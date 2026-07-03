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Bere Vary ještě někdo vážně? Na červeném koberci nechybí extravagance, elegance, nevkus i módní přešlapy

Aňa Geislerová
Aňa GeislerováFoto: HerminaPress
Aňa Geislerová
Aňa GeislerováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Karlovarský festival je sice symbolem filmu a noblesy, červený koberec ale každoročně ukazuje i druhou tvář slavné události. Vedle dokonalé elegance se na něm objevují modely, které budí rozpaky, zvedají obočí a vyvolávají otázku, zda jde ještě o módu, nebo jen o snahu za každou cenu zaujmout.

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Karlovarský filmový festival má pověst společenské události, kde se potkává film, noblesa a velká večerní móda. Jenže červený koberec už dávno není jen přehlídkou elegantních rób a dokonale padnoucích smokingů. Každý rok se na něm objeví i modely, které vyvolají rozruch dřív, než jejich nositelé stačí dojít k fotografům.

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Některé outfity sází na odvahu, originalitu a promyšlený styling, jiné působí spíš jako snaha šokovat za každou cenu. Průsvitné materiály, hluboké výstřihy, extravagantní střihy, výrazné barvy i kousky, u kterých se diváci ptají, zda šlo o módní odvahu, nebo obyčejný přešlap. Právě proto se karlovarská móda sleduje téměř stejně napjatě jako samotné filmové premiéry.

V naší galerii jsme se zaměřili i na outfity, které na červeném koberci rozhodně nezapadly. Některé právem sklidily obdiv, jiné rozpaky a další vyvolaly debaty, jestli si festivalová noblesa nezaslouží trochu větší respekt.

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Dustin Hoffman

Největší hvězdou zahájené 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu V Karlových Varech je americký herec Dustin Hoffman.

Dustin Hoffman
Foto: HerminaPress
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