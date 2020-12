Meghan poprvé po potratu na veřejnosti. Pronesla neskutečně silné věty

Vévodkyně ze Sussexu se objevila na veřejnosti poprvé od doby, co promluvila o svém potratu pro deník The New York Times. V rámci každoroční akce americké televizní stanice CNN Heroes mluvila o "síle lidského ducha" během koronavirové pandemie.

"Tento rok je náročný a plný výzev, přesto v něm nacházím inspirující příběhy plné soucitu. Lidé po celé zemi se vzdali svých potřeb, aby tak uchránili zdraví svých bližních. Pandemie koronaviru na nás v březnu dopadla tvrdě, vypadalo to, že se přes noc všechno změní. A pro spoustu rodin měla katastrofické následky," řekla devětatřicetiletá Meghan.

Ve svém projevu rovněž vyzdvihla, jak se lidé s výzvami, které tento rok přinesl, vypořádali pozoruhodnými způsoby. "Ukázalo se to dobré v lidech. Celé komunity se semkly, aby pomohly sousedům, kteří hladověli," řekla matka devatenáctiměsíčního Archieho.

Meghan Markleová nedávno promluvila o potratu, který prodělala v červenci, a toto bylo její první veřejné vystoupení od té doby. "I v těch nejtemnějších časech máme sílu ukázat někomu jinému, že je tady naděje a že to bude v pořádku," řekla pro CNN.

Vévodkynin potrat byl nejmimořádnějším osobním odhalením, jaké kdy člen britské královské rodiny udělal. Bývalá herečka se o něm rozhodla promluvit veřejně, aby pomohla dalším, kteří si něčím takovým prošli. "Ztráta dítěte je nesnesitelný zármutek. Prožívá ho mnoho lidí, ale otevřeně o něm mluví málokdo," napsala v článku pro The New York Times.