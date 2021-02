Mladé Afgánce vyhrožují smrtí, boří totiž tradice. Chce reprezentovat v breakdance

Když se osmnáctiletá Afghánka Manídža Talášová před několika měsíci připojila k malé, ale odhodlané skupině tanečníků breakdance, byla mezi nimi jedinou ženou. Už teď má ale šanci reprezentovat svou zemi ve sportu, který zřejmě přibude jako jedna z nových disciplín na olympijských hrách, napsala v reportáži agentura Reuters.

"Chci být jiná," říká Talášová novinářské návštěvě ve chvíli, kdy v kábulské tělocvičně určené pro trénink bojových umění čeká na začátek nácviku. "Chtěla bych se stát v Afghánistánu vzorem."

Spousta konzervativních Afghánců se ale na jakýkoli tanec dívá s podezřením a ještě mnohem přísněji pak posuzují, když se ho veřejně účastní žena. Talášová potvrzuje, že už dostala výhrůžky smrtí, zatím ale tančí dál.

V Afghánistánu představuje nebezpečí už pouhý fakt, že jste žena. Během uplynulých dvou desetiletí se ozbrojenci často zaměřovali například na dívky, které navštěvují školy, a loni v květnu bylo zabito 24 lidí včetně šestnácti matek při hrozivém útoku na nemocniční porodnické oddělení.

Progresivněji smýšlející Afghánci mají obavy, že pokrok, který země zaznamenala na poli ženských práv od doby, kdy v roce 2001 bylo od vlády odstaveno hnutí Tálibán, je v ohrožení. Vláda totiž vede s Tálibánem mírové rozhovory, které mohou skončit tak, že hnutí získá v zemi opět větší vliv, a Spojené státy se chystají stáhnout i své zbývající vojáky. "Znepokojuje mě, když pomyslím na možný návrat Tálibánu a na to, že s tančením breakdance pak nejspíš budu muset přestat," říká mladá tanečnice.

Její klub vznikl v Kábulu teprve před rokem a má asi 30 členů, žen je v něm už šest. Tréninky jsou třikrát týdně a slouží hlavně k nácviku akrobatických prvků, jako jsou třeba typické otáčky na hlavě.

Odvaha se cení víc než fyzička

"Podle mě je dobře, že ženy mohou dělat i takový sport, jako je breakdance," říká instruktor Sadžad Temurián. "Máme čtyři roky na to, abychom vytrénovali více dívek a alespoň jednu nebo dvě představili jako sportovkyně na mezinárodním poli."

Breakdance se zrodil v ulicích New Yorku v 70. letech a Mezinárodní olympijský výbor nedávno rozhodl o tom, že premiéru bude mít na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Tam doplní další sporty zaměřené na mladší publikum včetně surfingu, skateboardingu a sportovního lezení, které se mají poprvé představit na letošní odložené olympiádě v Tokiu.

"Je to velice tvrdý sport a musíte mít dobrou fyzičku, abyste se to naučili… není to jednoduché, ale co je jednoduché?" tvrdí Talášová a konkrétně zmiňuje prvek, kdy je třeba celou váhu těla unést na jedné ruce. Cennější než fyzická odolnost je ale nejspíš odvaha v Afghánistánu breakdance vůbec dělat, i když tohle si mladá sportovkyně nechává pro sebe.