Základem outfitu je dvouřadé sako s výraznými rameny a projmutým pasem, pod kterým Monika Babišová zvolila jednoduchý hnědý top s hlubším výstřihem do V. Následují velmi široké kalhoty ve stejném odstínu, tělové lodičky a malá hnědá kabelka. Výsledkem je téměř kompletní tón v tónu styling, který nepůsobí nudně právě díky rozdílným střihům a výrazným doplňkům.
Babišová u voleb vsadila na luxusní minimalismus. Zlaté šperky přitáhly pozornost
Monika Babišová dorazila v pátek 9. října k volební urně v Průhonicích po boku manžela Andreje Babiše a tentokrát vsadila na kombinaci, která je na podzim téměř sázkou na jistotu: čokoládově hnědou od hlavy až k patě. Místo nenápadného civilního modelu ale zvolila výrazně střižený kalhotový kostým a doplnila ho masivními zlatými šperky.
Hnědá byla dobrá volba
Pro podobnou příležitost je kalhotový kostým velmi dobrým řešením. Volební místnost není večerní společenská akce, zároveň ale Babišová dobře ví, že ji budou sledovat fotografové. Oblek působí dostatečně reprezentativně, aniž by sklouzl k večerní róbě nebo přehnané slavnostnosti.
Klíčová je samotná čokoládová. Je měkčí než černá, na podzim přirozená a ve spojení se zlatem získává luxusnější nádech. Navíc má Babišová všechny tři hlavní vrstvy ve velmi podobné barvě, takže postavu zbytečně opticky nerozděluje. Silná ramena vytvářejí jasnou siluetu, projmutí saka zvýrazňuje pas a široké nohavice dávají modelu současnější podobu.
Největší pozornost na fotografiích přitahuje masivní zlatý náhrdelník složený z opakujících se organických článků. K němu Babišová přidala výrazné vroubkované náušnice, několik prstenů a na zápěstí další zlatě působící doplňky.
Zajímavé jsou zejména náušnice. Tvarem, několika zaoblenými žebry i velikostí velmi silně připomínají model Slice Earrings od Bottega Veneta. Ten je vyroben ze sterlingového stříbra s povrchovou úpravou z 18karátového zlata a značka ho aktuálně nabízí za 750 eur, tedy přibližně 18 tisíc korun.
Také náhrdelník nese velmi výrazný rukopis značky Bottega Veneta. Nejbližší podobu má ke staršímu modelu Drop Necklace, který je tvořen plastickými zlatými články a v provedení ze stříbra pozlaceného 18karátovým zlatem se prodával za 2 000 eur, tedy zhruba 49 tisíc korun.
Jediným skutečným problémem jsou kalhoty
Zatímco barva, střih saka a celková silueta fungují velmi dobře, spodní část modelu má slabinu. Kalhoty jsou příliš dlouhé. Na fotografiích se látka výrazně hromadí přes nárt a při chůzi po dlažbě se nohavice lámou v několika záhybech.
U takto širokých kalhot je délka zásadní. Ideálně mají téměř zakrýt botu, ale zároveň by měly spadat v jedné čisté linii. Tady několik centimetrů navíc ubírá jinak velmi přesně vystavěnému kostýmu na eleganci.
Druhá, už mnohem subjektivnější výhrada směřuje ke šperkům. Samotný náhrdelník je natolik dominantní, že by zvládl celý look prakticky sám. V kombinaci s velkými náušnicemi, hodinkami, náramky a několika prsteny už se outfit dostává blízko hranice, kdy doplňky soupeří samy mezi sebou. Menší náušnice nebo čistší zápěstí by nechaly náhrdelník vyznít moderněji.
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