Bohémská móda je totiž především oslavou individuality, která zcela překračuje věkové hranice, a pro zralé ženy představuje ideální způsob, jak vyjádřit svou kreativitu a zároveň si dopřát maximální komfort. Nejde o to přidávat do šatníku další a další kusy, ale spíše o vědomé rozhodnutí „vybírat si lépe, ne více“.
Líbí se vám boho styl, jeho rozevlátost a příslib nekonečné letní pohody, ale v hlavě vám pořád tiše šeptá hlásek, že je to móda jen pro mladé? Pryč s takovými úvahami! Boho styl je totiž pro ženy nad 50 let jako stvořený. Dokáže spojit pohodlí s přirozenou elegancí a přidat k nim jemný umělecký šmrnc, který s věkem získává na hloubce a osobitosti.
Tento styl ale není jen o oblečení, je to vyjádření svobody a uvolněného životního stylu, který do vašeho šatníku vnese autenticitu a lehkost. Pro ženy nad 50 let je boho ideální volbou, protože sází na siluety, které jsou laskavé k tělu, umožňují svobodný pohyb a působí přirozeně lichotivě bez zbytečné snahy.
Navíc je tento styl neuvěřitelně inkluzivní – nezáleží na tom, zda máte postavu typu přesýpací hodiny, nebo jste spíše drobná; správně zvolené boho kousky dodají každé ženě mladistvý elán a eleganci. Nejdůležitější je cítit se sebevědomě, uvolněně a vyzařovat dobrou energii skrze módu, která vás nebude svazovat.
1. Vsaďte na ušlechtilé a prodyšné materiály
Základem úspěchu v tomto věku není kvantita, ale kvalita. Vyhněte se levným a beztvarým syntetikám. Místo toho hledejte len, bavlnu, hedvábí nebo jemnou viskózu. Tyto látky nejenže působí luxusněji, ale jsou prodyšné, krásně splývají a drží svůj tvar po celý den.
2. Kouzlo rozevlátých siluet, které lichotí
Boho styl oslavuje pohyb a volnost. Zaměřte se na střihy, které postavu jemně zahalují:
- Maxi šaty a sukně: Jsou pilířem boho šatníku a sluší všem typům postavy, ať už jste drobná, nebo s křivkami.
- Široké kalhoty (Palazzo): Nabízejí maximální komfort a v kombinaci s vypasovanějším topem vytvářejí vyváženou a moderní siluetu.
- Tuniky a volné halenky: Skvěle skryjí problematické partie a dodají vám uměleckou eleganci.
3. Paleta barev a vzorů
Boho miluje potisky, a není nikde psáno, že po padesátce si je nemůžete dovolit. Pokud ale preferujete střídmější eleganci, vsaďte na zemité tóny – olivovou, terakotu, velbloudí hnědou nebo námořnickou modř. Tyto barvy působí klidně a vyzrálým ženám velmi lichotí.
- Vzory: Volte raději jemnější květinové motivy nebo geometrické a etno vzory.
- Tip: Nebojte se ani drahokamových barev, jako je smaragdová či safírová, které krásně rozzáří pleť.
4. Vrstvení a detaily, které tvoří celek
To, co dělá boho styl skutečně osobitým, jsou detaily.
- Vrstvěte s rozumem: Přes šaty přehoďte lehké kimono, vestu nebo džínovou bundu pro moderní kontrast a ochranu před změnami teplot.
- Doplňky: Vyberte si jeden nebo dva výrazné kousky – pletenou kabelku z ratanu, slaměný klobouk nebo vrstvené náhrdelníky z přírodních materiálů jako je dřevo a kameny.
- Obuv: Vsaďte na pohodlí v podobě kožených sandálů, espadrilek nebo kotníkových bot v retro stylu.
5. Sebevědomí jako nejlepší doplněk
Boho styl vypadá nejlépe, když působí nenuceně a uvolněně. Nemusíte vypadat dokonale upraveně – nechte rukávy přirozeně ohrnuté a užívejte si svobodu pohybu. Nejdůležitější je, abyste se cítila svá. Vaše sebejistota a vnitřní klid budou zářit víc než jakýkoliv módní výstřelek. A nebojte se experimentovat, boho móda a léto jsou k tomu jako stvořené!