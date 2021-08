Majonéza k snídani - román o emocích a jejich lidech

…lítost Ema moc neuměla, vlastně nic, co by připomínalo empatii. Emoce pro ni byly jako žáby v biologii, pitvala je a poznatky o nich si zapisovala do deníku. "Už ses někdy zamilovala?" zeptala se jí máma jednou, když ji zaskočil dceřin chlad a nezájem. "Ne, to nemám v plánu," řekla jí na to Ema.

Mladá autorka Markéta Lukášková se ve své románové novince Majonéza k snídani vypravila do světa lidských emocí a vztahů - už z krátké ukázky je na první pohled jasné, že nepůjde o klasickou romantiku. Osmnáctiletá Ema, protagonistka knihy, je jiná než její vrstevníci a emoce jí občas připadají nesrozumitelné. A přestože je k lásce skeptická, ráda by ji dopodrobna analyzovala. Co je vlastně zač a proč třeba jejím rodičům zmizela? Proč zůstává tichá babička s despotickým dědou? Proč si její nejlepší kamarád nepřizná, kam ho táhne jeho srdce? Některé věci ale pochopíte jen tak, že se do nich namočíte, a proto se Ema pustí do vztahového experimentu: na své první lásce.

Vztahy v rodině jako základ všeho

Ne každému spisovateli se podaří na sebe upozornit rovnou svým debutem, ale Markéta Lukášková to dokázala. Její prvotina Losos v kaluži svým svěžím stylem zaujala široký okruh čtenářů. Neodolatelně ironické vyprávění hlavní hrdinky všechny milovníky s lehkostí podaných příběhů pohltilo a nepustilo, dokud se nedostali na poslední stránku. Následovaly romány Panda v nesnázích a Vlaštovka v bublině, které nakously i závažnější aspekty lidského života.

Jaká témata jsou tedy pro Markétu Lukáškovou zásadní? "Vztahy v rodině," odpovídá autorka. "Protože to, co prožijete v dětství a v dospívání, jak vás rodiče vychovávají, jaké mají vztahy spolu a k vám, z vás dělá to, co jste dnes. Všechny problémy, strachy a úzkosti, které v dospělosti máme, zapustily kořeny někde hluboko v minulosti. Baví mě se v tomhle rýpat."

Co když jsou velké milostné příběhy jenom lež?

Přesně tyto motivy jsou zásadní i pro novinku Majonéza k snídani. Rodiče hlavní hrdinky Emy se totiž rozvedli, už když jí bylo osm let. Právě postupné chátrání jejich vztahu Emu utvrdilo v přesvědčení, že to, čemu lidé říkají láska, je ve skutečnosti jedna velká iluze. Ale vážně jsou všechny velké milostné příběhy jenom lež? K zodpovězení této výzkumné otázky bude potřeba ověřit nebo vyvrátit celou řadu teorií - a Ema se rozhodne najít pravdu za každou cenu.

Podaří se jí tento ambiciózní cíl naplnit? Během rozhovorů se svou rodinou i přáteli se dozví víc, než původně čekala. A jak už to tak bývá, skutečnost nikdy není tak jednoznačná, jak by se jí líbilo. Složit úplnou mozaiku toho, co je to vlastně láska, je totiž obrovská výzva… Markéta Lukášková se tohoto úkolu přesvědčivě zhostila a čtenáři si její knižní odyseu plnou emocí užijí plnými doušky.

Knihu Majonéza k snídani zakoupíte na www.albatrosmedia.cz.