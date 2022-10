Marek Taclík se ošklivě zranil při natáčení seriálu Revír. Tekla i krev

Během natáčení seriálu Revír pro Televizi Seznam nastalo mnoho neočekávaných situací včetně požáru. Vy sám jste byl při natáčení v nebezpečí. Je to tak?

Začalo to ještě před natáčením, dva dny před první klapkou jsem spadl z kola. Celý jsem se sedřel, nemohl jsem skoro chodit, měl jsem opravdu hodně naražený bok a nevypadlo to vůbec dobře. Bylo to naprosto šílené. Ale pan primář Vladislav Hospodár na Malvazinkách mě dal dohromady. Nebýt jeho, tak bychom opravdu netočili. Den před natáčením jsem byl ještě na operaci.

Na operaci?

Ano, byl to malý zákrok, ale abych mohl točit, tak jsem musel jít na operaci. Všichni byli opravdu rádi, že jsem ten pád z kola vlastně přežil.

Ale tím to neskončilo…

Ne, tím to neskončilo. Během následujících tří dnů jsem si vyrazil přední zub. A den nato jsem si zvládl roztrhnout hlavu o dopravní značku. Takže já jsem byl za největšího smolaře na světě.

Jak se vám stal ten úraz s dopravní značkou?

Telefonoval jsem se svojí ženou a dětma. Abych nikoho nerušil, tak jsem si poodešel na hovor kousek dál. No a přehlédl jsem dopravní značku ukazující směr na Rakovník. Měla ostré hrany, takže mi roztrhla hlavu. Ale naštěstí to nebylo nic vážného, jen jsem byl zkrátka celý od krve. Ale šití nutné nebylo.

Jak jste úraz při natáčení maskovali?

Diváci si budou moci všimnout, že mám v mnoha záběrech čepici. Důvod je jasný… (smích)

Jak dlouho jste seriál vlastně natáčeli?

Natáčeli jsme měsíc v kuse. Nejezdil jsem ani domů, ale bydlel jsem v Rakovníku. Produkce mě chtěla ubytovat na zámku, kde bydleli všichni ostatní, ale já se bojím duchů, tak jsme spal raději v hotelu. (smích)