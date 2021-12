Soutěž krásy je sexistická, tvrdí ministryně. Miss Francie se hájí, že je feministka

Nově korunovaná miss Francie Diane Leyreová uvedla, že je feministka. Sdělila tak poté, co francouzská ministryně pro genderovou rovnost Elisabeth Morenová označila pravidla soutěže za zpátečnická.

"Být feministkou pro mě znamená, že můžu rozhodovat o tom, co v životě chci," řekla podle britského deníku Independent čtyřiadvacetiletá Diane Leyreová, která se minulou sobotu stala nejkrásnější ženou Francie 2022.

Pravidla soutěže v současné době udávají, že dívky musí být svobodné, vyšší než 170 centimetrů a mít maximálně 25 let. Ministryně pro genderovou rovnost Elisabeth Morenová den po soutěži stávající regule na francouzském zpravodajském kanále BFM TV zkritizovala.

"Tato událost už sto let oslavuje eleganci Francie. Není to soutěž jako taková, ale její pravidla, která považuji za zaostalá. Proč nemůže být miss Francie ironická? Proč nemůže pózovat bez podprsenky, aby upozornila na riziko rakoviny prsu?" tázala se Morenová s tím, že by se směrnice měly adaptovat na rok 2021.

Zpravodajská stanice CNN v říjnu informovala o tom, že organizátora Miss Endemol Productions kvůli vstupním požadavkům zažalovala francouzská feministická skupina Osez le féminisme. Organizace v prohlášení uvedla, že dívky v rámci soutěže vykonávají práci a podle francouzského pracovního práva by měly být chráněny před diskriminací.

"Kromě vykořisťování žen kvůli ekonomickému zisku má tato událost negativní a zpátečnický dopad na celou společnost. Je načase, aby společnost Endemol Productions odstranila všechny sexistické předpisy," píše se v prohlášení.

