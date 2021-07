Založit rodinu? Pak stačí je jen rozmrazit. Je 'egg freezing' novou vlnou feminismu?

Zmrazování vajíček nabízí ženám jako zaměstnanecký benefit od roku 2014 firmy Facebook a Apple. Za našimi hranicemi navíc vznikají výdělečné start-upy, které ženám tuto proceduru zprostředkovávají. Ve Spojených státech i Velké Británii zájem o ni roste, v Česku zatím boom tzv. social egg freezingu nezažíváme. Podnikatelka Erika Luzsicza říká, že takový benefit může ženám ulehčit kariérní rozhodování, a podle Kateřiny Veselé z reprodukční kliniky by se mohlo jednat o ideální dárek za státnice. Psycholožka a odbornice na toto téma Hana Konečná takovouto rétoriku odmítá. Je "preventivní" zmrazování vajíček pro ženy osvobozující krok, nebo se jedná o další "růžový byznys", který na ně může vytvářet skrytý tlak?

Social egg freezing, tak se nazývá uchování vajíček z různých sociálních důvodů. Moderní proceduru nabízejí v České republice snad všechna centra asistované reprodukce a často ji popisují jako odpovědnou volbu mladé ženy. Nemusí se tak stresovat tikotem biologických hodin a podléhat tlaku okolí. V mladším věku, kdy je kvalita vajíček vyšší, si je žena nechá zamrazit a uchová pro budoucí využití. Až si za několik let vybuduje kariéru, případně vytvoří rodinné zázemí, může využít potenciál mladších vajíček a podstoupit těhotenství. Výhodou bezesporu je i to, že se daný proces neváže na partnera.

"Jako zakladatelka vlastní firmy trávím hodně času na jednáních v zahraničí, kde jsem se o této možnosti dozvěděla poprvé. Tento zákrok nabízí zajímavou možnost rozhodnout se, zda se budu věnovat kariéře a rodině o něco později s tím, že vajíčka budu mít 'schovaná' z reprodukčně nejlepších a nejsilnějších let. Vnímám to jen jako takovou pojistku, co kdyby náhodou. Nikdy nevíte, kam vás život zavede a jaké možnosti a příležitosti se vám naskytnou," popisuje zakladatelka a ředitelka mediální společnosti Exocom Erika Luzsicza, která si nechala vajíčka zmrazit už před čtyřmi lety, v osmatřiceti.

Zmrazení vajíček jako "mantra pro nezávislé ženy"

Proceduru uchování kvalitních vajíček z produktivního věku začaly coby zaměstnanecký benefit nabízet v roce 2014 firmy Facebook a Apple. Jejich motivace přitom nebyla jen "sociální", ale také zdravotní - v momentě, kdy žena vážně onemocní, může si tímto způsobem před podstoupením léčby uchovat zdravá vajíčka. Tento benefit postupně zavedly i další společnosti, například Uber, Vice nebo mediální firma BuzzFeed. V návaznosti na to vznikl v Americe v roce 2018 start-up Kindbody, který je v současné době nejrychleji rostoucím a nejvýdělečnějším poskytovatelem této služby. Spolupracuje s přibližně dvěma desítkami amerických společností a zmrazení vajíček prezentuje jako "mantru pro nezávislé ženy" a "novou vlnu feminismu".

"Je to rozhodně forma sebepéče. Dobře jíme, cvičíme, ale když jde o plodnost, standardním přístupem je počkat, až nastane problém," řekla CEO firmy Kindbody Gina Bartasiová deníku The Guardian. Tu doplnila marketingová ředitelka značky Rebecca Silverová: "Lidé, kteří si teď nechávají zmrazit vajíčka, jednoduše dělají tu novou cool věc. Je to nová vlna feminismu, která říká, že když jsi single, nemusíš mít hned děti."

Zatímco v roce 2009 tento zákrok podstoupilo ve Spojených státech 475 žen, v roce 2016 to už bylo 7300 žen. Podle Bartasiové bude číslo nadále růst. Na povzbuzování žen, aby nad svou plodností přemýšlely spíš dříve nežli později, není podle ní nic špatného. "Jednoduše chceme rozšířit informaci o tom, že ženy můžou podnikat aktivní kroky. Volba je pak na nich," doplňuje CEO úspěšného start-upu Kindbody.

Zodpovědný přístup a ideální dárek za státnice?

Podle předsedy výboru sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP Štěpána Machače je z hlediska medicíny dobrý krok dvacátnic či třicátnic, aby si nechávaly rutinně a preventivně zmrazovat vajíčka. Jedná se podle něj o zodpovědný přístup. "Zavést jej jako benefit firmy, ve které žena pracuje, je dobrá myšlenka. V Česku takový systém zatím nefunguje, tento zákrok podstupují jednotky žen měsíčně."

Také reprodukční klinika Repromeda dlouhodobě prezentuje social egg freezing jako možnost ideálního dárku za státnice. "Rozhodně je to správná volba a záměry těchto firem podporujeme a kvitujeme. Pokud žena uvažuje o tom, že bude pokračovat v budování kariéry, cestovat, případně jen nenašla zatím 'vhodného partnera' a nemá zrovna v úmyslu zakládat rodinu, tak je takové rozhodnutí určitě tou nejrozumnější cestou," podotýká lékařka Kateřina Veselá.

Gynekoložka Kristýna Fruhaufová z reprodukční kliniky ISCARE upozorňuje, že je s takovou formou benefitu třeba zacházet opatrně. "Může být vnímán i negativně, jako snaha zaměstnavatele tlačit ženy do odkládání mateřství. Proceduru je nutné vnímat jako možnost, ne ji rutinně nabízet. Těhotenství a péče o dítě nejsou jen o stáří vajíček. Stále platí, že fyzicky je optimální doba na těhotenství mezi dvacátým a pětatřicátým rokem věku." Fruhaufová navíc upozorňuje, že samotný odběr vajíček pro následné zmrazení je spojený s invazivním výkonem a celkovou anestezií. Nese s sebou tedy určité riziko vzniku komplikací a nejedná se o žádnou "wellness proceduru".

Nikoliv kontrola nad plodností, ale kapitalismus

"O něčem, co nás zbavuje stresu a nutnosti dělat složitá rozhodnutí, slýcháme rádi. Je však nutné najít sílu a podívat se na věc realisticky," píše v knize Rodičem kdykoliv a jakkoliv zástupkyně České republiky v Bioetické komisi Rady Evropy, Hana Konečná z Jihočeské univerzity, která se problematikou asistované reprodukce a umělého oplodnění zabývá téměř třicet let. "Má-li mít social egg freezing smysl, je třeba nechat si zamrazit vajíčka v mladém věku, pokud možno před třicítkou. Aby mladá žena měla reálnou naději (nikoliv však jistotu) na pozdější mateřství, je nutné jich zamrazit hodně. Pokud možno několik desítek. Hormonální stimulace nutná k tomu, aby jich dozrálo víc, se nyní nastavuje tak, aby se odebralo kolem 7-12 kvalitních vajíček, v jednom cyklu je tak přibližně 21procentní naděje porodu zdravého dítěte. Pro pokusy ve třech cyklech IVF je pak takzvaná kumulativní četnost kolem 70 procent. To ale není vůbec jisté," doplňuje Konečná.

Bioetička a výzkumnice Vardit Ravitskyová z University of Montreal zase poukazuje na to, že reprodukční kliniky nemohou okamžitě prokázat svůj úspěch. Často se také stává, že ženy vajíčka vůbec nevyužijí a otěhotní přirozenou cestou. Za silnou rétorikou, že ženy posílí díky kontrole nad vlastní plodností, vidí Ravitskyová především kapitalismus. "Je to win-win situace pro reprodukční kliniky a společnosti, které budou nabízet výhodné balíčky pro své zaměstnankyně," vysvětluje pro magazín Vice.

Další problém vidí ve zprávě, jakou může takový zaměstnanecký benefit vysílat - že mít dítě ve dvaceti letech je příliš brzy. "Je to téměř prezentováno jako těhotenství v pubertě. Tvrzení, že všechny ženy chtějí mít děti ve třiceti letech, ale buď budují kariéru, nebo nenašly správného partnera, je problematické. Šance na reprodukci jsou s věkem jednoduše nižší, ať už se zmrazením vajíček, nebo bez," dodává odbornice.

Podle české podnikatelky Eriky Luzsicza by neměly být social egg freezing a jeho zavedení jako zaměstnaneckého benefitu vnímány jako norma, kdy budou ženy automaticky odkládat rodinný život. "Už jen fakt, když víte, že si můžete vybrat, dělá hodně. Vím, že je to téma citlivé a nic není černobílé. Také moc dobře vím, jaké to je, budovat kariéru a posléze i vlastní firmu. Nejde jen o formu benefitu jako takového, ale o celkové otevření se tématu. Ne každý si na začátku kariéry uvědomí, co doopravdy chce, kam směřuje a co je pro něj důležité. Navíc v průběhu času může být otázka rodiny i poměrně stresující. Takže samotný fakt, že máte možnost volby, může udělat hodně," uzavírá.