rozhodně už nejde o šperk, který by působil staromódně.
Brože mají za sebou velmi dlouhou historii. V 16. století sice sloužily především jako praktické spínadlo oděvů, postupem času se z nich ale stal oblíbený šperk a výrazný módní doplněk. Ve viktoriánské éře navíc získaly symbolický význam. Vyjadřovaly lásku, přátelství i vzpomínku na blízké. Také proto často měly podobu srdcí, uzlů, rukou nebo šperků z onyxu.
Jejich současný návrat souvisí mimo jiné s tím, že se móda postupně odklání od minimalismu a nenápadného luxusu. Stále větší prostor dostávají výrazné doplňky, osobitost a chuť trochu experimentovat. Svou roli hraje také obliba historických seriálů, které znovu připomínají eleganci a půvab šperků z minulých dob. Brož má navíc oproti mnoha jiným doplňkům jednu výhodu, nabízí totiž spoustu možností, jak ji nosit a přizpůsobit tak vlastnímu stylu.
Na přehlídkách pro podzim a zimu 2026 dostaly brože nejrůznější podoby a často za nimi stály i osobní příběhy. Objevily se například astrologické motivy v podobě lva nebo raka, které odkazovaly na znamení zvěrokruhu a rodinnou historii módního domu.
Velkou pozornost si získaly také motivy inspirované přírodou. Návrháři pracovali s rybami, koťaty, veverkami a motýly, ale také se zlatými vážkami, kaméliemi nebo granátovými jablky. Vedle nich se objevily látkové kokardy inspirované jezdeckými stuhami i hvězdicovité brože připomínající ozdobné dárkové mašle. Výběr je opravdu pestrý a vedle klasických šperkařských motivů se do popředí dostávají i hravější a méně obvyklé kousky.
Zapomeňte na klopu saka
Proměnil se nejen vzhled broží, ale také způsob, jakým je nosit. Klasické umístění na klopě saka nebo večerního smokingu samozřejmě zůstává, návrháři ale ukazují, že se nemusíme držet žádných pevných pravidel.
Brože se tak objevují na ramenou, výstřizích mikin s kapucí, poutkách kalhot nebo vysoko na límci roláku. Zajímavě vypadají také připnuté na šátku či kabelce. Některé modely lze navíc díky jejich zapínání doplnit řetízkem a nosit jako originální přívěsek. Možností je zkrátka mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
Brože si ale nacházejí cestu také do pánské módy. Na společenských akcích a červeném koberci doplňují klasické obleky a smokingy, kterým dodávají trochu osobitější charakter. Stále častěji po nich sahají i mladší muži, kteří se nebojí výrazných doplňků.
A pokud zrovna žádný zajímavý kousek nevlastníte, zkuste si ho opatřit udržitelně. Objevit něco zajímavého můžete třeba ve starožitnictví. Právě starší šperky mají často osobité zpracování a kouzlo, které se u současné sériové výroby hledá jen těžko.