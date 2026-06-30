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Bílé bermudy jsou letní uniforma žen s vkusem. Vypadají draze, lichotí postavě a unosíte je všude

Bílé bermudy jsou letní kousek, který dokáže lichotit postavě, působit elegantněji než klasické kraťasy a přitom zůstat pohodlný od kanceláře až po dovolenou.
Bílé bermudy jsou letní kousek, který dokáže lichotit postavě, působit elegantněji než klasické kraťasy a přitom zůstat pohodlný od kanceláře až po dovolenou.Foto: Žena.cz
Bílé bermudy jsou letní kousek, který dokáže lichotit postavě, působit elegantněji než klasické kraťasy a přitom zůstat pohodlný od kanceláře až po dovolenou.
Bílé bermudy jsou letní kousek, který dokáže lichotit postavě, působit elegantněji než klasické kraťasy a přitom zůstat pohodlný od kanceláře až po dovolenou.Foto: Žena.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bílé lněné šortky v bermudové délce patří k těm kouskům, které v létě udělají nejvíc práce za nejméně námahy. Jsou vzdušné, pohodlné, elegantnější než klasické krátké šortky a dají se nosit od rána do večera. Právě proto se z nich stal jeden z nejpraktičtějších základů letního šatníku.

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V létě nechceme dělat kompromisy mezi pohodlím a stylem. Právě proto se bílé lněné šortky nebo bermudy staly jedním z nejpraktičtějších kousků sezony. Jsou vzdušné, snadno se kombinují a při správném střihu působí mnohem elegantněji než klasické krátké kraťasy. Umí nahradit letní kalhoty, odlehčit kancelářský outfit i vytvořit základ prázdninového stylingu, který nepůsobí prvoplánově. Stačí zvolit lichotivou délku, kvalitnější materiál a pár promyšlených doplňků – a z obyčejných bílých šortek se rázem stane kousek, po kterém budete sahat celé léto.

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Délka rozhoduje

Nejvíc lichotivá bývá ta, která končí několik centimetrů nad koleny, případně těsně u kolen. Díky tomu nepůsobí nohy příliš odhaleně a zároveň opticky prodlužují. Lépe než modely, které končí v nejširší části stehen. Pokud máte silnější stehna nebo nechcete na tuto partii zbytečně upozorňovat, vyhněte se kombinaci těsných šortek s délkou do půlky stehen. Volnější bermudový střih je mnohem milosrdnější, protože tělo neobepíná, ale jen kopíruje jeho linii.

Pas hraje prim

Ideální je vyšší nebo alespoň středně vysoký pas, který hezky vytvaruje siluetu a opticky prodlouží spodní polovinu těla. Když k němu přidáte zastrčené tričko, žebrovaný top nebo košili jen částečně zasunutou vpředu, okamžitě vznikne upravenější proporce. Postava díky tomu nepůsobí useknutě a šortky nevytvářejí dojem, že jste si jen oblékla první pohodlný kus ze skříně.

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Střih by měl být rovný, lehce rozšířený nebo jemně áčkový. Příliš úzké bílé šortky často zvýrazní vše, co nechceme, a navíc mohou působit lacině. Naopak model s puky, sklady nebo čistě tvarovaným pasem vypadá elegantněji a připomíná zkrácenou verzi letních kalhot. To je přesně ten efekt, který chcete: pohodlí šortek, ale vzhled upraveného outfitu.

Na materiálu záleží

Len je na léto ideální materiál hlavně proto, že dýchá. V horku je příjemnější než umělé materiály, nepřilepí se tolik na tělo a přirozeně propouští vzduch. Ano, mačká se – ale u lnu to není chyba, spíš součást jeho charakteru. Právě lehce pomačkaný vzhled mu dodává prázdninovou nenucenost. Pokud chcete, aby šortky působily uhlazeněji, hledejte směs lnu s bavlnou nebo viskózou. Takový materiál si zachová vzdušnost, ale bude o něco měkčí a méně náchylný k výrazným skladům.

Bílá barva je v létě mimořádně vděčná. Působí čistě, svěže a draze, navíc se kombinuje prakticky se vším. S modrobílou košilí vytvoří městský business-casual look, s hnědou košilí a slaměnou kabelkou zase elegantní outfit na kolonádu, s jednoduchým tričkem a šátkem v pase prázdninový styling na oběd. Stačí měnit doplňky a jedny šortky zvládnou několik různých situací.

Praktický tip: U bílých šortek si vždy zkontrolujte průsvitnost. Nejlépe funguje pevnější len nebo podšívka v přední části. Spodní prádlo volte hladké a tělové, nikoli bílé. To bývá pod bílým oblečením paradoxně víc vidět. Důležité jsou i kapsy. Pokud se na bocích rozevírají nebo dělají boule, velikost je pravděpodobně malá nebo střih nesedí na vaši postavu.

Nespočet kombinací

Možnosti kombinování jsou u bílých lněných bermud překvapivě široké, proto se vyplatí nebrat je jen jako dovolenkový kousek. Nejlépe funguje pět jednoduchých kombinací, které pokryjí většinu letních situací: s pruhovanou košilí a slingback botami vytvoří svěží outfit do kanceláře, s tílkem, pantoflemi a slaměnou kabelkou uvolněný look na volný čas, s bílým tričkem a šátkem uvázaným v pase elegantní styling na prázdninový oběd, s rozepnutou hnědou košilí a koženými sandály ideální kombinaci na kolonádu nebo promenádu a s jednoduchým topem, páskem a výraznějšími šperky večernější variantu na drink či večeři. 

Pokud si tedy letos pořídíte jen jedny letní kraťasy, vyplatí se vybrat právě takové, které zvládnou všech pět těchto rolí – od města přes kancelář až po dovolenou. Inspirujte se v galerii. 

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Lněné šortky do kanceláře? S košilí a elegantními doplňky působí svěže i profesionálně

Business šortky do kanceláře
Business outfit: Šortky - Stradivarius; Košile - Marks & Spencer; Taška s příčným popruhem - LIU JO; Baleríny s otevřenou patou - FURLAFoto: Žena.cz

Lněné šortky se do kanceláře hodí ve chvíli, kdy mají čistý střih, vyšší pas a elegantní délku ke kolenům – nepůsobí pak volnočasově, ale jako lehčí letní alternativa klasických kalhot. V tomto outfitu fungují skvěle právě díky kontrastu s modrobílou pruhovanou košilí, která celku dodává business charakter a lehce pánský, uvolněný šmrnc. Hnědé špičaté slingback boty outfit opticky zjemňují a drží ho v elegantní rovině, zatímco malá kabelka s řetízkem přidává ženský detail. Výsledkem je svěží letní kancelářský look, který je pohodlný, ale pořád působí upraveně a promyšleně.

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