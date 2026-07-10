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Aňa Geislerová ovládla molo ve Varech. V rudém modelu by jí padesátku hádal málokdo

Anna Geislerová
Aneta Vignerová
Veronika Kašáková
Alžběta Zea Ferencová
Anna Mercedes Čtvrtníčková
Zobrazit
52 fotografií
Anna Geislerová |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Karlovy Vary znovu ožily módou. Mlýnská kolonáda se tentokrát proměnila v přehlídkové molo značky Anamé, která pro jubilejní 60. ročník filmového festivalu připravila speciální fashion show. Publikum vidělo nejen premiéru nové kolekce, ale také výběr modelů z dosavadní tvorby značky.

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Už před začátkem přehlídky se okolí kolonády začalo plnit známými tvářemi, hosty festivalu i milovníky módy. Mezi příchozími nechyběla modelka a ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko, kterou doprovodila skupina mladých půvabných žen. Na jejich outfitech převládala především černá, na kterou vsadily také influencerka Dominique Alagia nebo modelka Andrea Bezděková.

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Opačným směrem se vydala houslistka Markéta Muzikářová, která zvolila světlý model. Pozornost na sebe strhla rovněž Nikol Moravcová, jejíž zlatý outfit mezi ostatními hosty doslova zářil.

Mlýnská kolonáda se tentokrát proměnila v přehlídkové molo značky Anamé
Nikol Moravcová
Foto: HerminaPress
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Módní podívanou si ale nenechali ujít ani známí muži. Do publika usedl moderátor a novinář Čestmír Strakatý, dorazil také Jan Tuna nebo scenárista Petr Kolečko. Právě pro něj měla přehlídka osobnější rozměr, protože se na mole objevila jeho manželka Aneta Vignerová. V výrazném rudém modelu patřila k nejvýraznějším ženám večera.

Mlýnská kolonáda se tentokrát proměnila v přehlídkové molo značky Anamé
Aneta Vignerová
Foto: HerminaPress

Na přehlídkovém mole se představila také Veronika Kašáková, která se po něm pohybovala s jistotou zkušené modelky. Anamé však do show zapojilo i osobnosti, které se běžně věnují jiným profesím. Roli modelek si tak vyzkoušely moderátorka Lucie Výborná nebo herečka Anna Mercedes Čtvrtníčková, dcera Petra Čtvrtníčka.

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Jednou z největších hvězd přehlídky byla Aňa Geislerová

Dlouholetá ambasadorka značky L´Oréal Paris předvedla červený třpytivý model a bylo znát, že si pozornost publika i samotnou chůzi po mole užívá. Svým vystupováním a energií navíc připomněla, že věk je v jejím případě skutečně jen číslo. Jen málokdo by při pohledu na ni hádal, že letos slaví padesáté narozeniny.

Mlýnská kolonáda se tentokrát proměnila v přehlídkové molo značky Anamé
Anna Geislerová
Foto: HerminaPress
Nikol Moravcová
Lucie Výborná
Lenka Graf
Hana Dvorská
Zobrazit
52 fotografií

Přehlídka značky Anamé nebyla jen prezentací nové kolekce. Stala se také společenskou událostí, která propojila svět módy, filmu, médií a známých osobností a na několik desítek minut proměnila karlovarskou kolonádu v jedno z nejstylovějších míst festivalu.

VIDEO: Přehlídka Pipkové Loudové plná nemodelek. Zářily Kostková, Žilková, i Absolonová

Přehlídka Pipkové Loudové plná nemodelek. Zářily Kostková, Žilková, i Absolonová | Video: Jana Harmáčková

Zdroj: autorský text

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