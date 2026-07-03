Karlovarský filmový festival má pověst společenské události, kde se potkává film, noblesa a velká večerní móda. Jenže červený koberec už dávno není jen přehlídkou elegantních rób a dokonale padnoucích smokingů. Každý rok se na něm objeví i modely, které vyvolají rozruch dřív, než jejich nositelé stačí dojít k fotografům.
Bere Vary ještě někdo vážně? Na červeném koberci nechybí extravagance, elegance, nevkus i módní přešlapy
Karlovarský festival je sice symbolem filmu a noblesy, červený koberec ale každoročně ukazuje i druhou tvář slavné události. Vedle dokonalé elegance se na něm objevují modely, které budí rozpaky, zvedají obočí a vyvolávají otázku, zda jde ještě o módu, nebo jen o snahu za každou cenu zaujmout.
Některé outfity sází na odvahu, originalitu a promyšlený styling, jiné působí spíš jako snaha šokovat za každou cenu. Průsvitné materiály, hluboké výstřihy, extravagantní střihy, výrazné barvy i kousky, u kterých se diváci ptají, zda šlo o módní odvahu, nebo obyčejný přešlap. Právě proto se karlovarská móda sleduje téměř stejně napjatě jako samotné filmové premiéry.
V naší galerii jsme se zaměřili i na outfity, které na červeném koberci rozhodně nezapadly. Některé právem sklidily obdiv, jiné rozpaky a další vyvolaly debaty, jestli si festivalová noblesa nezaslouží trochu větší respekt.
Dustin Hoffman
Největší hvězdou zahájené 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu V Karlových Varech je americký herec Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman
Největší hvězdou zahájené 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu V Karlových Varech je americký herec Dustin Hoffman.
Jitka Čvančarová
Každý rok se netrpělivě čeká na to, jaký model vynese Jitka Čvančarová.
Daniela Peštová a Pavol Habera
Ani letos nechyběla modelka Daniela Peštová a její manžel, slovenský zpěvák Pavol Habera.
Dagmar Havlová
Kryštof Mucha
Mezi prvními se na červeném koberci objevil ředitel filmového festivalu Kryštof Mucha. Ten i letos oblékl manžetové knoflíčky od zesnulého prezidenta Jiřího Bartošky. „Věřím, že to tady pohlídá,“ řekl se vzpomínkou na Bartošku.
Hana Vagnerová
Hana Vagnerová vynesla model Borise Kráľe. Krajka má vkusný květinový motiv v pudrovém odstínu a je protkávaná zlatou nití. Jemné, decentní fluorescenční odlesky dodávají materiálu lehkost a hloubku. K jemnému, lehce strukturovanému modelu Hana zvolila výrazné šperky. „Pro Hanu Vagnerovou jsem vytvořil speciálně model na míru pro zahájení 60. KVIFF na červený koberec. Po několika večerních šatech s velkou sukní jsme se rozhodli pro úplnou změnu. Tentokrát jsem pro ni vytvořil jemné průhledné šaty z krajky, které jsou našité na tělovém korzetu, který formuje siluetu, ale není vidět,” uvedl slovenský návrhář. „Hanku oblékám na galavečer už poněkolikáté a pokaždé mám z toho velkou radost. Potěšila mě také letošní změna celkového střihu i charakteru outfitu. I když naše tradiční silueta Hance opravdu moc sluší a lichotí, je to pro nás oba příjemné osvěžení. Moc si vážím Hančiny odvahy, energie a sebevědomí, kterými vždy neskutečně rozzáří a pozvedne každý červený koberec a každý model s ní ožije,” dodal Kráľ.
Petra Nesvačilová
Petra Nesvačilová ke svému outfitu zvolila diamantový náhrdelník v hodnotě 299 tisíc korun, diamantové náušnice za bezmála 100 tisíc korun a diamantové náušnice 49 tisíc korun. Všechny šperky pochází z dílny značky Klenoty Aurum.
Aňa Geislerová
Mezi největší hvězdy pravidelně patří herečka Aňa Geislerová.
Jana Plodková a Berenika Kohoutová
Jana Plodková dorazila po boku kamarádky Bereniky Kohoutové. Na zahajovací ceremoniál a červený koberec Jana Plodková oblékla korzetové šaty, které jí na míru ušil z vanilkového hedvábí slovenský designer Boris Kráľ. Šaty mají jednoduchý, ale propracovaný korzetový střih. Hedvábí je protkávané zlatým lurexem, který látce dodává jemný zlatistý odlesk. „Během celého procesu jsme šaty konzultovali s Janinou dvorní stylistkou Lenkou Kermes. Na šatech jsou našité ručně vyšívané nášivky, které vznikly speciálně pro tyhle šaty. Jsou to symboly, které vycházejí z mých předešlých kolekcí. Nášivky mají vnést do outfitu jistou dávku hravosti, nadsázky a na první pohled jednoduchou siluetu trochu rozbít,” popsal Kráľ.
Andrea Bartošková, Marek Eben
Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea Bartošková dorazila v doprovodu moderátora Marka Ebena.