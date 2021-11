Zaveďte pro muže kurzy o menopauze žen, navrhuje rocker Rod Stewart

"Googloval jsem a googloval. Hledal jsem informace o menopauze, protože jí moje žena loni rok procházela. Byla ve velmi křehké situaci. Já jsem jen naslouchal, učil se a byl připravený na to, že budou v kuchyni lítat pánve," popsal Rod Stewart v britské televizní talkshow Loose Women.

"Bylo to děsivé. Penny najednou nebyla tím člověkem, kterého jsem si vzal. Ale mluvili jsme o tom, což je podle mě ta nejdůležitější věc, kterou může pár udělat. Své pocity mi vysvětlovala s pláčem," popsal autor hitů Baby Jane, Young Turks, Rhytm Of My Heart, Sailing, Do Yy Think I’m Sexy proslulý svým chraplavým hlasem.

Když se jej moderátor zeptal, zda by se měly zavést kurzy pro muže o menopauze, Stewart nadšeně souhlasil. "Rozhodně - je to velmi dobrá cesta. Muži se s tímto obdobím musí vyrovnat a musí jej pochopit," řekl v reakci na to, že organizace South Tees Hospital NHS Foundation Trust, spravující dvě britské nemocnice, letos v dubnu podobné lekce pro muže otevřela.

Stewart také prozradil, že i když se svými kamarády o přechodu zatím otevřeně nemluvil, poradil by jim, aby "byli chápaví". Zpěvákova žena Penny Lancasterová v současné době vystupuje v kampani za lepší podporu žen v menopauze a za zrušení poplatků za hormonální léčbu.

Jako menopauza se označuje období po poslední menstruaci, kdy definitivně skončí menstruační cyklus. České slovo přechod je synonymem pro klimakterium, což menopauze předchází. Může trvat i rok a má nepřehlédnutelné příznaky jako návaly horka, náladovost i nechuť k sexu, ztráta vlasů a výkyvy nálad.

"Měla jsem pocit, že je vše špatně," popsala ve stejném televizním pořadu Stewartova manželka Penny. "Vařila jsem večeři a najednou jsem měla všeho dost. Hodila jsem jídlem přes celou kuchyň, křičela jsem a propukla v pláč. Přišel Rod a naši synové, kteří mě objali. Jsem ráda, že jsme toto téma doma otevřeli."

