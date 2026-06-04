V módním světě se padesátka často nesprávně interpretuje jako čas, kdy by žena měla začít „brzdit“. Veronika Štěrbová, která za šestnáct let své praxe oblékala nespočet žen, se denně setkává s větami typu: „To už se na mě nehodí“ nebo „To si ve svém věku nemůžu dovolit“. Podle ní je to však největší chyba, jakou může žena udělat.
30 outfitů z deseti kusů oblečení: Návrhářka radí, jak si po padesátce sestavit dokonalý šatník
Padesátka jako zaklínadlo neviditelnosti? Omyl! Právě tento věk je pro mnoho žen zlomový – otevírá totiž prostor pro trochu té zdravé sobeckosti, sebelásky a klidně i to, že se plácnou přes kapsu a pořídí si nový kvalitní šatník, který ubere roky, podtrhne osobnost a dodá tolik potřebné sebevědomí. Jak na to a co by v něm rozhodně nemělo chybět, poradí módní návrhářka Veronika Štěrbová.
Mnoho žen pod vlivem společenských předsudků začne odmítat výraznější barvy i střihy a dobrovolně sahá po nenápadných kouscích, aby splynuly s davem. „Móda je velmi individuální a svobodná,“ připomíná Štěrbová s tím, že padesátka je jen číslo a není důvod měnit své stylingové zvyklosti, pokud se v nich žena cítí dobře. Klíčem je pouze citlivě volit kombinace a respektovat proporce vlastního těla.
Věk jako impuls k novému začátku
Změny v proporcích těla i výkyvy nálad spojené s menopauzou mohou otřást ženským sebevědomím i otevřeností k oblékání. V takových chvílích je důležitý osobní přístup. Návrhářka radí nenutit se do ničeho, v čem se necítíte dobře, ale spíše hledat cesty, jak outfit rozzářit pomocí doplňků. Může to být zajímavý šátek, výraznější boty nebo make-up.
„Víte, já osobně nesnáším škatulkování,“ říká Veronika a pokračuje: „Takže pro mě věk není to, co by mělo ovlivňovat, jak se žena obléká. Spíš jde o proporce těla a o to, v čem se žena sama cítí dobře.“ Jedno pravidlo, které by se podle návrhářky přece jen mělo v módě ctít, však existuje: „Žena by se měla oblékat vkusně s ohledem na příležitost, kam se obléká. Krátká sukně a hluboký výstřih může působit vulgárně už u žen po třicítce.“
Pokud jde o barvy, Veronika doporučuje opatrnost pouze u černé barvy přímo u obličeje, která může zdůraznit únavu, ale ani to není dogma. Horším prohřeškem je beztvaré oblečení, tzv. „černé pytle“ bez siluety, které postavě spíše škodí, než aby jí pomáhaly.
Kapsulový šatník: Dokonale funkční systém
Řešením věčného a zdánlivě neřešitelného problému „plná skříň a nic na sebe“ je kapsulový šatník. Veronika jej definuje jako promyšlený systém osobní kolekce, kde všechny kousky mezi sebou ladí a jsou snadno kombinovatelné. Důležité je si uvědomit, že neexistuje jedna univerzální kapsule pro všechny – jinou bude potřebovat manažerka a jinou paní učitelka.
Cesta k funkčnímu šatníku začíná radikální čistkou. „Bez milosti musí pryč vše, co nenosíme,“ zdůrazňuje Štěrbová. Zapomeňte na výmluvy, že kousek byl drahý nebo že do něj jednou zhubnete. Jen v dokonale vytříděném šatníku můžete zanalyzovat, co vám skutečně chybí, a začít stavět na pevných základech.
Základní „dvanáctka“ pro každou příležitost
Pro své klientky vytvořila Veronika seznam 12 klíčových kousků, které tvoří pilíř šatníku městské ženy a pokrývají období od jara do podzimu:
- Bílé basic tričko – základ pro vrstvení.
- Bílá košile – případně s jemným proužkem v pudrové, modré či béžové.
- Černé padnoucí kalhoty – základní stavební kámen elegance.
- Sako – v neutrální barvě (černá, šedá, navy) nebo z nadčasového tvídu.
- Černá sukně
- Body – pro dokonalou siluetu bez vykasávání vršků.
- Koktejlové šaty – ideálně v černé variantě.
- Výraznější top – například s nadčasovým námořnickým proužkem.
- Kvalitní svetr
- Džíny – dobře padnoucí střih je základ.
- Kožená bunda – dodá outfitu okamžitý švih a modernost.
- Trench coat – investiční kousek, který nikdy nevyjde z módy.
Z těchto deseti až dvanácti správně zvolených kousků byste měla být schopna sestavit 20 až 30 různých outfitů. Platí zde pravidlo: s každým novým kouskem musíte vytvořit minimálně tři různé kombinace.
Matematika kvality: Kdy se do módy vyplatí investovat?
Nákup oblečení u návrháře může působit finančně náročně, ale Veronika Štěrbová nabízí jednoduchý vzorec: Cost per Wear (cena za jedno nošení). Pokud cenu oblečení vydělíte počtem nošení, zjistíte, že levné tričko z řetězce, které se po prvním vyprání ožmolkuje nebo ztratí tvar, je ve finále mnohem dražší než kvalitní autorský kousek, který vydrží roky.
„Moje klientky se mi rády svěřují, že naše kabáty je po letech vyšly na jedno nošení třeba jen na 200 Kč,“ dodává návrhářka. Zralá žena by měla klást absolutní důraz na materiály. Ideální volbou jsou viskóza, bambus nebo tencel. Tyto látky vynikají skvělou termoregulací a jsou nesmírně příjemné na tělo. Zatímco viskóza a bambus jsou nenáročné na údržbu, tencel vyžaduje šetrné praní, ale odvděčí se vám svou trvanlivostí.
Stylingové triky pro okamžitý luxus
Pokud chcete svůj vzhled okamžitě povýšit, nemusíte utrácet za drahé šperky. Veronika má hned dva favority: podpatky a červenou rtěnku. „Podpatky vás donutí chodit elegantně a vzpřímeně,“ vysvětluje, proč je upřednostňuje před dnes tak populárními teniskami. Žena v nich bude zkrátka vždy působit více „chic“.
Závěrečná rada Veroniky Štěrbové je prostá: „Povzneste se na společenské předsudky a přestaňte řešit, co si myslí okolí o vašem věku nebo váze.“ Móda by měla být radost a vyjádření svobody. Mladé a krásné jste totiž právě dnes, a tak je potřeba si to naplno užít.
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