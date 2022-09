Menstruační aplikace nejsou bezpečné, ukázal výzkum. Doporučil pouze dvě

Společnost Mozilla výzkum provedla v reakci na zrušení legislativního precedentu Roe versus Wade, který zajišťoval Američankám federální právo na interrupci. Řada žen se vzhledem k vývoji v zemi začala obávat o data ve svých menstruačních kalendářích.

Odborníci ověřovali bezpečnost pětadvaceti aplikací pro zaznamenávání menstruačního cyklu a těhotenství. Výsledky jsou podle nich znepokojivé, uvedl The Guardian. "Většina z nich shromažďuje velké množství osobních informací a poté je sdílí se třetími stranami," řekla Ashley Boydová z neziskové organizace Mozilla.

Podle výsledků studie s daty bezpečně zachází jen sedm z pětadvaceti aplikací. Většina informace sdílí se společnostmi, které se specializují na shromažďování osobních údajů, nebo s inzerenty. Tým také zjistil, že osm aplikací nesplňuje základní bezpečnostní normy a povoluje užívání s příliš slabými hesly.

Do aplikací se přitom často nezaznamenávají jen data o samotném průběhu menstruačního cyklu, ale také o tom, zda měla uživatelka chráněný, nebo nechráněný sex, jestli užívá antikoncepci, jakou má náladu a jak silně krvácí.

Odborníci ze společnosti Mozilla doporučili pouze aplikaci Euki a s výhradami také aplikaci Natural Cycles. Velké rezervy naopak zaznamenali u aplikací My Calendar, My Period, Fertility, Ovulation and Pregnancy nebo Preglife.

Potrat a trestní stíhání

Obávají se, že by shromažďovaná data mohla zneužít policie při trestním stíhání žen, které se chystají podstoupit nebo podstoupily interrupci. Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že data z menstruačních aplikací někdo takto zneužil. V polovině srpna však média informovala o případu trestního stíhání sedmnáctileté dívky z Nebrasky a její matky, která jí měla radit, jak užít potratovou pilulku. Klíčovým důkazem jsou přitom zprávy odeslané přes Facebook.

Menstruační aplikace používá více než 100 milionů lidí na celém světě. Autoři výzkumu v této souvislosti upozorňují, že dbát na jejich bezpečnost je důležitější než kdy jindy.