"Mám dvě maminky." Prasátko Peppa představilo lesbický pár, vzbudilo to rozruch

Britský seriál Prasátko Peppa patří k nejznámějším a nejoblíbenějším kresleným seriálům pro děti na světě. Velký ohlas proto vzbudilo rozhodnutí tvůrců přidat mezi postavy první stejnopohlavní pár.

Během epizody s názvem Families (Rodiny), kterou v úterý poprvé odvysílala stanice Channel 5, se prasátko Peppa seznámilo s lední medvědicí Penny, která má dvě maminky. "Žiju s jednou maminkou a s druhou maminkou. Jedna maminka je doktorka a druhá maminka vaří špagety," řekla medvědice svému při kreslení rodinného portrétu.

Pořad, který vytvořili britští animátoři Mark Baker a Neville Astley, se vysílá od roku 2004. Je to poprvé v jeho osmnáctileté historii, kdy se v něm objevil pár stejného pohlaví. Díl byl odvysílán dva roky poté, co na jedné americké webové stránce vznikla petice ve prospěch stejnopohlavní rodiny v seriálu, která nasbírala téměř 24.000 podpisů.

"Děti sledující Prasátko Peppu jsou ve vnímavém věku. Vyloučení stejnopohlavních rodin je naučí, že normální jsou pouze rodiny s jedním rodičem nebo se dvěma rodiči různého pohlaví," napsali tvůrci petice.

Šéf komunikace a vnějších vztahů charitativní organizace Stonewall, která se zabývá právy komunity LGBTQ je z takového kroku nadšený a označil ho za fantastický. "Mnozí z těch, kteří se na pořad dívají, mají dvě maminky nebo dva tatínky a pro rodiče a děti bude hodně znamenat, že jejich zkušenosti jsou zastoupeny v tak kultovním dětském pořadu," řekl Robbie de Santos.

Ne všichni ale se zařazením takové tématiky do dětských pořadů souhlasí. Na Twitteru podle BBC se tak po odvysílání utkali dvě názorové skupiny. "Lesbičky v Prasátku Peppa… nemohou být dětské pořady jen pro děti?" napsal jeden z uživatelů. "No co byste řekl? Moje děti viděly první stejnopohlavní pár v Prasátku Peppa a svět se nezbořil," odvětil další.