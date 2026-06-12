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Boho styl není jen pro mladé. Po padesátce dokáže omladit šatník a lichotit postavě

Boho
Otevřené boty v boho stylu
Top s výšivkou
Espadrilky
Sukně s výšivkou
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20 fotografií
Boho |
Foto: F&F
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Líbí se vám boho styl, jeho rozevlátost a příslib nekonečné letní pohody, ale v hlavě vám pořád tiše šeptá hlásek, že je to móda jen pro mladé? Pryč s takovými úvahami! Boho styl je totiž pro ženy nad 50 let jako stvořený. Dokáže spojit pohodlí s přirozenou elegancí a přidat k nim jemný umělecký šmrnc, který s věkem získává na hloubce a osobitosti.

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Bohémská móda je totiž především oslavou individuality, která zcela překračuje věkové hranice, a pro zralé ženy představuje ideální způsob, jak vyjádřit svou kreativitu a zároveň si dopřát maximální komfort. Nejde o to přidávat do šatníku další a další kusy, ale spíše o vědomé rozhodnutí „vybírat si lépe, ne více.

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Tento styl ale není jen o oblečení, je to vyjádření svobody a uvolněného životního stylu, který do vašeho šatníku vnese autenticitu a lehkost. Pro ženy nad 50 let je boho ideální volbou, protože sází na siluety, které jsou laskavé k tělu, umožňují svobodný pohyb a působí přirozeně lichotivě bez zbytečné snahy. 

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Navíc je tento styl neuvěřitelně inkluzivní – nezáleží na tom, zda máte postavu typu přesýpací hodiny, nebo jste spíše drobná; správně zvolené boho kousky dodají každé ženě mladistvý elán a eleganci. Nejdůležitější je cítit se sebevědomě, uvolněně a vyzařovat dobrou energii skrze módu, která vás nebude svazovat.

Kabelka
Kabelky z přírodních materiálů jsou na léto jako stvořené.
Foto: Deichmann

1. Vsaďte na ušlechtilé a prodyšné materiály

Základem úspěchu v tomto věku není kvantita, ale kvalita. Vyhněte se levným a beztvarým syntetikám. Místo toho hledejte len, bavlnu, hedvábí nebo jemnou viskózu. Tyto látky nejenže působí luxusněji, ale jsou prodyšné, krásně splývají a drží svůj tvar po celý den.

2. Kouzlo rozevlátých siluet, které lichotí

Boho styl oslavuje pohyb a volnost. Zaměřte se na střihy, které postavu jemně zahalují:

  • Maxi šaty a sukně: Jsou pilířem boho šatníku a sluší všem typům postavy, ať už jste drobná, nebo s křivkami.
  • Široké kalhoty (Palazzo): Nabízejí maximální komfort a v kombinaci s vypasovanějším topem vytvářejí vyváženou a moderní siluetu.
  • Tuniky a volné halenky: Skvěle skryjí problematické partie a dodají vám uměleckou eleganci.
Boho styl
Boho styl je synonymem léta a pohody. A navíc lichotí postavě.
Foto: M.J.

3. Paleta barev a vzorů

Boho miluje potisky, a není nikde psáno, že po padesátce si je nemůžete dovolit. Pokud ale preferujete střídmější  eleganci, vsaďte na zemité tóny – olivovou, terakotu, velbloudí hnědou nebo námořnickou modř. Tyto barvy působí klidně a vyzrálým ženám velmi lichotí.

  • Vzory: Volte raději jemnější květinové motivy nebo geometrické a etno vzory.
  • Tip: Nebojte se ani drahokamových barev, jako je smaragdová či safírová, které krásně rozzáří pleť.

4. Vrstvení a detaily, které tvoří celek

To, co dělá boho styl skutečně osobitým, jsou detaily.

  • Vrstvěte s rozumem: Přes šaty přehoďte lehké kimono, vestu nebo džínovou bundu pro moderní kontrast a ochranu před změnami teplot.
  • Doplňky: Vyberte si jeden nebo dva výrazné kousky – pletenou kabelku z ratanu, slaměný klobouk nebo vrstvené náhrdelníky z přírodních materiálů jako je dřevo a kameny.
  • Obuv: Vsaďte na pohodlí v podobě kožených sandálů, espadrilek nebo kotníkových bot v retro stylu.
Otevřené boty v boho stylu
Espadrilky
Otevřené boty v boho stylu
Pantofle v boho stylu
Zobrazit
20 fotografií

5. Sebevědomí jako nejlepší doplněk

Boho styl vypadá nejlépe, když působí nenuceně a uvolněně. Nemusíte vypadat dokonale upraveně – nechte rukávy přirozeně ohrnuté a užívejte si svobodu pohybu. Nejdůležitější je, abyste se cítila svá. Vaše sebejistota a vnitřní klid budou zářit víc než jakýkoliv módní výstřelek. A nebojte se experimentovat, boho móda a léto jsou k tomu jako stvořené!

VIDEO: Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje.

Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje. | Video: Daniela Písařovicová

Zdroje: fromyourtrails.comolderin.comlifestylefifty.comboho-dress.com

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